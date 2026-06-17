Los Amigos del Arroz con Costra de Elche reúnen a empresarios nonagenarios

La Asociación de Amigos del Arroz con Costra de Elche reunía este miércoles en su tradicional encuentro gastronómico a un grupo de empresarios nonagenarios de Elche y Alicante, en una cita dedicada a reconocer trayectorias personales y profesionales vinculadas al esfuerzo, la iniciativa empresarial y la memoria económica de la provincia.

Los invitados fueron José Orts Serrano, Eliseo Quintanilla Almagro, José Orts Pérez y Rafael Bernabeu Moya, representantes de una generación que ha vivido de primera mano la transformación social, industrial y comercial de Elche y de la provincia de Alicante durante buena parte del siglo XX y las primeras décadas del XXI.

Trayectorias empresariales

El encuentro permitió poner en valor la experiencia de empresarios que han desarrollado su actividad a lo largo de décadas y que forman parte de una memoria empresarial marcada por el trabajo constante, la adaptación a los cambios y la capacidad de sacar adelante proyectos en contextos económicos muy distintos a los actuales.

La entidad ilicitana quiso destacar con esta convocatoria el ejemplo que representan para las nuevas generaciones. Su presencia sirvió para recordar la importancia de quienes, desde empresas familiares, negocios propios o iniciativas vinculadas al comercio y la industria, contribuyeron al desarrollo económico del territorio.

La comida volvió a tener como eje el arroz con costra, plato emblemático de la gastronomía ilicitana y seña de identidad de una asociación que combina la defensa de la tradición culinaria con encuentros periódicos abiertos a representantes de distintos ámbitos de la sociedad civil, empresarial, cultural y profesional.

Memoria viva

Durante el almuerzo, los asistentes compartieron vivencias y recuerdos de una etapa en la que la provincia experimentó profundas transformaciones. La conversación giró en torno a la evolución de los negocios, los cambios en la ciudad, el peso de la industria, el comercio y la importancia de mantener vivos los vínculos personales y profesionales.

Los Amigos del Arroz con Costra han convertido este tipo de encuentros en una forma de reconocer a personas que, desde distintos sectores, han dejado huella en la vida económica y social de Elche y Alicante. En esta ocasión, el protagonismo recayó en empresarios nonagenarios cuya trayectoria permite recorrer parte de la historia reciente de la provincia.

La asociación subrayó así el valor de una generación que sigue siendo testimonio directo de una forma de entender la empresa basada en la palabra dada, la constancia y la implicación personal. Una memoria viva que, en torno a la mesa y al plato más característico de Elche, volvió a ocupar un espacio central en la actividad de la entidad.