La basílica de Santa María, el Consueta de 1709 y el oropel conversan en el cartel del Misteri d’Elx

Un cartel muy conceptual y con mucho peso de las representaciones, en sentido amplio, además. Esa es la carta de presentación del Misteri d’Elx para el ciclo del próximo mes de agosto, a través de la obra de Luisa Pastor, que la artista ilicitana y patrona de La Festa María Dolores Mulá definió como “arqueóloga y arquitecta de papel, cirujana en el corte, e investigadora de documentos con historia”. Una obra que reposa en tres aspectos fundamentales. Por un lado, está el plano de la basílica de Santa María que hizo el arquitecto ilicitano Marceliano Coquillat coincidiendo con el proyecto de restauración del templo de 1903. Por otro, está el Consueta de 1709, el más antiguo que se coserva completo, y del que se ha extraído hasta la tipografía. Finalmente, aparece la “mística” del oropel. Tres pilares que tejen una reflexión visual sobre los principales elementos en los que se asienta el Misteri: desde el escenario en el que se desarrolla a sus composiciones musicales pasando por el júbilo final de la Coronación marcado por el oropel, en una simbiosis entre investigación histórica, arqueología documental, simbolismo religioso y experimentación artística.

Vicente Martínez, Pablo Ruz y Luisa Pastor, en el momento en el que se descubrió el cartel del Misteri. / Áxel Álvarez

Su relación con Elche

La autora de la composición, de hecho, comenzó apuntando a sus raíces ilicitanas: su tatarabuelo vivía aquí, ella misma residió en Elche tres años, y la primera vez que vio el Misteri, la parte de La Vespra, fue desde el presbiterio, hace 30 años, junto a su madre. Habló de eso y de la emoción que le causó entonces el drama asuncionista y las siguientes ocasiones en las que ha estado. “Me emocionó y entendí algo sublime con la aparición del oropel. Por eso, soñé con algún día poder realizar este cartel, que ahora he podido cumplir”, explicó.

A partir de ahí, Luisa Pastor relató lo que buscaba con el cartel, dejando claro que “me gusta el concepto de representar, porque al fin y al cabo el Misteri es una representación”, pero también evidenció que hay lugar para los misterios, haciendo honor también al Misteri d’Elx.

El rector de la basílica contemplando el cartel. / Áxel Álvarez

Del Consueta al oro

Para ello, el Consueta de 1709 se ha convertido en pequeñas cajas con palabras con la tipografía de ese documento, mientras que para el oropel se ha utilizado oro de 24 quilates, trabajado con un proceso de retablo. “Qué mejor que hablar de un retablo para algo como el Misteri”, subrayó la creadora. Un oro de 24 quilates para el oropel, enmarcado sobre lo que denominó “rojo inglés”, con una referencia a los procedimientos utilizados por los grandes maestros de la pintura religiosa y que aporta profundidad simbólica a la obra.

Luis Pastor, durante su exposición, con las cajas elaboradas a partir del Consueta. / Áxel Álvarez

Sencillez y artesanía

Pastor, en paralelo, indicó que “la elaboración conceptual del cartel es muy sencilla, pero muy artesana”, apuntando que hay dos basílicas: una que está en la parte de abajo y otra que está flotando a un centímetro, todo recortado con bisturí, que especificó que es su herramienta de trabajo. Con ello, se genera una sensación de cierto movimiento y ascensión que constituye el núcleo conceptual de la propuesta. Ahí distinguió dos planos: uno de lo divino, del brillo, y otro desde arriba completamente negro, porque es la piedra, narró. “Dentro del plano de lo divino me apetecía mucho hablar de lo divino a partir del oro porque la basílica está completamente encendida, es cuando aparece el rayo, cuando aparece la luz que atraviesa todo y todas las ventanas de la basílica se encienden”, relató la artista.

Patronos del Misteri con la artista y con el cartel. / Áxel Álvarez

“Nos ha tocado el corazón”

Tras la exposición de Luisa Pastor, el rector de Santa María, Vicente Martínez, puso el foco en que este cartel “muestra aquello que hace posible el Misteri, como es la basílica”, celebrando que se le dé protagonismo al templo, “y más ahora que vamos a intentar restaurarlo”, apostilló. Un protagonismo de Santa María, a la sazón, como señaló, “envuelta en una nube de Consueta y oropel como la gracia de Dios”. Finalmente, aludió a la base de la construcción, donde aparece una figura de una persona, que el rector interpretó “como referencia de la pequeñez del ser humano ante la inmensidad y grandeza del Misteri”, en un cartel del que dijo que “nos ha tocado el corazón”.

Un detalle del cartel, con la autora en primer plano. / Áxel Álvarez

“Talento con poso intelectual”

Finalmente, el alcalde de Elche, Pablo Ruz, puso en valor de la artista su “talento con un gran poso intelectual” con un cartel que tachó de “impactante” y que “ayuda a contemplar el Misteri”. El regidor, asimismo, hizo hincapié en el homenaje contemporáneo que se ha llevado a cabo del drama asuncionista y “en el que podemos interpretar los diferentes elementos que componen la obra y donde Santa María se nos muestra como la puerta del cielo”.

El currículum

Luisa Pastor es licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Granada y doctora Cum Laude en Bellas Artes, con Premio Extraordinario de Doctorado por la Universidad Miguel Hernández de Elche y ha centrado su tesis en los estudios franceses sobre la deconstrucción del signo lingüístico y el collage. En su trayectoria, destaca la Beca de la Fundación Bilbao Arte (2020) y el premio “Ciutat de Alcoi Llançadora” de Creación en Investigación en Arte, con el proyecto “Todo lo sólido se desvanece en el aire”, expuesto en el IVAM-Cada de Alcoy en 2023. Asimismo, este año, la obra de Luisa Pastor se ha podido ver en ferias como MACO en Ciudad de México, y ARCO en Madrid, y el próximo septiembre viajará a ARTBO, en Bogotá, coincidiendo con su primera individual en Colombia, en la sede de la galería La Cometa.