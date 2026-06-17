Compromís acusa al alcalde de Elche de "rebajar sus grandes proyectos a una versión de saldo"

Compromís acusaba este miércoles al alcalde de Elche, Pablo Ruz, de rebajar algunos de sus grandes compromisos electorales a “una versión de saldo” para intentar llegar al final de la legislatura con actuaciones que pueda presentar como ejecutadas. La portavoz municipal de la formación, Esther Díez, realizaba un balance muy crítico de los tres años de gobierno de PP y Vox en el Ayuntamiento y situaba en el centro de su intervención proyectos como el Conservatorio, el centro de salud de Torrellano, el PGOU, las viviendas protegidas, las campas del aeropuerto o los aparcamientos anunciados por el actual ejecutivo local.

Díez aseguraba que “en esta recta final de legislatura se hace especialmente evidente que muchas de las promesas del alcalde, Pablo Ruz, van a quedar en humo, y, ante ello, está intentando llevar a cabo una huida hacia adelante rebajando los compromisos que adquirió para que parezca que ha conseguido ejecutar alguna de estas actuaciones en la legislatura”. La portavoz de Compromís enmarcaba estas críticas en la valoración de los tres primeros años de mandato de PP y Vox, a once meses de las próximas elecciones municipales.

Proyectos rebajados

La portavoz municipal sostenía que Ruz intenta reformular compromisos iniciales de mayor alcance para presentarlos ahora como soluciones viables, aunque, a juicio de Compromís, no responden a lo prometido. “A estas alturas a Pablo Ruz no le quedan excusas para tapar sus evidentes incumplimientos y, a la desesperada, está intentando vender a los ilicitanos e ilicitanas gato por liebre para que el fracaso no sea tan evidente”, señalaba.

Díez citaba como primer ejemplo el caso del Conservatorio, una de las reivindicaciones históricas de la comunidad educativa y cultural de la ciudad. Según indicaba, “esta estrategia es especialmente clara en el caso del Conservatorio, para el que ahora propone una supuesta solución en Jayton que ni arregla el problema de espacio ni el de la insonorización; también vemos cómo la usa para el centro de salud de Torrellano, una pedanía que ahora quiere que se conforme con algunas salas más en el consultorio, y es también muy notable en el caso del prometido nuevo PGOU, que ahora pretende reducir a modificaciones puntuales”.

Esther Díez interviene en un pleno municipal / Áxel Álvarez

La formación considera que el gobierno municipal está sustituyendo grandes actuaciones anunciadas por intervenciones parciales o de menor alcance. En esa misma línea, Díez señalaba el centro sanitario de Torrellano, la planificación urbanística de la ciudad y la promesa de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana como ejemplos de un cambio de escala en los compromisos del alcalde.

La portavoz ampliaba la crítica a las viviendas protegidas, la regulación de las placas solares y la situación de las campas vinculadas al entorno del aeropuerto. “Esta línea de rebajar los proyectos a una versión de saldo se ve en el caso de las viviendas protegidas, de las que el ayuntamiento se llevará sólo un 20 por ciento después de ceder el suelo público, también en la regulación de las placas fotovoltaicas, para las que ofrece una protección muy similar a la que ya regulaba la Generalitat, o el caso de las campas del aeropuerto, para las que ahora empieza a establecer distinciones después de negarse a que los vecinos y vecinas participaran en una mesa de trabajo”, afirmaba.

Aparcamientos, tranvía y Generalitat

Compromís también reprocahaba al ejecutivo local el estado de los siete aparcamientos prometidos por Ruz. Díez aseguraba que “otros casos flagrantes son los prometidos siete aparcamientos, de los que no se sabe nada, y que ahora intenta tapar adecuando aparcamientos que ya existían, como el que se ubica junto a la Policía Local y ha señalado el tranvía como uno de los proyectos más anunciados y posteriormente más recortados, de los que, en todo caso, no veremos nada”.

La portavoz municipal incluía en su balance el tranvía, al que se refería como una de las actuaciones más anunciadas por el alcalde y, según su valoración, más rebajadas posteriormente. Para Compromís, el conjunto de estos expedientes refleja una forma de gobernar basada en anuncios iniciales de gran impacto que después se transforman en actuaciones menores o quedan pendientes.

Díez era especialmente dura al valorar la relación del Ayuntamiento con la Generalitat Valenciana y las inversiones autonómicas previstas para Elche. Según señalaba, “uno de los saldos más sangrantes es en el que ha convertido las inversiones de la Generalitat en Elx, porque se contenta con unos presupuestos que no van a materializar ninguna de las grandes promesas, que repiten partidas inejecutadas años tras año, y todo eso tras perdonar la deuda de 43 millones de euros al gobierno valenciano para no ofender a sus jefes de fila”.

La portavoz de Compromís defendía que Elche sigue sin ver materializadas grandes inversiones comprometidas y acusaba al gobierno municipal de conformarse con partidas que, según la formación, se repiten en los presupuestos sin ejecutarse. En este punto, vinculaba la actuación del alcalde con la posición política del PP en la Comunitat Valenciana.

La lista de incumplimientos que Compromís atribuye al gobierno local incluye también la rehabilitación de Las Clarisas, la construcción del Centro de Congresos, la puesta en marcha de una sede de la Diputación en el aula de la CAM en la Glorieta, la finalización de la ronda sur, el desdoblamiento de la carretera de Santa Pola, la continuación del Plan Edificant, la ampliación del parque empresarial, el centro social de El Altet, la reforma de la avenida de la Libertad, la falta de nuevos fondos europeos y la rebaja fiscal anunciada por Ruz.

Díez consideraba que esa supuesta rebaja de impuestos “ha acabado siendo uno de los grandes timos de la legislatura”. La portavoz insistía en que el alcalde llegó al gobierno con un discurso de grandes proyectos y que, tres años después, muchos de ellos no han pasado de la fase de anuncio o han quedado reducidos a iniciativas parciales.

Balance político del mandato

La portavoz de Compromís resumíasu valoración de la gestión municipal con una crítica directa al estilo político del alcalde. “Pablo Ruz venía con discurso triunfalista y todo ha sido un epic fail para el que ni siquiera es capaz de hacer autocrítica y prefiere intentar seguir engañando a nuestros vecinos y vecinas en lugar de reconocer que ya no sólo los proyectos, sino que los parches difícilmente verán la luz en los once meses que quedan de legislatura”, destacaba.

Díez aseguraba que su grupo seguirá trabajando “desde la honestidad y la reivindicación para hacer realidad las infraestructuras y servicios que merece la gente trabajadora de este municipio”. La formación sitúa así el balance de mitad final de mandato en una doble crítica: la falta de ejecución de proyectos y, al mismo tiempo, el cambio de orientación de algunas promesas que, según Compromís, ya no responden a lo anunciado por Ruz.

La portavoz también acusaba al alcalde de desatender ámbitos esenciales como la sanidad, la educación y la vivienda. “Además, hay que apuntar que a todos estos incumplimientos de Ruz se suman su desidia con la sanidad, la educación y la vivienda y sus políticas retrógradas, para las cuales ni necesita a Vox, sino que desarrolla por convencimiento propio, y su falta de compromiso con los valores democráticos de esta ciudad, porque hablamos de un alcalde que enarbola discursos como prohibir el aborto, que permite los insultos en el pleno y que guarda silencio ante hechos escandalosos que ensucian el nombre de esta ciudad como la condena al jugador del Elche Rafa Mir o las múltiples agresiones verbales a una árbitra durante un partido de fútbol hace unas semanas”.

Compromís elevaba así el tono de su crítica más allá de la gestión urbanística o de infraestructuras, al cuestionar también la orientación política del gobierno local y la actitud del alcalde ante determinados debates públicos. Díez ha vinculado esa línea con lo que considera una política de confrontación y de espectáculo.

“La ciudadanía merece mucho más, a día de hoy ya hay un pudor colectivo, una vergüenza colectiva hacia la política que practica Pablo Ruz, la del espectáculo, la política del vídeo que se está convirtiendo en un meme y frente a ello tenemos la capacidad de recuperar la buena política, desde la humildad, y poniendo en el centro las políticas para la gente sencilla, la gente normal”, ha indicado.