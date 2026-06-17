Elche busca replicar su escuela infantil de tráfico en un pueblo de Mauritania

Elche quiere llevar hasta Tintane, al sur de Mauritania, una versión adaptada de su escuela infantil de tráfico. La Asociación MIMS Elche, con la colaboración del Club de Leones de Elche y el apoyo del Ayuntamiento, ha puesto en marcha una campaña solidaria de recogida de bicicletas usadas para enviarlas a esta localidad africana, donde este medio de transporte puede facilitar el acceso a la educación, al trabajo, a la atención sanitaria y a otros servicios básicos. La iniciativa se presentaba en el Parque Infantil de Tráfico Pedro Tenza, con la presencia del propio policía jubilado que da nombre al recinto, y que destacaba ante INFORMACIÓN la importancia de aprender desde pequeños la importancia de la seguridad vial.

Bajo el lema “Dona tu bicicleta, cambia una vida”, la campaña permanecerá activa hasta el 15 de octubre. La ciudadanía ilicitana podrá entregar bicicletas en desuso en el Parque Infantil de Tráfico, en horario de 8 a 14 horas, para que sean revisadas, reparadas y preparadas antes de su envío a Mauritania. El objetivo es reunir las suficientes unidades para completar un contenedor con alrededor de 180 bicicletas. La organización ya cuenta con unas 30 recogidas.

Bicicletas para estudiar y trabajar

La edil de Cooperación, Celia Lastra, defendía durante la presentación que una bicicleta puede tener en Mauritania un valor muy superior al que se le atribuye en una ciudad como Elche. “Para nosotros una bicicleta puede ser un medio de movilidad. Pero para países en vías de desarrollo, una bicicleta es movilidad, es salud, es educación, es seguridad”, señalaba.

El Parque Infantil de Tráfico acogía la presentación de la campaña solidaria este miércoles / V. L. Deltell

Lastra explicaba que en muchas zonas las distancias son muy amplias, las carreteras escasean y los desplazamientos diarios condicionan el acceso a derechos básicos. “A lo mejor un niño para ir a un colegio tiene que ir caminando 8 kilómetros y luego por la noche tiene que hacer otros 8 kilómetros para volver a su casa”, apuntaba la concejala, que también citaba la posibilidad de transportar agua o acudir a un ambulatorio.

La campaña pretende convertir bicicletas que en Elche ya no se utilizan en herramientas de desarrollo para familias de Tintane. Lastra incidía en que una aportación aparentemente pequeña puede multiplicar su impacto en el país receptor. “Una bicicleta que para nosotros a lo mejor aquí es una bicicleta que ya no uso, allí es todo lo mejor del mundo”, afirmaba.

La concejala recordó además una experiencia trasladada por la Asociación MIMS: en una campaña anterior, una de las bicicletas donadas permitió que una persona pudiera acceder a un empleo estable, ya que necesitaba desplazarse diariamente varios kilómetros y no contaba con ningún medio para hacerlo. Ese caso resume, según Lastra, la importancia práctica de la cooperación al desarrollo.

De Elche a Tintane

El presidente de MIMS Elche, Diego Miñano, agradecía la implicación del Ayuntamiento, del Club de Leones y del Parque Infantil de Tráfico, especialmente por la posibilidad de revisar las bicicletas antes de enviarlas. A su juicio, ese trabajo previo es esencial para evitar que a Mauritania llegue material inservible.

“Podemos lanzar una campaña, recoger bicicletas, pero si no hay alguien que las ponga en marcha, que las revise, que estén bien, evidentemente va a llegar chatarra”, explicaba Miñano. “De esta manera nos estamos asegurando que van a llegar bicicletas en perfecto estado”, añadía.

Pedro Tenza, que da nombre a la Escuela Infantil de Tráfico de Elche, durante la presentación de la campaña solidaria / V. L. Deltell

La Asociación MIMS ya impulsó el año pasado una campaña similar, aunque de menor alcance, junto a Salesianos de la carretera de Matola y Bicicletas Galo. Entonces se enviaron 30 bicicletas a Tintane. “Esas 30 bicicletas han supuesto 30 oportunidades para los ciudadanos de este pueblo”, destacaba Miñano.

Ahora, la iniciativa crece en ambición. El objetivo pasa por llenar un contenedor con unas 180 bicicletas. Para ello será necesario desmontar pedales, colocar los manillares en una posición concreta y preparar el material para su transporte. Ahí será clave la colaboración del Parque Infantil de Tráfico y de su responsable, Julio Fernández "Chicho", al que los promotores de la campaña agradecieron su implicación.

Una escuela vial en África

La campaña no solo busca enviar bicicletas para facilitar desplazamientos. MIMS quiere también crear en Tintane una pequeña escuela de circulación inspirada en el modelo del Parque Infantil de Tráfico de Elche, aunque adaptada a las condiciones del terreno y a los recursos disponibles.

Miñano recordó la figura de Pedro Tenza, policía jubilado que durante años enseñó a varias generaciones de ilicitanos a circular correctamente en bicicleta. “Don Pedro nos enseñó una cosa a los ilicitanos de mi edad y un poquito más jóvenes: nos enseñó que era importante saber circular con la bicicleta”, señalaba.

El presidente de MIMS explicó que en Tintane se producen accidentes en los que se ven implicados niños, en parte porque no conocen normas básicas de circulación. Por ese motivo, la asociación mantiene conversaciones con el alcalde de la localidad mauritana para habilitar una plataforma donde poder enseñar a los menores. “No será el lujo de parque infantil que tenemos aquí, pero podemos hacer una plataforma donde, con las señales que también nos pueda ceder el parque infantil, podamos hacer un símil de escuela para que los niños aprendan las normas básicas de circulación”, indicó Miñano.

La asociación MIMS recogerá las bicicletas hasta mediados de octubre / V. L. Deltell

Cualquier bicicleta es bien recibida

La campaña acepta bicicletas de cualquier tipo y tamaño. Las infantiles se destinarán al aprendizaje de los niños, mientras que las de adultos servirán como medio de transporte para desplazamientos cotidianos. “Cualquier bicicleta es bienvenida, puede ser una bicicleta de un niño o de dos años”, explicó Miñano, quien aseguró que para muchos menores recibir una supondrá una enorme ilusión.

El tesorero del Club de Leones de Elche, Antonio Climent, fue el encargado de presentar la iniciativa en nombre de la entidad. “Hoy presentamos una iniciativa sencilla, pero capaz de cambiar vidas”, afirmó. Climent destacó que cada bicicleta entregada es “una oportunidad, una herramienta para el desarrollo y un mensaje de solidaridad que viaja miles de kilómetros desde Elche a Mauritania”.

El representante del Club de Leones agradeció la implicación de MIMS, el Ayuntamiento, el Parque Infantil de Tráfico y las personas voluntarias que harán posible la recogida, revisión y envío de las bicicletas. “Una bicicleta puede parecer poca cosa, pero para quien la necesita puede significar un cambio enorme en su vida”, señaló.

La edil Celia Lastra aprovechó también para agradecer la trayectoria de Diego Miñano en el ámbito de la cooperación internacional ilicitana, recordando su implicación desde los años noventa, cuando el entonces alcalde Manuel Rodríguez Maciá impulsó las primeras acciones municipales en esta materia. La concejala sostuvo que esa labor ha contribuido a que Elche sea una ciudad solidaria y referente en cooperación dentro de la Comunitat Valenciana.