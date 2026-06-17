El Museo del Agua de Elche enseña ya cómo llega cada gota al grifo de casa: de los antiguos sistemas de aforo al contador de telelectura

El Museo del Agua-Molí del Real de Elche, gestionado por la empresa mixta Aigües d’Elx ha estrenado nuevos contenidos expositivos y recursos interactivos para explicar de forma más visual y didáctica la relación histórica de la ciudad con el agua, desde los antiguos sistemas de aforo hasta los actuales contadores inteligentes y la telelectura. Las mejoras, incluidas en el proyecto Elx OASIS dentro del PERTE (Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica) de digitalización del ciclo del agua, buscan convertir este espacio del Parque Municipal en una puerta de entrada al patrimonio hidráulico ilicitano y a la gestión actual del abastecimiento.

El concejal de Agua, Juan de Dios Navarro, y la gerente de la empresa mixta Aigües d’Elx, María José Toledo, presentaban este miércoles las novedades del museo, ubicado en el Molí del Real. El espacio permanece ya abierto de martes a domingo en horario de mañana y cuenta con una programación mensual de visitas guiadas, rutas, actividades para centros educativos y nuevas visitas teatralizadas.

La gerente de Aigües d'Elx explica cómo funcionan los sistemas hídricos más modernos en el Museo del Agua de Elche / Áxel Álvarez

De los aforos a la telelectura

El museo ha ampliado sus contenidos con un nuevo espacio dedicado a explicar cómo llega el agua a los hogares ilicitanos. La exposición incorpora una reproducción de una tubería general, de las que discurren bajo calles y aceras, y el recorrido de la acometida hasta las viviendas, con distintos modelos de contadores utilizados a lo largo del tiempo.

María José Toledo explicaba que la actualización pretende completar la parte histórica del museo con una visión más actual de la gestión del agua. “Hemos incluido elementos que permiten conocer cómo llega el agua a las viviendas y cómo ha evolucionado su distribución a lo largo del tiempo, además de herramientas interactivas que hacen la visita más didáctica y accesible para todos los públicos”, indicaba la gerente de Aigües d’Elx.

La muestra permite observar el paso desde los sistemas más antiguos de medición hasta los contadores inteligentes y las herramientas de telelectura. El objetivo es que el visitante pueda entender no solo la historia de la llegada del agua a Elche, sino también el funcionamiento cotidiano de una red de abastecimiento que supera los 1.125 kilómetros en el término municipal.

Navarro destacaba que estas mejoras “responden al compromiso de este Ayuntamiento y Aigües d’Elx con la divulgación, la innovación y la puesta en valor del patrimonio hidráulico de la ciudad”. El edil subrayaba además que el museo “es un espacio estratégico para explicar cómo ha evolucionado la relación de Elche con el agua y cómo la digitalización está contribuyendo a una gestión más eficiente, sostenible y cercana a la ciudadanía”.

Alumnos de Cómic del IES Misteri d'Elx han diseñado las botellas conmemorativas del 25 aniversario de Aigües d'Elx / Áxel Álvarez

La presentación comenzaba con un vídeo que repasaba la historia de una ciudad marcada por la escasez de agua. Desde los aljibes y los sistemas de riego históricos hasta la llegada del agua en distintas etapas, el relato conectaba la identidad del Palmeral con la necesidad de aprovechar cada recurso hídrico disponible. La idea central era clara: Elche ha hecho de la falta de agua una parte decisiva de su evolución agrícola, urbana e industrial.

Pantalla, visita virtual y yincana

Entre las principales novedades figura una pantalla interactiva para conocer el ciclo urbano y natural del agua. El recurso permite aprender mediante juegos y fases, de forma que la visita resulte más accesible para niños, familias y centros educativos.

El museo incorpora también una visita virtual disponible a través de la web del Molí del Real. Toledo explicaba que esta herramienta permite recorrer las salas desde casa, aunque admitía que funciona casi como un anticipo del contenido presencial. La intención es facilitar el acceso a quienes no puedan desplazarse y, al mismo tiempo, animar a conocer el espacio físico.

Otra de las incorporaciones es una yincana digital vinculada a la Ruta del Agua. Este recurso está especialmente pensado para público infantil y familiar, y pretende conectar el museo con otros puntos del patrimonio hidráulico de la ciudad. El Ayuntamiento quiere que el Molí del Real funcione como punto de partida para descubrir la historia del agua en Elche y su relación con el Palmeral.

Desde su apertura, el Museo del Agua ha recibido más de 1.760 visitas, según fuentes municipales. Con la nueva programación, el Ayuntamiento y Aigües d’Elx esperan incrementar el número de visitantes mediante actividades estables, visitas guiadas, rutas y propuestas teatralizadas.

Navarro señaló que el objetivo es que el museo sea “atractivo, participativo y útil” para los ilicitanos y para quienes visitan la ciudad. El edil avanzaba que se trabaja con la Concejalía de Educación para ofrecer la visita a los colegios, del mismo modo que ya se realizan otros recorridos vinculados al Palmeral y al patrimonio local.

Pantalla táctil en el Museo del Agua de Elche / Áxel Álvarez

La gerente de Aigües d’Elx coincidía en ese enfoque educativo. “La idea es que sea para todos los públicos”, señalaba Toledo, aunque apuntaba que de cara al próximo curso escolar se quiere reforzar especialmente la presencia de escolares, porque la historia del agua puede adaptarse a distintos niveles educativos y conectar con contenidos didácticos.

El Ayuntamiento también quiere reforzar la vertiente turística del museo. Navarro explicaba que se está trabajando con Turismo para que el Molí del Real tenga más peso en la oferta de la ciudad, especialmente para visitantes y cruceristas. Su ubicación en el Parque Municipal, junto al entorno del Palmeral, facilita que pueda integrarse en rutas culturales y patrimoniales.

Fiesta del Agua

La presentación servía también para enmarcar las novedades dentro del 25 aniversario de Aigües d’Elx, la empresa mixta participada por el Ayuntamiento. Con motivo de esta conmemoración, el próximo 4 de julio se celebrará una Fiesta del Agua en el Hort del Xocolater, abierta a toda la ciudadanía, gratuita y de carácter familiar.

La jornada tendrá lugar de 10 a 14 horas e incluirá talleres infantiles, actividades educativas, música, teatro y otras propuestas lúdicas para acercar la cultura del agua a pequeños y mayores. El objetivo es vincular el aniversario de la empresa con una celebración pública que refuerce la divulgación sobre el ciclo del agua y la importancia de su gestión.

La entidad también ha presentado una edición especial de botellas reutilizables de aluminio inspiradas en la cultura del agua de Elche. El diseño ha sido realizado por alumnado del ciclo de cómic del IES Misteri d’Elx, una colaboración que Navarro puso en valor como ejemplo de conexión entre talento joven, educación y patrimonio local.

Plan estratégico

Durante el acto, María José Toledo resumía además las líneas principales del Plan Estratégico 2026-2030 de Aigües d’Elx, que se estructura en tres grandes ejes. El primero, Elche territorialmente cohesionada, resiliente y sostenible, agrupa las infraestructuras, la sostenibilidad, la eficiencia y la resiliencia del ciclo integral del agua. Incluye actuaciones como el plan de abastecimiento del Camp d’Elx, el alcantarillado de Peña de las Águilas y la renovación de instalaciones.

El segundo eje, Elche próspera e innovadora, se centra en la digitalización, la innovación aplicada y la sostenibilidad financiera del servicio. En este apartado se sitúa uno de los proyectos más destacados: la puesta en marcha de un centro de innovación del agua en las oficinas de Aigües d’Elx en La Lonja, concebido para mostrar a la ciudadanía cómo ha evolucionado la gestión hídrica desde la llegada del agua impulsada por el obispo Tormo hasta el siglo XXI.

El tercer eje, Elche socialmente compartida, aborda la relación con la ciudadanía, la experiencia del cliente, el valor social de la empresa, la gestión del talento y el equipo humano interno. Toledo destacó también la formación, las prácticas, la seguridad y la salud laboral como líneas de trabajo prioritarias.

Aigües d'Elx cifra el plan de inversión en proyectos en 33 millones de euros durante los próximos cinco años, descontado el IVA. Entre las iniciativas previstas figuran el tanque de tormentas Altabix-Universidad, el Plan de Renovación de Redes, el Plan de Abastecimiento del Camp d’Elx, el alcantarillado de Peña de las Águilas, el Plan Director de Agua Regenerada y la futura depuradora de Algorós, en colaboración con la EPSAR.