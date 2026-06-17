El operativo policial en el mercadillo del campo de fútbol del Elche, y Dénia, Madrid, Barcelona y Málaga interviene más de 66.000 camisetas falsificadas por el Mundial

Un operativo de la Policía Nacional junto a efectivos de la Europol, la Interpol y la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (Olaf) que se desarrolló en Elche y, en concreto, en el mercadillo del estadio Martínez Valero el pasado domingo 7 de junio, pero también en otros puntos del territorio nacional como Madrid, Barcelona, Málaga y Dénia, y que, según los datos ofrecidos este mismo miércoles por la Dirección General de la Policía dependiente del Ministerio del Interior, ha permitido intervenir más de 66.000 camisetas y conjuntos de selecciones nacionales de fútbol falsificados en total. De hecho, durante la fase operativa, se detuvo a 95 personas en las diferentes actuaciones desarrolladas en los distintos puntos de la geografía española en el marco de esta acción operativa internacional contra la piratería deportiva. No obstante, el mercadillo de Elche fue uno de los puntos calientes de la actuación. Hasta el extremo de que, en global, y más allá de la fase operativa, como publicó este periódico, se rozaron los 50 registros y ha habido cerca de un centenar de detenciones. Incluso a finales de la semana pasada hubo nuevos registros, en esta ocasión en las oficinas del mercadillo, en los bajos del campo de fútbol, y algún arresto más, que se suma a los practicados inicialmente.

La redada de falsificaciones del mercadillo del Martínez Valero en Elche, el pasado 7 de junio. / Héctor Fuentes

Desde abril

La actuación en diferentes poblaciones, sea como fuere, y como informaron desde Madrid, se llevó a cabo ante la llegada masiva de productos falsificados coincidiendo con la celebración del Mundial de Fútbol 2026 que tiene lugar en Estados Unidos, México y Canadá. En este sentido, fue el pasado mes de abril cuando comenzó la investigación, justo en la cuenta atrás para el inicio del campeonato, lo que llevó a que se detectara “un importante flujo de camisetas de fútbol falsificadas con destino final a nuestro país”. La actividad ilegal se concentraba en equipaciones vinculadas tanto a selecciones nacionales como a clubes donde participan jugadores internacionales que juegan en el mundial 2026, con una salvedad evidente: gran parte de ellas era reproducciones de la equipación oficial de la selección española.

“Las prendas intervenidas imitaban diseños, escudos y elementos distintivos de diferentes selecciones nacionales y presentaban una calidad muy inferior a los productos originales”, señalan desde la Dirección General de la Policía, a lo que añaden que “estaban destinadas a su comercialización ilícita a través de mercadillos, venta ambulante ilegal, plataformas de comercio electrónico y redes sociales”.

La redada de falsificaciones del mercadillo del Martínez Valero en Elche, el pasado 7 de junio. / Héctor Fuentes

Centros de almacenamiento, distribución y venta

Con estos puntos de partida, y tras varias pesquisas, se pudo comprobar que el alcance logístico de las falsificaciones se extendía por todo el territorio nacional, pero, principalmente, por Madrid, Barcelona, Elche, Dénia y Málaga, donde se localizaron centros de almacenamiento, distribución y venta de los productos falsificados. Como resultado de las operaciones desarrolladas hasta el momento, los agentes han intervenido más de 66.000 camisetas y conjuntos de selecciones nacionales de fútbol falsificados, con un peso total que supera las 16 toneladas. El valor estimado de venta de estos productos en el mercado ilícito se estima que supera los 2 millones de euros, mientras que el perjuicio económico para los titulares de los derechos de propiedad industrial se cifra en más de 7 millones de euros.

La redada de falsificaciones del mercadillo del Martínez Valero en Elche, el pasado 7 de junio. / Héctor Fuentes

Registros en 15 emplazamientos

Además, según estas mismas fuentes, en total se han realizado registros e incautaciones en más de 15 ubicaciones distribuidas por todo el territorio nacional, entre las que se encuentran naves industriales, domicilios, mercadillos como el del estadio del Elche o el de Dénia, y puntos de almacenamiento vinculados a empresas de paquetería, aunque actualmente la investigación continúa abierta a la espera de nuevos arrestos, señalaron desde Madrid.

Trailer donde se cargaron las falsificaciones en Elche. / María Pomares

La importancia del operativo en Elche

La envergadura de la actuación desarrollada en Elche, más allá de que sólo aquí hubo unos guarismos que casi se acercan en total al centenar de arrestados y hasta 50 registros, lo demuestra el hecho de que la propia Policía Nacional informara del operativo a través de su cuenta en X -antiguo Twitter- esa misma mañana de domingo, cuando, en torno a las diez, irrumpieron hasta 200 agentes, junto a los efectivos de la Europol, Interpol y la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, así como de la Policía Local, lo que implicó el desalojo y el cierre del recinto, en el que suele haber en torno a los 200 puestos, aunque este último domingo, una vez recuperada cierta normalidad, no había ni rastro de puestos físicos al uso de camisetas deportivas, pero tampoco de zapatillas o de otro tipo de prendas pirateadas. Otra cosa es que sí hubo algún tipo de venta de este tipo de tapadillo, como confirmaron a este periódico algunos testigos. A expensas de que se ofrezcan datos oficiales de Elche, parece ser que las cifras sólo aquí podrían situarse en el centenar de apresados partiendo de que hubo en torno a los 50 registros, no sólo en puestos de camisetas de equipos, también de bolsos o zapatos.

Los agentes inspeccionan un puesto con camisetas de fútbol en Dénia. / INFORMACIÓN

En Dénia

Mientras, en Dénia, según los datos que ofreció la Policía Nacional en su momento, se arrestó en una primera fase a un total de 12 personas como presuntas responsables de un delito contra la propiedad industrial, como regentes de los puestos en venta ambulante de un conocido mercadillo de la ciudad, donde, gracias a la colaboración con la Policía Local de allí, se consiguieron intervenir 2.277 artículos falsificados.

Compromiso

Números al margen, desde la Dirección General de la Policía pusieron el foco en que “estas primeras actuaciones son reflejo del compromiso de la Policía Nacional en su lucha contra la falsificación de este tipo de mercancía continuando la actividad policial hasta la finalización del Mundial de Fútbol, el próximo 19 de julio, con el objetivo de detectar e interceptar canales de distribución de productos falsificados vinculados a este acontecimiento deportivo internacional”. Además, subrayaron que la Policía Nacional lidera esta acción operativa, dentro del marco Empact (Plataforma Multidisciplinar Europea contra las Amenazas Criminales), una iniciativa destinada a combatir la proliferación de falsificaciones de ropa deportiva asociadas a grandes acontecimientos deportivos internacionales. La acción cuenta con el coliderazgo, el apoyo y la coordinación de la Europol y la Interpol, además de la colaboración de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (Olaf), la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) y autoridades policiales de numerosos países tanto europeos como del resto del mundo.