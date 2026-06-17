Padres de colegios de Elche piden a Ruz solidaridad con los escolares y que apague la climatización en los plenos de verano

Varias Asociaciones de Familias del Alumnado de colegios públicos de Elche han pedido al alcalde, Pablo Ruz, y al conjunto de la Corporación Municipal que los plenos de junio, julio y septiembre se celebren con el sistema de aire acondicionado apagado. La solicitud, registrada como un gesto simbólico de apoyo y sensibilización, busca que los concejales experimenten durante unas horas unas condiciones similares a las que, según denuncian, soportan cada año miles de alumnos, docentes y trabajadores de centros educativos entre los meses de mayo y octubre.

La petición está impulsada por las AFAs del CEIP El Palmeral, el CEIP Clara Campoamor, el CEIP Candalix, el CEIP San Fernando y el CEIP Sanchis Guarner, aunque las entidades dejan abierta la posibilidad de que otras asociaciones se adhieran a la iniciativa. En el escrito dirigido al alcalde, las familias trasladan una “preocupación compartida por miles de familias ilicitanas” ante las temperaturas que se alcanzan en las aulas durante buena parte del calendario escolar.

Aulas por encima de 30 grados

Las asociaciones firmantes recuerdan que cada año, con la llegada de los meses de más calor, los niños y niñas, el profesorado y el resto del personal educativo desarrollan su actividad diaria en espacios que superan con frecuencia los 30 grados. En esas condiciones, sostienen, los escolares tienen que aprender, concentrarse, jugar y convivir durante una parte importante de la jornada lectiva.

La reclamación no se limita al bienestar puntual de los alumnos, sino que las AFAs la vinculan con el derecho a la educación en condiciones adecuadas. Las familias advierten de que el calor afecta al rendimiento, a la concentración y a la convivencia dentro de los centros, además de generar preocupación entre padres y madres por la salud de los menores y del personal que trabaja en los colegios.

El escrito plantea que el Ayuntamiento celebre sin climatización las sesiones plenarias correspondientes a los meses de junio, julio y septiembre. La medida se dirige tanto al equipo de gobierno como al resto de grupos políticos, con la intención de convertir el Pleno municipal en un espacio de visibilización de un problema que, según las asociaciones, se repite cada curso.

Los alumnos de Infantil del colegio Clara Campoamor de Elche han llevado abanicos y agua fría a clase / Áxel Álvarez

Las AFAs admiten que apagar el aire acondicionado del salón de plenos no resolvería el problema estructural de la climatización en los centros educativos. Sin embargo, consideran que supondría un “importante ejercicio de empatía institucional” y una oportunidad para que quienes tienen capacidad de decisión conozcan de forma directa una realidad que viven a diario los colegios.

Un gesto de empatía institucional

Las familias insisten en que la propuesta tiene un carácter simbólico. No plantean la medida como una solución técnica, sino como una forma de llamar la atención sobre una situación que consideran normalizada pese a sus efectos sobre la comunidad educativa. A su juicio, si los representantes públicos trabajan habitualmente en espacios climatizados, deberían poder comprobar durante unas horas cómo se desarrolla la jornada escolar en aulas sometidas a altas temperaturas.

El escrito pide expresamente que los plenos ordinarios de verano se celebren con el aire acondicionado apagado como muestra de apoyo hacia los centros. Las asociaciones creen que esa decisión permitiría abrir un debate público sobre las necesidades de los colegios y sobre la urgencia de adoptar medidas que garanticen espacios seguros, saludables y adecuados.

Las AFAs subrayan que no se trata de una cuestión ideológica ni partidista. En su escrito, la sitúan en el terreno del bienestar, la salud y la dignidad de la comunidad educativa. Según defienden, los menores merecen espacios apropiados para ejercer su derecho a la educación en condiciones óptimas y seguras.

La petición llega en un contexto de creciente preocupación por las temperaturas en los centros escolares durante los meses finales y primeros del curso. En Elche, como en otros municipios, la combinación de edificios antiguos, patios expuestos al sol, aulas con ventilación insuficiente y episodios de calor prolongado ha convertido la climatización en una reivindicación recurrente de familias y equipos docentes.

Las asociaciones consideran que el problema afecta a miles de alumnos y alumnas de la ciudad, pero también al profesorado, al personal administrativo, a los equipos directivos y al resto de trabajadores que desempeñan su labor en los centros. Por eso reclaman que las administraciones públicas actúen de forma coordinada y asuman la necesidad de dar una respuesta estructural.

Pregunta pública a los concejales

Además de pedir que se apaguen los equipos de climatización durante los plenos, las AFAs solicitan que todos los miembros de la Corporación Municipal se pronuncien públicamente sobre si consideran adecuadas esas condiciones para el desarrollo de la actividad educativa. Las familias quieren que los concejales respondan si estiman aceptable que niños, niñas, docentes y personal de los centros permanezcan en aulas con temperaturas superiores a los 30 grados.

Esta segunda parte de la petición busca que el debate no quede reducido al gesto simbólico, sino que se traduzca en una posición política clara por parte de todos los grupos municipales. Las asociaciones pretenden que la Corporación se implique en la visibilización del problema y que asuma una responsabilidad compartida en la búsqueda de soluciones.

Algunas madres pusieron crema solar a sus hijos siguiendo las recomendaciones de la dirección del colegio Clara Campoamor de Elche / Áxel Álvarez

Interperlación

El escrito está dirigido al alcalde-presidente del Ayuntamiento de Elche, Pablo Ruz, pero interpela al conjunto de la Corporación. Las familias reclaman sensibilidad institucional y recuerdan que la mejora de las condiciones en los centros educativos requiere la implicación de todas las administraciones públicas, cada una dentro de sus competencias.

Las AFAs confían en que su petición sea atendida y sirva para visibilizar una realidad que, según denuncian, se repite cada año. La solicitud se formaliza en plena llegada del calor y antes de los plenos de verano, precisamente los meses en los que las asociaciones quieren que los concejales experimenten la falta de climatización.

Las entidades firmantes sostienen que el objetivo no es incomodar por incomodar, sino hacer comprensible una situación que los centros educativos llevan tiempo trasladando. La propuesta pretende que el salón de plenos se convierta durante unas horas en una representación simbólica de las aulas donde los escolares tienen que seguir el ritmo lectivo con temperaturas elevadas.

El documento está fechado en Elche el 17 de junio de 2026 y aparece suscrito por las AFAs del CEIP El Palmeral, CEIP Clara Campoamor, CEIP Candalix, CEIP San Fernando y CEIP Sanchis Guarner. Las asociaciones invitan además a otras entidades de familias a sumarse a una iniciativa que busca situar la climatización de los colegios en la agenda municipal.