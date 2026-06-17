Plan B al bloque quirúrgico del General de Elche: Sanidad ampliará el hospital con un nuevo edificio asistencial y once quirófanos

La Conselleria de Sanidad ampliará el Hospital General Universitario de Elche con un nuevo edificio asistencial de más de 13.000 metros cuadrados y una inversión cercana a los 33 millones de euros, dentro de un plan de crecimiento que permitirá reorganizar el complejo hospitalario, ampliar la oferta de hospitalización, reforzar los recursos de salud mental y elevar la capacidad quirúrgica hasta los 22 quirófanos (actualmente hay 8), incluyendo los de urgencias y la Unidad de Cirugía Sin Ingreso. Un auténtico plan B al bloque quirúgico pendiente desde hace años.

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, anunciaba este miércoles las actuaciones previstas durante una visita al centro ilicitano, donde mantuvo una reunión de trabajo con el equipo directivo para abordar los principales proyectos de mejora previstos. La ampliación se complementará con una reforma integral de los quirófanos actuales, presupuestada en más de 8 millones de euros, y que servirá para pasar de 8 a 11 salas.

El conseller de Sanidad anunció que la ampliación del Hospital General de Elche se complementará con una reforma integral de los quirófanos actuales, presupuestada en más de 8 millones / Áxel Álvarez

Nuevo edificio conectado al hospital

El proyecto contempla la construcción de un inmueble de cuatro plantas y dos sótanos, conectado funcionalmente con el edificio principal del hospital. El objetivo es crear nuevas áreas asistenciales, ampliar servicios existentes y reorganizar espacios dentro de una parcela hospitalaria que lleva años necesitando una actualización de sus infraestructuras.

Según indicaba el conseller, “se trata de una actuación estratégica que va a permitir ampliar la capacidad asistencial del centro y adaptar sus infraestructuras a las necesidades futuras de la población”.

Para hacer posible la ampliación, la Conselleria destinará 3 millones de euros a la redacción del proyecto y 30 millones a la ejecución de las obras. El nuevo bloque "se encuentra ya en fase de redacción del proyecto" y el conseller defendió que la Generalitat "está trabajando de forma paralela en distintas actuaciones para que las mejoras puedan ir llegando al centro antes de que concluya la ampliación completa".

“Nosotros tenemos un plan, tenemos un plan que se culmina, y que ya empezó con algunas reformas”, señaló Gómez, quien situó el horizonte final del nuevo edificio entre 2030 y 2031. El titular de Sanidad contrastó esta planificación con lo que calificó como anuncios anteriores “precipitados” y proyectos “irrealizables”, refiriéndose al plan A del anterior bloque quirúrgico.

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, acompañado por el gerente del Departamento de Salud del Hospital General Universitario de Elche, Andrés Navarro / Áxel Álvarez

El área quirúrgica, eje central

La mejora de la actividad quirúrgica será uno de los puntos centrales del plan. Sanidad acometerá una renovación integral del actual bloque quirúrgico, que pasará de contar con 8 quirófanos a disponer de 11 nuevos quirófanos dotados de tecnología avanzada, mayor eficiencia funcional y mejores prestaciones asistenciales. La reforma del bloque actual incluirá la modernización de espacios, la actualización de servicios centrales, climatización y esterilización, además de nueva dotación tecnológica. El conseller explicó que la rehabilitación del bloque quirúrgico se desarrollará entre este verano y el próximo, dentro de un paquete de actuaciones que cifró en 18 millones de euros.

Entre esas mejoras mencionó la rehabilitación de la cuarta planta, actuaciones en la URPA de Urología, la reforma de los paritorios, la ampliación de Hemodinámica, la modernización del Servicio de Farmacia, la adecuación de habitaciones individuales y la intervención en los ocho quirófanos actuales.

La construcción del nuevo edificio permitirá después una reorganización más profunda. El futuro inmueble contará también con espacio destinado a área quirúrgica, de forma que el hospital podrá alcanzar hasta 22 quirófanos en total, sumando los nuevos, los renovados, los 6 quirófanos de UCSI y los dos de urgencias.

Los nuevos quirófanos estarán conectados con los actuales, que para entonces ya deberán estar renovados. Esta reorganización permitirá centralizar los recursos estructurales del bloque quirúrgico central y de la Unidad de Cirugía Sin Ingreso, además de reagrupar unidades que realizan procedimientos invasivos que precisan medios anestésico-quirúrgicos.

El plan prevé también ampliar la Unidad de Recuperación Postanestésica, que alcanzará las 40 camas, y crear una Unidad de Cuidados Intensivos Quirúrgicos dotada con 20 camas. El conseller subrayó que el proyecto “va a suponer una ampliación significativa de la capacidad de hospitalización del centro, lo que va a contribuir a una mayor disponibilidad de camas hospitalarias y a crear nuevas unidades destinadas a pacientes ingresados, contribuyendo así a una mejora de la respuesta asistencial”.

El plan presentado por el conseller de Sanidad prevé también ampliar la Unidad de Recuperación Postanestésica, que alcanzará las 40 camas / Áxel Álvarez

Salud mental, UCI, Farmacia y partos

El nuevo edificio asistencial incorporará asimismo espacios para la atención psiquiátrica de adultos e infantil. La Conselleria prevé ampliar las áreas de hospitalización y del hospital de día vinculadas a salud mental. Además del nuevo edificio, Sanidad abordará varias reformas. Una de las principales será la integral de la Unidad de Cuidados Intensivos, con una inversión de 3,6 millones. Esta actuación permitirá modernizar completamente la UCI, ampliar la unidad de cuidados intermedios y actualizar la dotación tecnológica de los espacios asistenciales.

También está prevista la reforma integral del Servicio de Farmacia Hospitalaria, con una inversión de 5,2 millones de euros. El objetivo es adaptar sus instalaciones a los estándares técnicos actuales para la preparación de medicamentos y tratamientos complejos en condiciones de máxima seguridad.

El área de partos contará con otra actuación destacada. Sanidad prevé invertir 2,6 millones de euros en la reforma integral del bloque obstétrico, con la creación de nuevas salas integradas de dilatación-paritorio y la modernización del conjunto del área. A ello se suma la creación de una nueva unidad de hospitalización para pacientes de alta complejidad quirúrgica, dotada con 1,3 millones de euros.

Críticas al Gobierno

El conseller aprovechó su visita para analizar el Estatuto sanitario y cargar contra la ministra de Sanidad por lo que definió como una situación “absolutamente anómala” y aseguró que el texto ha generado rechazo entre profesionales, sindicatos y consejerías autonómicas. “En la salud no hay color político”, afirmó, antes de reclamar un “diálogo leal” y “honesto” que atienda las peticiones de las distintas categorías profesionales.

Sobre las reivindicaciones de los médicos, Gómez señaló que le parecen “peticiones que están dentro de la lógica” y que deben escucharse y reflexionarse. En relación con los refuerzos estivales, respondió también a las críticas sindicales y aseguró que la Generalitat incrementará un 4% los refuerzos respecto al año anterior, con un presupuesto aproximado de 85 millones de euros y una previsión de entre 9.000 y 10.000 contrataciones en la Comunidad Valenciana.