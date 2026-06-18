L’Aljub sigue dando vueltas dos décadas después: Elche reclama más de 660.000 euros a los propietarios por el fallo de los terrenos

Han pasado dos décadas largas desde que el centro comercial de l’Aljub abrió sus puertas en Elche. Sin embargo, las obras ejecutadas para la urbanización del plan parcial y el programa del sector urbanístico E-7 aún siguen dando de sí. Hasta el extremo de que la junta de gobierno local celebrada este jueves desestimó las alegaciones y aprobó las cuotas de urbanización del sector E-7 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en el que se emplaza el complejo. El bipartito de PP y Vox, de hecho, lo hizo en ejecución de la sentencia de 9 de noviembre de 2023 del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana. La sala, en ese fallo de hace ahora dos años y medio, condenaba al Ayuntamiento de Elche a pagar 664.072,47 euros, con los intereses ya incluidos, aunque bastante por debajo de lo que pedía la empresa Cecosa Hipermercados, la mercantil que absorbió a Erosmer Ibérica. Ahora, el equipo de gobierno lo que va a hacer es reclamar esas cuotas a los propietarios de las fincas, que, como subrayaron desde el Ejecutivo de Pablo Ruz, son los últimos obligados a pagar los gastos de urbanización, y también demanda 36.849 euros al urbanizador, esto es, Cecosa Hipermercados, por una cantidad que, según la Administración local, pagó de más.

El centro comercial fue el eje del desarrollo del sector urbanístico E-7 en Elche. / INFORMACIÓN

Hasta 21 afectados

La reclamación, según explicó la portavoz de la junta de gobierno local, Inma Mora, se hizo efectiva en febrero de este año, pero se abrió un plazo para que los afectados pudieran presentar sus alegaciones si así lo estimaban oportuno. Ahora, una vez rechazados los argumentos de los propietarios, el Ayuntamiento solicita las cantidades. En total, según los datos que ofreció Mora, son 21 afectados y los importes varían en función de los metros cuadrados, pero dijo que iban desde los 1.000 a los 180.000 euros.

La decisión judicial de 2023

La sentencia del TSJ de noviembre de 2023 establecía que el Ayuntamiento de Elche tenía que pagar 404.237,63 euros, más los intereses legales desde 2006 -hace ahora justo 20 años-, a Cecosa Hipermercados. Reconocía así su derecho a percibir una indemnización por las obras ejecutadas para la urbanización del plan parcial y el programa del sector urbanístico E-7, el del polígono l’Aljub, de 1997 y que dio lugar al centro comercial del mismo nombre en agosto de 2003, durante el mandato del socialista Diego Maciá. El fallo, no obstante, desestimaba parte de la reclamación hecha por la mercantil, en concreto, 681.692,52 euros, ya que la cantidad que exigía superaba el millón de euros, a lo que habría que haber sumado también los intereses.

Estado en el que se encuentra la zona urbanizada de l'Aljub al cabo de 20 años del proyecto en Elche / INFORMACIÓN

De forma subsidiaria

En este contexto, la junta de gobierno local aprobaba hace ahora justo dos años dar cumplimiento al fallo judicial, e indicaban que harían frente al pago para después requerirle a los propietarios el abono de forma subsidiaria, como ha hecho ahora. Con ello, y salvo que haya un nuevo giro de guion, se debe cerrar por fin un proceso urbanístico que estuvo envuelto durante años en una intensa polémica por las irregularidades del procedimiento, conocidas con posterioridad, hasta el extremo de que en octubre de 2003 y, a instancias de algunos vecinos afectados, el TSJ declaró nulo el acuerdo de pleno del Ayuntamiento que había aprobado seis años antes el plan parcial que incluía proyecto de urbanización, reparcelación y convenio urbanístico.

También hubo otra sentencia que dijo, a instancias de la Asociación para la Defensa del Comercio de Elche (Adeco), que el permiso aprobado para la apertura de la instalación comercial incumplía la ley al ser necesaria la aprobación de la Dirección General de Comercio con carácter previo a la autorización del plan de actuación integrada, un trámite que en este caso se hizo al revés.

La rotonda de l'Aljub, uno de los elementos que se introdujeron en mitad del proceso urbanístico, según recoge la sentencia del TSJ. / INFORMACiÓN

El agente urbanizador

Lo que se argumentó en aquella sentencia fue que el PAI de "adjudicación preferente", dice el fallo, al agente urbanizador -Erosmer Ibérica- debía haber estado suscrito por todos los propietarios afectados, cosa que no ocurría, aunque sí hubo una mayoría. La sentencia fue confirmada por el Tribunal Supremo cinco años más tarde, lo que obligó al agente urbanizador a desistir de una tramitación en la que se había gastado 1.085.930,15 euros y que estaba concluida. De hecho, esa es la cantidad que pedía, aunque el TSJ la redujo de forma considerable, al toparse con el silencio de la Administración local, ya en 2008, en el mandato de Alejandro Soler, a la hora de pagar.

Sin acuerdo

A partir de ahí, se trató de llegar a un acuerdo. Incluso en febrero de 2018, con Carlos González como alcalde, la empresa planteó a los responsables municipales una renuncia al cobro de parte de la deuda. Solicitaba 404.237,63 euros por los trabajos ejecutados, pero otros 681.692,52 euros, considerados como costes suplementarios, que eran las modificaciones hechas al proyecto, "impuestos por los servicios técnicos municipales y por imprevistos surgidos en la ejecución de las obras", pedía que los tramitara el propio Ayuntamiento, de forma urgente, ante los pagadores finales, que no eran otros que los vecinos del sector beneficiados, que deberían hacerlo a través de cuotas y "siguiendo el procedimiento legal correspondiente”. No se consiguió, y la prueba es el fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

Una de las zonas de aparcamientos del centro comercial de l'Aljub. / sergio ferrández

Sin éxito

La sala entendió que el urbanizador intentó sin éxito cobrar las cuotas a los propietarios y que "ante la imposibilidad, presentó liquidación al Ayuntamiento, señalando las cuotas que faltaban por abonar y solicitando la vía de apremio", pero el Ayuntamiento nunca actuó, pese a que el impago daba lugar a la "ejecución forzosa de su liquidación a través de la Administración actuante y en beneficio del urbanizador, sobre la finca afectada". Dice el fallo que el agente urbanizador no podía girar cuotas sin acuerdo previo con la Administración porque no podía acudir a un juez civil, "debe seguir la vía administrativa, el problema es que el procedimiento de apremio implica ejercicio de autoridad y solo puede ejecutarlo la Administración".

Las modificaciones, en el foco

El TSJ, al final, sentencia que el agente urbanizador cumplió su cometido al urbanizar el proyecto sobre la base del acuerdo de pleno de 1997, llegando al 31 de julio de 2003 ejecutadas y certificando el Ayuntamiento de Elche el final de las mismas. Es más, la sala considera que fueron recepcionadas porque un año más tarde, en agosto de 2004, no se requirió subsanación y se procedió "a la apertura de las infraestructuras al uso público". Pero el TSJ desestima el pago de los costes suplementarios, que se generaron por las modificaciones impuestas por los servicios municipales, escudándose en lo que marca la ley.