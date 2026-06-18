El bipartito encara la recta final de la adjudicación de las obras para construir más de 2.300 nichos en el Cementerio Nuevo de Elche

La incineración se ha impuesto en los últimos años. Hasta el punto de que, según un informe de la patronal nacional de las empresas de servicios funerarios Panasef titulado “Radiografía del sector funerario 2025”, y hecho público en otoño pasado, coincidiendo con el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, las cremaciones superaron por primera vez en 2024 a las inhumaciones, alcanzado al 50,11% de los fallecidos en el conjunto de España, un 2,33% más que en 2023. Sin embargo, eso no ha minimizado el déficit de nichos tradicionales que se arrastra en Elche en los últimos años, con quejas recurrentes de personas que, pese a ver pagar a sus familiares seguros de decesos durante toda su vida, al final los ven acabar en una sepultura provisional por falta de espacios para el descanso eterno de forma definitiva. En este contexto, el bipartito de PP y Vox, a través de la junta de gobierno local, acaba de preadjudicar el contrato de obras de construcción de 2.364 nichos en el Cementerio de San Agatángelo, el conocido como Cementerio Nuevo. El presupuesto base de licitación se sitúa en 6,1 millones de euros y el plazo de ejecución, que se desarrollará por fases, es de tres años.

Hilera de nuevos nichos construidos recientemente en el perímetro exterior del cementerio nuevo de Elche / Áxel Álvarez

La firma

En total, según los datos que ofreció este jueves la portavoz de la junta de gobierno local, Inma Mora, concurrieron trece empresas, y se ha propuesto como adjudicataria a Avante Construcción, Infraestructuras y Servicios SL, que ahora tendrá que aportar toda la documentación en un plazo de diez días desde el envío de la notificación. Con ello, apostilló Mora, lo que se busca es “dar respuesta al déficit de espacio existente en los cementerios municipales y dar un servicio adecuado a la ciudadanía”.

Buena parte de los nichos construidos recientemente ya se encuentran llenos en Elche / Áxel Álvarez

Los números

El proyecto contempla la construcción de 2.212 nichos sencillos y 152 dobles en una parcela de alrededor de 6.700 metros cuadrados. La ampliación sustituirá el actual vallado de malla por los propios bloques de nichos, con el objetivo de optimizar al máximo el espacio disponible. La actuación incluirá 15 plazas distribuidas mediante ocho calles perpendiculares a la vía perimetral y, además, se habilitarán zonas ajardinadas, pérgolas y fuentes, y se mejorarán las redes de suministro y accesos. La idea es ir desarrollando la propuesta por fases, para que se puedan ir poniendo en marcha sepulturas en función de las necesidades de cada momento.

Puerta lateral del Cementerio Viejo, en una imagen reciente. / V. L. Deltell

Una novedad importante

Ahora bien, por encima de todo, según fuentes del equipo de gobierno, se va a introducir una novedad importante: se va a tratar de que los nuevos nichos sean gestionados por el Ayuntamiento, ya que, en estos momentos, aunque desde el bipartito no tienen cifras exactas de cuántos quedan libres, admiten que no deben ser muchos, porque las aseguradoras tratan de adquirirlos para ofrecerlos a los tomadores de las pólizas. Con ello, pretenden evitar situaciones como las que se han venido dando en ellos últimos años por el déficit de unidades de enterramiento, conscientes, además, como reconocieron el alcalde, Pablo Ruz, y el concejal de Espacios Públicos, José Claudio Guilabert, en febrero de que esta cifra sólo supone un freno a medio plazo por el incremento poblacional.

Los ediles Inma Mora y Pedro José Sáez, en la comparacencia de la junta de gobierno este jueves. / INFORMACIÓN

La hoja de ruta

Precisamente Ruz y Guilabert ya comentaron hace cuatro meses, cuando se activó el proceso de licitación para construir estos más de 2.300 nichos que se venían anunciando desde principios de 2024, hace ahora algo más de dos años, que la idea era que la mitad de esos 6,1 millones se invirtieran este año y los otros tres el próximo, aunque el plazo de ejecución es de tres años.

El Ayuntamiento, además, según se apuntó también en ese momento, quiere reactivar la construcción de nichos -cerca de un centenar- en el Cementerio de La Asunción, el conocido como Cementerio Viejo, donde se desmontaron bloques en los años noventa por su deterioro, lo que, en opinión del bipartito, redujo la capacidad del recinto. Por eso, se quiere apostar por la construcción de nuevos bloques para ofrecer concesiones administrativas a las familias que quieran optar por estas instalaciones.

Algunas de las casuísticas

Dos actuaciones que se sumarían a los 40 nichos impulsados al principio de este mandato, a los que se unen los 382 acabados a finales del año pasado, tras la prórroga que pidió la empresa. Todo cuando en los últimos tiempos la falta de nichos en Elche ha sido un problema endémico, con quejas recurrentes, porque, en muchos casos, tras años de pagar un seguro de decesos, cuando faltan los familiares, no pueden descansar en el lugar por el que han pagado o, peor aún, no les queda otra que arrendar unidades de enterramiento mientras se construyen otras nuevas, a las que se trasladan los restos posteriormente. De hecho, a finales de enero del año pasado, una mujer denunciaba con impotencia en declaraciones a este periódico el caso de su padre, que había estado abonando su seguro desde 1965 para poder ser enterrado en una segunda fila en el Cementerio Nuevo y, sin embargo, cuando llegó el triste momento de la partida, a la familia sólo se le dieron tres opciones: incinerar; llevar al hombre a una cuarta planta en el Cementerio Viejo, en un nicho recuperado; o ponerlo junto a otro familiar ya fallecido. De ahí la importancia de actuaciones como las que parece que, por fin, se van a poner en marcha en Elche.