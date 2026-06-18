Otro techo hundido obliga a desalojar una vivienda del barrio de San Antón en Elche

El Ayuntamiento de Elche ha desalojado este jueves de forma preventiva una vivienda del bloque 4 del barrio de San Antón, en la calle Arcipreste Torres número 8, después del desprendimiento parcial del "falso" techo (el de escayola) de una casa, según fuentes de carácter oficial. La familia residente, formada por una madre y su hijo, no ha tenido que ser finalmente realojada por los Servicios Sociales municipales, ya que se alojará temporalmente en casa de familiares. El incidente vuelve a poner el foco en el estado de algunos inmuebles del barrio, inmerso desde hace años en un proceso de regeneración urbana y sustitución progresiva de bloques. Según la revisión técnica realizada por los servicios municipales, el derrumbe parcial se habría producido por la acumulación de excrementos de aves, una causa similar a la que ya provocó en septiembre de 2023 otro hundimiento en una vivienda de San Antón.

Revisión de la vivienda afectada

Los servicios de Urbanismo inspeccionaron tanto la vivienda afectada como la contigua, ya que ambas comparten estructura de techos. Tras esa revisión, los técnicos determinaron el desalojo preventivo de la familia residente, una medida adoptada por seguridad mientras se evalúa el alcance del desprendimiento y el estado de los elementos afectados. El Ayuntamiento ha explicado que el desprendimiento se produjo en el falso "techo" de la vivienda. Aunque no se han comunicado daños personales, la Administración local ha optado por impedir temporalmente la permanencia de la familia en la casa hasta que se adopten las medidas necesarias y se garantice la seguridad del inmueble.

Buena parte del techo del dormitorio principal se venía abajo en una vivienda de San Antón en Elche / INFORMACIÓN

Servicios Sociales se puso a disposición de los afectados para facilitar un realojo provisional, aunque finalmente no fue necesario activar ese recurso municipal. La madre y su hijo se trasladarán durante los próximos días a una vivienda de familiares, mientras se resuelve la situación del inmueble y se determina cuándo podrán regresar.

El episodio se ha producido en el bloque 4 de San Antón, situado en la calle Arcipreste Torres. El barrio mantiene todavía edificios antiguos pendientes de sustitución dentro del plan de regeneración, aunque no todos los bloques se encuentran en la misma situación ni forman parte inmediata de los derribos previstos. La acumulación de excrementos de palomas en cubiertas y falsos techos es uno de los problemas que ya habían denunciado vecinos en anteriores incidentes. En este caso, un porcentaje de más de la mitad del techo de una habitación se venía abajo cayendo sobre la cama y otros muebles. Sólo se producían daños materiales. Por suerte nadie utilizaba en esos momentos el dormitorio donde se produjo el suceso.

Un precedente en 2023

El caso recuerda al derrumbe registrado en septiembre de 2023, cuando el hundimiento del techo de una vivienda de la última planta obligó a realojar a varios vecinos por precaución. Entonces, el incidente se produjo en el bloque 7 de la calle Bisbe Cubero, también en San Antón, y afectó especialmente a una vivienda en la que residía una mujer de 95 años. En aquella ocasión, un familiar relató el susto sufrido por la residente con una frase que resumía la gravedad del episodio: “Mi suegra se levantó de la cama solo quince minutos antes de que se cayera el techo”. El desprendimiento de la escayola se produjo en el dormitorio, aunque el falso techo del salón también presentaba signos de riesgo, según explicó entonces uno de los afectados, que lo describió con otro aviso: “está abombado”.

La acumulación de excrementos se hacía evidente tras el derrumbe / INFORMACIÓN

El Ayuntamiento desalojó por seguridad varias viviendas de la misma planta, al comprobar que los techos presentaban una situación de riesgo similar. En total, siete personas tuvieron que abandonar sus casas de forma temporal, entre ellas otra mujer de 86 años y una familia con un niño. La Policía Local precintó los accesos y los Servicios Sociales asumieron la búsqueda de alojamiento hasta que se resolviera el problema.

En aquel momento se apuntó a la combinación del mal estado del falso techo, la acumulación de excrementos de palomas y el episodio de viento y lluvia asociado a la DANA. El alcalde, Pablo Ruz, aseguró entonces que el Ayuntamiento estaba trabajando con las compañías de seguros, la comunidad de propietarios y los técnicos municipales para determinar cómo actuar en la reparación. El regidor destacó en 2023 que “lo más importante es la seguridad de los vecinos, y aunque afortunadamente. No hay que lamentar daños personales, podría haber pasado una desgracia”. Aquel episodio llevó a varios residentes a pedir una supervisión de los últimos pisos de los edificios para evitar nuevos desprendimientos.

Un barrio en regeneración

La particularidad de algunos edificios de San Antón es que el falso techo de escayola está soportado por cañizo, con huecos por los que pueden colarse palomas y roedores. Con el paso del tiempo, la acumulación de excrementos puede generar peso y deterioro, especialmente si no se realizan labores de mantenimiento suficientes. El problema no es nuevo para los vecinos de las plantas superiores, que ya habían advertido en anteriores ocasiones de la presencia de aves en cubiertas y huecos interiores. En el caso de 2023, varios residentes sostuvieron que este tipo de episodios se había producido en más ocasiones y reclamaron una revisión más amplia de los edificios afectados.

Vista parcial del agujero que ha quedado en el techo de la vivienda siniestrada en Elche / INFORMACIÓN

San Antón se encuentra desde hace años en un proceso de renovación urbana para sustituir progresivamente los bloques más degradados por nuevas viviendas. El plan ha permitido realojar a cientos de familias durante los últimos años, con financiación del Ayuntamiento, la Generalitat, el Gobierno central y aportaciones vecinales. La intervención más reciente del barrio incluye nuevas fases de construcción, derribos en ejecución y pendientes, así como realojos asociados al proceso de regeneración. Sin embargo, el avance del plan no evita que parte del vecindario siga residiendo en edificios antiguos mientras llega su turno de traslado o mientras se desarrollan las siguientes fases.

El nuevo desprendimiento en el bloque 4 vuelve a evidenciar la fragilidad de algunas viviendas y la necesidad de mantener controles preventivos en los inmuebles más antiguos del barrio. Aunque en esta ocasión el desalojo se limita a una familia y no ha sido necesario un realojo municipal, el origen técnico señalado por el Ayuntamiento coincide con el de anteriores episodios: la acumulación de excrementos de aves sobre estructuras ya vulnerables. La actuación municipal se ha limitado por ahora a la inspección de la vivienda afectada y la contigua, el desalojo preventivo de los residentes y la puesta a disposición de los Servicios Sociales. La familia permanecerá en casa de familiares mientras se determina el alcance de los daños y las actuaciones necesarias para que la vivienda pueda volver a utilizarse con garantías.