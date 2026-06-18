Elche amplía horarios y medidas de seguridad para sus piscinas de verano que abren este sábado

Elche inicia este sábado la campaña de verano en sus piscinas municipales con más horario de apertura, una nueva tarjeta escolar para regular las bonificaciones y un refuerzo de la seguridad en las instalaciones descubiertas. Las siete piscinas abrirán desde el 20 de junio hasta el 6 de septiembre de 10 a 20 horas, lo que supone ampliar entre dos y tres horas diarias el tiempo de uso respecto a temporadas anteriores.

El alcalde, Pablo Ruz, destacaba este jueves que este año, por primera vez, todas las instalaciones municipales mantendrán ese horario unificado de diez horas al día. “Respondemos así a una reivindicación histórica de los usuarios de las piscinas”, señalaba el regidor. La medida llega en una campaña marcada también por la instalación de cámaras de videovigilancia en los recintos exteriores para prevenir accesos no autorizados, actos vandálicos y conductas incívicas fuera del horario de apertura.

Más horas de baño

La ampliación horaria será una de las principales novedades de la temporada. Las piscinas descubiertas municipales funcionarán de forma continuada de 10 a 20 horas, una franja más amplia que pretende facilitar el acceso de familias, jóvenes y usuarios habituales durante los meses de más calor. La campaña se prolongará hasta el 6 de septiembre, cubriendo así el periodo central del verano y las primeras semanas antes del inicio del curso. El Ayuntamiento busca responder con esta modificación a una demanda planteada durante años por usuarios que reclamaban poder disfrutar de las instalaciones durante más tiempo, especialmente en las jornadas de mayor afluencia.

Piscina municipal de Carrús que abrirá este sábado a las 10 de la mañana para iniciar la temporada veraniega / INFORMACIÓN

El refuerzo de la oferta acuática no se limita a la apertura al público. El gobierno municipal ha anunciado también la ampliación de los cursos de natación infantil y de adultos. Además, se han duplicado los grupos y las plazas de aquagym ante la elevada demanda registrada en temporadas anteriores. Otra novedad será el mantenimiento de la piscina cubierta del Esperanza Lag durante el mes de julio para actividades y entrenamientos. Esta decisión permitirá dar continuidad a parte de la programación deportiva en un mes en el que tradicionalmente se concentra la actividad en las piscinas exteriores.

La campaña de verano se pone en marcha en las siete instalaciones municipales, que cada año concentran una elevada afluencia de usuarios de la ciudad y de las pedanías. Precisamente esa presión de uso ha llevado al Ayuntamiento a combinar la ampliación de horarios con nuevas medidas de control, acceso y seguridad.

Tarjeta escolar digital

El acceso a las piscinas incorporará este verano la nueva Tarjeta Escolar Digital, que permitirá la entrada gratuita a los menores de hasta 14 años empadronados y escolarizados en Elche. Para los estudiantes de 15 a 18 años, la tarjeta incluirá una bonificación del 50%. El Ayuntamiento ya había avanzado esta medida como fórmula para ordenar la gratuidad y vincularla al alumnado del municipio. Hasta ahora, el acceso gratuito beneficiaba de forma general a menores de esa franja de edad, lo que había generado una elevada afluencia de usuarios procedentes de otras localidades, bien porque en sus municipios no existen este tipo de servicios o porque las tarifas son más elevadas.

La apertura de las piscinas municipales será de 10 de la mañana a ocho de la tarde durante este verano / INFORMACIÓN

Ruz explicaba que el trámite para obtener la tarjeta es completamente digital. Los interesados deben acceder a la plataforma tarjetaescolar.elche.es, introducir el DNI o NIA del alumno, la fecha de nacimiento y una dirección de correo electrónico. A partir de esos datos recibirán de forma inmediata un código QR personal, que servirá como acreditación de acceso a las piscinas.

Según los datos municipales, hasta el momento se han registrado más de 1.200 tarjetas escolares. La cifra irá aumentando previsiblemente con el inicio de la temporada, ya que la herramienta será necesaria para que los menores y estudiantes puedan beneficiarse de las bonificaciones previstas. La tarjeta forma parte de un paquete de medidas impulsadas por las concejalías de Deportes y Educación para ajustar el uso de las instalaciones a la población escolar del municipio. El objetivo es mantener la gratuidad y las bonificaciones para los menores ilicitanos, pero evitando situaciones de saturación que afecten al funcionamiento ordinario de los recintos.

Cámaras contra el vandalismo

La otra gran línea de la campaña será la seguridad. El edil de Deportes, José Antonio Román, pedía respeto a los horarios de las piscinas y ha hecho un llamamiento al civismo de los usuarios. El Ayuntamiento instalará cámaras de videovigilancia en las piscinas descubiertas municipales, una medida que llega tras varios episodios de vandalismo y actitudes incívicas registrados en temporadas anteriores. Los dispositivos estarán conectados directamente con la Policía Local e incorporarán sistemas de alarma para detectar accesos no autorizados cuando las instalaciones estén cerradas. “El objetivo es prevenir actos vandálicos y proteger unas instalaciones que son patrimonio de todos los ilicitanos”, señalaba Román.

La Junta de Gobierno Local adjudicó la semana pasada el contrato para el suministro e instalación de diez cámaras de videovigilancia en las piscinas exteriores. Los dispositivos funcionarán únicamente fuera del horario de apertura al público y se sumarán a otras medidas puestas en marcha en los últimos años para reforzar el control de estos espacios.

El contrato fue adjudicado a la empresa Sabico Seguridad S.A. por un importe de 21.830 euros. La previsión municipal era que los equipos pudieran estar operativos coincidiendo con el inicio de la campaña de verano, el 20 de junio. Para ello, las brigadas municipales han estado acondicionando los espacios en los últimos días, con el fin de facilitar la instalación de los dispositivos una vez lleguen.

Esta actuación responde a una preocupación recurrente del Ayuntamiento por los daños y comportamientos incívicos que se han producido en algunos recintos, especialmente fuera del horario de baño. En 2023 ya se instalaron alarmas conectadas con la Policía Local en varias instalaciones, y posteriormente se anunciaron medidas como vigilancia privada, sanciones y prohibición de acceso para quienes incumplieran las normas. El vandalismo en las piscinas descubiertas se había convertido en uno de los principales problemas de la campaña estival. La Administración local ha defendido en distintas ocasiones que estos comportamientos perjudican al conjunto de usuarios y deterioran unas instalaciones financiadas con recursos públicos.