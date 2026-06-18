Elche afina la guitarra con expertos internacionales de la talla de Álvaro Pierri, Bianco y Toscano

Elche volverá a convertirse este verano en punto de encuentro para guitarristas, estudiantes y aficionados con la XXVIII edición del Festival de Guitarra ‘Ciutat d’Elx’, que se celebrará del 24 al 31 de julio en el Claustro de la Iglesia de San José. La programación reunirá conciertos nocturnos con intérpretes de primer nivel, clases magistrales y los dos certámenes que forman parte ya de la identidad del festival: el 23º Concurso Internacional ‘Ciutat d’Elx’, en categoría absoluta, y el 18º Concurso Calendura, dirigido a jóvenes talentos menores de 20 años.

La cita tendrá además un primer anticipo este viernes 20 de junio, con un concierto especial de presentación en el Patio de los Naranjos del Centro Cultural Las Clarisas. La actuación correrá a cargo del joven guitarrista Andrés Rubio Figuera, ganador del primer premio Calendura en la edición del año pasado. El recital comenzará a las 21 horas y será gratuito mediante invitación, que podrá recogerse en el propio acceso una hora antes del inicio.

Presentación en Las Clarisas

La concejala de Cultura, Irene Ruiz, presentaba este jueves la nueva edición de un festival que considera plenamente consolidado dentro de la programación cultural ilicitana. Según señalaba, el Festival de Guitarra Ciutat d’Elx es ya un “clásico” en el municipio cada mes de junio. La edil destacaba que se trata de un evento en el que “la calidad musical, la excelencia artística y la guitarra cobran especial relevancia”.

Cartel del concierto de presentación del XXVIII Festival de Guitarra "Ciutat d'Elx" / INFORMACIÓN

El concierto de presentación servirá para abrir boca antes de la semana central del festival. Andrés Rubio Figuera actuará en un espacio especialmente vinculado a la actividad cultural de la ciudad, el Patio de los Naranjos de Las Clarisas, en una cita pensada para acercar el certamen al público general antes de que la actividad se traslade al Claustro de San José. Ruiz invitaba a los amantes de la música y de la guitarra a asistir a esta primera actuación. “Esperamos que tenga el mismo éxito que el año pasado y se llene el patio con el público y bellas notas de la guitarra de Andrés Rubio, ganador del certamen del año pasado”, añadía.

La entrada para este recital será gratuita, aunque será necesario disponer de invitación. Estas se entregarán desde una hora antes del comienzo en el Centro Cultural Las Clarisas, por lo que el acceso dependerá del aforo disponible. El festival desarrollará después su programación principal entre el 24 y el 31 de julio, con el Claustro de la Iglesia de San José como escenario de los conciertos nocturnos. Este enclave volverá a acoger una propuesta que combina la exhibición artística, la formación especializada y la competición musical, reforzando el vínculo de Elche con la guitarra clásica.

Conciertos y entradas

La mayor parte de las actuaciones tendrán entrada libre, aunque habrá tres conciertos de pago dentro de la programación. Serán los recitales de Álvaro Pierri, Gabriel Bianco y Álvaro Toscano, cuyos pases tendrán un precio de 10 euros en venta anticipada a través de www.lomasticket.com y de 15 euros en taquilla, en la entrada del recinto, una hora antes del comienzo del concierto. Como novedad, este año se incorpora un abono especial de 20 euros que permitirá acceder a esos tres conciertos. El abono podrá adquirirse también a través de la plataforma de venta de entradas. Con esta fórmula, la organización busca facilitar la asistencia a algunos de los recitales más destacados del programa, protagonizados por guitarristas de referencia. La programación nocturna mantiene así el formato que ha convertido el festival en una cita reconocible dentro del calendario cultural ilicitano: conciertos en un espacio patrimonial, intérpretes consolidados y una oferta abierta tanto al público especializado como a quienes se acercan a la guitarra desde la afición.

El certamen internacional volverá a ocupar un papel central. El Concurso Internacional ‘Ciutat d’Elx’, que alcanza su edición número 23, mantendrá la categoría absoluta como escaparate para intérpretes de alto nivel. A su vez, el Concurso Calendura celebrará su 18ª edición, dedicado a jóvenes guitarristas menores de 20 años y concebido como plataforma para nuevos talentos. La combinación de ambos concursos permite que el festival reúna a músicos en distintas etapas de su formación y carrera. Por un lado, intérpretes con trayectoria o aspiraciones profesionales consolidadas; por otro, jóvenes que encuentran en Elche un espacio para medirse, ganar experiencia escénica y acceder a un circuito vinculado a la excelencia musical.

Formación y nuevas actividades

La XXVIII edición incorpora también tres actividades formativas grupales que se desarrollarán de forma paralela a las clases magistrales. La primera será una exposición y muestra acústica con guitarras históricas pertenecientes a la colección privada de Luis Alberto Soria, una propuesta que permitirá conocer instrumentos de especial valor y escuchar sus características sonoras. La segunda actividad será un homenaje al luthier crevillentino Antonio Emilio Pascual, a cargo del investigador Joaquín Fuentes, que ofrecerá una charla y exposición. Con esta iniciativa, el festival ampliará su mirada más allá de la interpretación y dedicará espacio al oficio de construcción de instrumentos, una parte esencial de la cultura guitarrística.

YoungtaekJo durante el concurso del Festival de Guitarra 'Ciutat d'Elx' / INFORMACIÓN

La tercera novedad será la presentación del libro ‘La transcripción para guitarra’, de Juan Manuel Ruiz Pardo. Según la información facilitada por la organización, se trata del primer manual específico sobre la técnica de adaptar a la guitarra música escrita originalmente para otros instrumentos, un campo clave en la ampliación del repertorio guitarrístico. Las clases magistrales se impartirán del 27 al 29 de julio en las instalaciones de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Elche. Estarán dirigidas a profesores en activo y estudiantes de guitarra de nivel profesional o superior, y tendrán como docentes a intérpretes y especialistas de prestigio como Álvaro Pierri, Pedro Mateo González, Álvaro Toscano, Marco Smaili, Eduardo Baranzano, Javier Llanes y Gabriel Bianco.

Cada curso admitirá un máximo de 15 alumnos, seleccionados por orden de inscripción. Al finalizar, los participantes recibirán un certificado de asistencia, lo que refuerza la vertiente académica de una cita que no se limita a la programación de conciertos, sino que funciona también como espacio de formación avanzada.