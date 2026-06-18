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Solidaridad

Elche salva vidas con la maratón más festera del año

La Gestora de Festejos Populares destaca la extensa participación de representantes de comisiones en la jornada de donación de sangre que volvió a movilizar a cientos de ilicitanos

Elche volvió a demostrar este jueves su solidaridad con la celebración de la Maratón de Donación de Sangre Festera

Elche volvió a demostrar este jueves su solidaridad con la celebración de la Maratón de Donación de Sangre Festera / Áxel Álvarez

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V. L. Deltell

V. L. Deltell

Elche volvió a demostrar este jueves su solidaridad con la celebración de la Maratón de Donación de Sangre Festera, impulsada por la Federación Gestora de Festejos Populares junto al Centro de Transfusión de la Comunidad Valenciana y con la colaboración del Ayuntamiento. La jornada se desarrolló en el Centro de Congresos Ciutat d’Elx durante todo el día y permitió movilizar a cientos de ilicitanos para reforzar las reservas de sangre antes del verano. Las previsiones se cumplían con creces un año más superando ampliamente los 300 donantes. El presidente de la Gestora, Fernando Jaén, valoró positivamente la respuesta ciudadana y explicó que la organización esperaba cerrar la maratón con cifras próximas a las habituales en este tipo de convocatorias, en las que la participación suele alcanzar varios centenares de donantes.

La donación de sangre en el centro de congresos de Elche contó con el llamamiento de la Gestora de Festejos Populares

La donación de sangre en el centro de congresos de Elche contó con el llamamiento de la Gestora de Festejos Populares / Áxel Álvarez

Una cita consolidada

La maratón se celebró en horario ininterrumpido para facilitar la participación de donantes habituales y de personas que acudían por primera vez. La iniciativa se ha convertido en una de las acciones solidarias más reconocibles del calendario festero ilicitano, al unir el potencial de convocatoria del mundo de la fiesta con una necesidad sanitaria permanente. Los donantes recibieron como obsequio una mochila nevera, un detalle con el que la organización quiso agradecer su implicación. Desde la Gestora y el Centro de Transfusión se insistió además en la importancia de donar antes del verano, una época en la que resulta fundamental mantener las reservas de sangre.

Los festeros y ciudadanos en general demostraron su solidaridad donando sangre este jueves en Elche

Los festeros y ciudadanos en general demostraron su solidaridad donando sangre este jueves en Elche / Áxel Álvarez

Llamamiento a los jóvenes

Uno de los objetivos de la campaña fue atraer a nuevos donantes, especialmente jóvenes, para garantizar el relevo generacional. Para participar era necesario tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos, gozar de buena salud y no acudir en ayunas. Durante la presentación de la campaña, la concejala de Festejos y Sanidad, Inma Mora, subrayó que “la parte festera más solidaria se pone de manifiesto en esta cuestación de sangre porque cada donación es capaz de poder salvar hasta cuatro vidas y cada gota cuenta”.

Cada donación es capaz de poder salvar hasta cuatro vidas y cada gota cuenta

Cada donación es capaz de poder salvar hasta cuatro vidas y cada gota cuenta / Áxel Álvarez

La jornada volvió a confirmar el compromiso de la sociedad ilicitana con una causa que tiene impacto directo en hospitales y pacientes. La sangre donada puede ser decisiva en intervenciones quirúrgicas, tratamientos oncológicos, accidentes o situaciones de urgencia.

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Espíritu festero

La Federación Gestora de Festejos Populares mantiene desde hace más de una década esta colaboración con el Centro de Transfusión de Sangre de la Comunidad Valenciana, consciente de la capacidad de movilización del tejido festero. La cita combina salud, generosidad y participación ciudadana. Con esta nueva edición, Elche reafirmó su papel como ciudad solidaria. La respuesta de los donantes, el trabajo del personal sanitario y la implicación de la Gestora volvieron a convertir el Centro de Congresos en un punto de encuentro para salvar vidas con un gesto sencillo.

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