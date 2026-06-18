Jayton se despide de Carrús: así se llamará el nuevo centro sociocultural en homenaje a un músico de Elche

Contaba el investigador local Borja Rodríguez hace un tiempo en su cuenta de X -antes Twitter- que el antiguo solar de Jayton, que, hasta hace nada, hacía las veces de aparcamiento público en pleno corazón de Carrús y donde ahora se está construyendo un centro sociocultural, debía su nombre a una industria. En este sentido, señalaba que la designación provenía de dos socios llamados "Ja", de fuera de Elche, y "Ton", de Pepico Antón. Comenzaron como fabrica de botas del ejército en la Guerra Civil, en unos edificios del Paseo de la Estación, pero, con la expansión de la industria zapatera, la empresa se trasladó a principios de los cincuenta del siglo pasado a la carretera de Aspe-Novelda, dedicada ya de lleno al vulcanizado. Así hasta que cerró sus puertas en los primeros años ochenta y, finalmente, esos terrenos, según el investigador, fueron expropiados por el Ayuntamiento, con Manuel Rodríguez como alcalde, en aquel momento para uso escolar, que precisamente es para lo que se utilizó el inmueble hasta acabar derribado y convertido el terreno en aparcamiento. Ahora, el Ejecutivo local no sólo ha decidido cambiar el uso y levantar un centro sociocultural. También se cambiará el nombre, borrando los vestigios de la industria zapatera para darle el nombre de Maestro Alfredo Javaloyes, en honor al músico ilicitano artífice de “El abanico” y del “Himno a la ciudad de Elche” que, pese a lo que popularmente se piensa, no es “Aromas ilicitanos”.

Estado de las obras del centro sociocultural de Jayton, en una imagen del pasado miércoles. / Áxel Álvarez

Carácter cultural y con auditorio

La portavoz de la junta de gobierno local, Inma Mora, explicó que “consideramos que esa nueva infraestructura, dado su carácter cultural y la existencia de un auditorio como uno de los servicios más característicos del proyecto, pase a ser designado por uno de los músicos más importantes que tiene nuestro municipio, como es el maestro Alfredo Javaloyes, quien fue músico, director de música, mestre de Capella y que con menos de 20 años fue el director de la banda de música ilictana La Escala”. Destacó Mora, en este sentido, como dijo literalmente, que “es el compositor de nuestro ‘Himno de Elche’, de varias zarzuelas, pasodobles, salves y de varias marchas procesionales que nos acompañan durante nuestra Semana Santa”, a lo que sumó que “es el autor de la marcha ‘El Abanico’, que compuso en 1910 y que es el verdadero sello de identidad de todos los ilicitanos”.

Diseño del auditorio del centro sociocultural de Jayton, en el barrio de Carrús en Elche / INFORMACIÓN

Conservatorio

El cambio de nombre llega una semana después de que el alcalde, Pablo Ruz, anunciara que el bipartito ha ofrecido a la comunidad educativa del Conservatorio Profesional de Música trasladar provisionalmente su actividad al futuro centro sociocultural de Jayton, actualmente en construcción, lo que permitiría disponer de unos 1.300 metros cuadrados distribuidos en tres plantas, un almacén adicional de 300 metros en el aparcamiento subterráneo y el uso compartido de un auditorio con más de 500 butacas, foso hidráulico y equipamiento escénico. No obstante, el regidor ya señaló que este traslado temporal no sustituiría el proyecto definitivo previsto en el entorno de Candalix, hasta el punto de que el Ayuntamiento quiere dar los primeros pasos administrativos para la nueva sede, aunque la Generalitat todavía no haya delegado las competencias ni comprometido formalmente su financiación.

El centro sociocultural de Jayton, en el barrio de Carrús en Elche, tendrá dos edificios: auditorio y cine / INFORMACIÓN

Partidas rurales

Por otra parte, la junta de gobierno local también dio luz verde este lunes a la adjudicación del contrato de obras de adecuación de diversos centros cívicos socioculturales en las pedanías del Llano de San José, Atzavares, La Palmera de Algoda, Asprella, Torrellano Bajo, Perleta y Santa Ana. En concreto, a través de este actuación, se va a impulsar la creación de zonas de juegos infantiles y biosaludables, la instalación de papeleras y bancos de descanso, y la construcción de pérgolas con toldos, a lo que, en el caso de Perleta, se suma la construcción de un campo cerrado con valla para los niños y niñas de la partida rural.

Los trabajos se han adjudicado a la mercantil Teresem SL por 126.178,92 euros, lo que, según señaló el concejal de Pedanías, Pedro José Sáez, de Vox, implica una rebaja del 4,2% respecto al presupuesto base de licitación. La duración del contrato será de dos meses, lo que haría factible que los trabajos estuvieran ejecutados antes de que acabara el verano.

Inma Mora y Pedro José Sáez, en la comparacencia de la junta de gobierno este jueves. / INFORMACIÓN

Concurso de Escaparatismo

Asimismo, y como está siendo habitual en las últimas semanas, las próximas fiestas de agosto también estuvieron presentes en la junta de gobierno local. En esta ocasión, a través de la aprobación de las bases de la convocatoria del Concurso de Escaparatismo y Ambientación Comercial Fiestas de Elche 2026 dirigido al comercio y a la hostelería con el objetivo de favorecer la innovación en el espacio físico de los establecimientos y dinamizar los espacios públicos urbanos. Para ello, se establecen dos temáticas: Moros y Cristianos y Misteri d’Elx.

Hasta 5.000 euros

Las bases lo que fijan es que cada proyecto de decoración deberá ser original y se valorará la imagen comercial y presentación del producto, la creatividad, la iluminación, la modernización y la innovación y el uso de materiales de calidad. Para la ocasión, se entregarán premios con un valor global de 5.000 euros, de manera que en cada una de las categorías se entregarán cuatro galardones de 1.000, 750, 500 y 250 euros, y los concursantes sólo podrán optar a un reconocimiento en metálico en cada temática. Los escaparates y decoraciones deberán exhibirse, como mínimo, entre el 1 y el 15 de agosto, coincidiendo con las fiestas de Elche, y las inscripciones se podrán realizar desde el 20 de julio y hasta el 31 de julio, ambos inclusive.