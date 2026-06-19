El Consell elige Elche para presentar el desarrollo de la Ley del Voluntariado, que crea un carnet autonómico y un registro de personas voluntarias

Elche acogía este viernes el I Congreso Autonómico de Voluntariado de la Comunidad Valenciana, una jornada organizada por la Generalitat que convertía a la ciudad en el epicentro del debate sobre el presente y el futuro de la acción voluntaria. El encuentro servía, además, para presentar el decreto de desarrollo de la nueva Ley del Voluntariado, aprobado por la mañana por el Consell, y que incorpora nuevas herramientas destinadas a fortalecer, ordenar e impulsar la participación ciudadana en actividades de voluntariado.

La jornada se celebraba en el Centro de Congresos de Elche y contaba con la participación de la concejala de Acción Social y Cooperación, Celia Lastra; el presidente de la Plataforma del Voluntariat de la Comunitat Valenciana, Miguel Salvador; el director general de Inclusión y Cooperación, Pedro Carceller; y el secretario autonómico de Familia y Servicios Sociales, Ignacio Grande. Posteriormente, se incorporaban a la cita el alcalde de Elche, Pablo Ruz, y la consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Elena Albalat.

La concejala Celia Lastra agradecía que la Generalitat hubiera elegido Elche para albergar esta primera edición del congreso autonómico y destacaba que el objetivo de la cita era “fomentar, fortalecer, cohesionar e impulsar todavía más el voluntariado en nuestra comunidad”.

Por su parte, el presidente de la Plataforma del Voluntariat de la Comunitat Valenciana, Miguel Salvador, consideraba que el congreso suponía también un reconocimiento a la labor que miles de personas desarrollan de forma desinteresada en toda la autonomía. Salvador recordaba especialmente el papel desempeñado por los voluntarios durante la dana y señalaba que la celebración del congreso coincide con un momento especialmente significativo para el sector, ya que Naciones Unidas ha declarado 2026 como Año Internacional de las Personas Voluntarias. Según Salvador, a nivel autonómico un 9 % de la población es voluntaria.

La edil Celia Lastra daba la bienvenida a Elche a los más de 330 voluntarios llegados desde diferentes puntos de la Comunidad Valenciana / INFORMACIÓN

Un decreto para desarrollar la nueva Ley del Voluntariado

La principal novedad anunciada durante la jornada era la aprobación por parte del Consell del decreto que desarrolla la Ley del Voluntariado de la Comunitat Valenciana, una norma aprobada hace un año y que supuso la actualización de una legislación que se remontaba a 2001.

El director general de Inclusión y Cooperación, Pedro Carceller, explicó que la ley ya introdujo importantes cambios, entre ellos el reconocimiento de nuevas modalidades de voluntariado, la ampliación de derechos y garantías tanto para las personas voluntarias como para los beneficiarios de su acción y la posibilidad de que menores de entre 12 y 16 años puedan iniciarse en actividades de voluntariado bajo determinadas condiciones. Sin embargo, destacó que el verdadero despliegue de la norma llega ahora con el decreto aprobado por el Consell.

El centro de congresos Ciutat d'Elx acoge el primer congreso de los voluntarios de la Comunidad Valenciana / INFORMACIÓN

Entre las principales novedades figura la creación del carnet de persona voluntaria, un instrumento destinado a acreditar oficialmente la participación en programas de voluntariado; la puesta en marcha de un registro autonómico de personas voluntarias; la regulación del visado de los planes de voluntariado de las entidades; la creación de un nuevo Consejo Valenciano del Voluntariado; y la elaboración del primer Plan Director de Voluntariado de la Comunitat Valenciana.

Según explicó Carceller, todas estas herramientas persiguen un objetivo común: fomentar la participación ciudadana y reforzar la cultura del voluntariado en el conjunto del territorio valenciano. "Lo ideal sería que el cien por cien de los valencianos hicieran voluntariado en algún momento de su vida", apuntó el director general.

Elche, punto de partida

Carceller justificó, además, la elección de Elche como sede del congreso por el peso histórico que la ciudad ha tenido en el movimiento asociativo y voluntario valenciano. "No podíamos empezar en un lugar que no fuera Elche. Elche es una cuna del voluntariado en la Comunitat", aseguró. La ciudad será así el punto de partida para la elaboración del primer Plan Director de Voluntariado de la Comunidad Valenciana, una hoja de ruta con una vigencia de cinco años que definirá las políticas públicas en esta materia.

El presidente de la Plataforma del Voluntariat de la Comunitat Valenciana, Miguel Salvador, durante el congreso de Elche / INFORMACIÓN

El documento se elaborará de forma participativa y contará con la implicación de administraciones públicas, entidades sociales, universidades, centros educativos, diputaciones y otros agentes vinculados al tercer sector.

El secretario autonómico de Familia y Servicios Sociales, Ignacio Grande, destacó precisamente la importancia de este proceso participativo, que ya estuvo presente durante la elaboración de la ley. "Las cosas que acaban triunfando son las que se hacen de manera conjunta", afirmó.

"Este congreso sirve para reconocer, poner en valor y agradecer el papel de las personas voluntarias, pero también para seguir avanzando e impulsando una labor tan fundamental para nuestra sociedad", indicó. Asimismo, defendió la aspiración de convertir a la Comunidad Valenciana en un referente nacional en materia de voluntariado gracias al desarrollo normativo y a la futura puesta en marcha del plan director.

Más de 330 participantes

El congreso reunió a más de 330 personas inscritas procedentes de entidades sociales, administraciones públicas y organizaciones vinculadas al voluntariado.

La programación incluía una ponencia marco de la catedrática de Ética Adela Cortina, así como la presentación institucional del decreto por parte de la Generalitat. Durante la tarde estaban previstas seis mesas de trabajo centradas en distintos ámbitos estratégicos como la participación comunitaria, la persona voluntaria, las entidades sociales, la generación de conocimiento y las alianzas entre administraciones y organizaciones.

Las conclusiones de estas mesas servirán como base para la elaboración del futuro Plan Director del Voluntariado.

Los representantes de entidades de voluntarios de la Comunidad Valenciana durante el almuerzo / INFORMACIÓN