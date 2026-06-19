Detenido tras huir después de un atropello grave en Elche: paró, pero para colocar una rejilla desprendida del coche

La Policía Local de Elche ha detenido al conductor de una furgoneta comercial acusado presuntamente de provocar un atropello grave a un peatón y abandonar posteriormente el lugar del siniestro sin auxiliar a la víctima. La actuación ha sido llevada a cabo por la Unidad de Policía Judicial de Tráfico, que durante la última semana desarrolló una investigación para identificar al vehículo implicado y a su conductor pese a la ausencia inicial de datos sobre la matrícula o el modelo de la furgoneta. Los hechos se remontan al pasado 8 de junio en el polígono industrial de Las Saladas, donde un peatón resultó herido de gravedad tras ser embestido por una furgoneta blanca que circulaba por la zona.

Un atropello durante una maniobra de adelantamiento

Según ha informado la Policía Local, el accidente se produjo cuando la víctima cruzaba la vía pública y fue alcanzada por una furgoneta que realizaba una maniobra de rebasamiento a un vehículo de gran tonelaje que se encontraba efectuando labores de descarga de mercancías. Como consecuencia del impacto, el peatón sufrió lesiones de pronóstico grave y quedó desorientado de manera inmediata. Sin embargo, lejos de permanecer en el lugar para interesarse por el estado de la víctima o facilitar sus datos, el conductor continuó con una actuación que ahora investiga la Policía.

Las pesquisas determinaron que el responsable del vehículo llegó a detenerse brevemente tras el golpe, aunque únicamente para recoger y recolocar una rejilla que se había desprendido del faro antiniebla izquierdo de la furgoneta a consecuencia de la colisión. Una vez recuperada esa pieza, el conductor reanudó la marcha y abandonó el polígono industrial sin prestar asistencia al herido ni comunicar el accidente a los servicios de emergencia.

La conducta posterior al siniestro resultó determinante para la investigación, ya que la víctima no pudo aportar datos identificativos del vehículo y tampoco existían referencias inmediatas sobre la matrícula, la marca o el modelo exacto de la furgoneta implicada.

Dos agentes de la Policía Local de Elche durante una vigilancia. / Información

Investigación sin matrícula ni modelo del vehículo

Ante la falta de información inicial, la Unidad de Policía Judicial de Tráfico de la Policía Local de Elche puso en marcha un protocolo integral de investigación con el objetivo de reconstruir los hechos e identificar al responsable.

Los agentes desarrollaron una labor que se prolongó durante varios días y que se estructuró en distintas fases. Entre otras actuaciones, analizaron imágenes de videovigilancia procedentes de empresas ubicadas en las inmediaciones del lugar del atropello, recopilaron declaraciones de posibles testigos y realizaron comprobaciones en diferentes bases de datos y registros.

La investigación incluyó también el estudio de información procedente de registros comerciales y mercantiles para intentar relacionar las características observadas en el vehículo con posibles empresas que operaran con furgonetas similares. El trabajo permitió a los agentes ir acotando el círculo de búsqueda hasta localizar una sociedad mercantil que podría estar vinculada con el vehículo investigado.

Las pesquisas situaron finalmente el foco en una empresa ubicada en la localidad de Elda, donde los investigadores encontraron indicios suficientes para continuar avanzando en la identificación del presunto autor.

Imagen de la furgoneta que la Policía Local de Elche considera que participó en el atropello / INFORMACIÓN

La colaboración entre Elche y Elda permitió localizar la furgoneta

Una vez consolidados los primeros indicios, la Policía Local de Elche solicitó la colaboración de la Policía Local de Elda para verificar la información obtenida durante la investigación. Agentes de ambos cuerpos se desplazaron hasta la sede de la empresa relacionada con el vehículo sospechoso para realizar una inspección técnico-ocular que permitiera comprobar si la furgoneta presentaba daños compatibles con el atropello investigado. Durante esa inspección se localizó el vehículo y se constató la existencia de desperfectos que coincidían con los elementos observados durante la investigación policial.

Según la información facilitada por la Jefatura de la Policía Local, la comprobación permitió verificar la correspondencia física entre los daños apreciados en la furgoneta y los indicios recopilados por los investigadores durante los días posteriores al accidente. Con todos los elementos de prueba reunidos, los agentes completaron el atestado y procedieron a citar al conductor.

Posteriormente, el sospechoso fue detenido en las dependencias de la Central de la Policía Local de Elche como presunto responsable del atropello y del posterior abandono del lugar del siniestro. La actuación policial ha permitido esclarecer un caso que inicialmente presentaba importantes dificultades debido a la ausencia de datos identificativos directos sobre el vehículo implicado.

Desde la Jefatura de la Policía Local han destacado el resultado de la investigación y han atribuido el éxito de la operación a la coordinación desarrollada entre los distintos servicios policiales implicados. Fuentes policiales han subrayado especialmente la colaboración existente entre los turnos operativos y las unidades judiciales de Elche y Elda, así como el trabajo técnico realizado durante la investigación. La Policía Local considera que el dispositivo desplegado ha sido determinante para evitar que un delito contra la seguridad vial con resultado de lesiones graves quedara sin esclarecer y, en consecuencia, sin responsabilidades para su presunto autor.