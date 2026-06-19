La ejecución del edificio de alquiler asequible de Travalón en Elche alcanza el 30 % y su final apunta a julio de 2027

Después de varios vaivenes, sobre todo por la convocatoria de las ayudas europeas a las que se quería optar para financiar el proyecto, parece que las obras del edificio de 76 viviendas destinadas al alquiler asequible que se construye en el barrio de Travalón se han encauzado. Hasta el extremo de que, si no hay más giros de guion, esta vez sí se pueden cumplir los plazos, y acabar con la promoción de cara al primer semestre del próximo año. Entre otras cosas, porque, según los datos que dieron este viernes desde el Ayuntamiento de Elche, la ejecución está al 30 %. Así lo aseguraron desde el bipartito de PP y Vox. Lo hicieron tras una visita del alcalde de Elche, Pablo Ruz, y el secretario autonómico de Vivienda de la Generalitat Valenciana, Sebastián Fernández, casi de tapadillo, sin convocatoria pública alguna. Además, en el comunicado posterior, no hubo referencia alguna al nuevo nombre que se aprobó darle: Edificio El Araceli.

El edificio, donde ya se puede apreciar el gran patio central que tendrá el edificio. / INFORMACIÓN

La prórroga

La idea, de hecho, es que los trabajos, financiados con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia enmarcado en los fondos Next Generation de la UE, puedan estar acabados el próximo 30 de julio de 2027, según indicaron este viernes fuentes municipales, cumpliendo así los plazos establecidos, tras la prórroga solicitada. Sobre todo, porque, inicialmente, el plazo que se estableció para acabar los proyectos financiados con estos fondos era el 30 de junio de 2026, algo a todas luces imposible en este caso. Por un lado, porque fue en 2025 cuando se confirmó que la empresa municipal Pimesa entraba en este programa con este edificio, a lo que se sumó la demora entre la adjudicación de los trabajos en octubre a la empresa Avante Construcción, Infraestructuras y Servicios SL y la firma del acta de replanteo. Por eso mismo, el consejo de administración de Pimesa acordó en febrero solicitar a la Generalitat Valenciana una prórroga hasta el 31 de diciembre de 2027 para la ejecución y la justificación de los trabajos, al tiempo que pedía al Consell el abono de la subvención concedida, por importe de 2,9 millones de euros.

Foto de familia de la visita, que se hizo de tapadillo, sin convocatoria previa. / INFORMACIÓN

Posibilidad que daba el decreto

El gerente de Pimesa, Antonio Martínez, ya explicó en su momento que esta prórroga era posible, porque así se recogía en el decreto que daba origen al reparto de los fondos europeos de los programas de vivienda, al apuntar expresamente a una excepción para que se pueda solicitar una ampliación de los plazos. Todo, cuando, además, siempre se ha partido de la base de que se necesitarían 20 meses para la construcción, y que hay ayudas para las que se está dando de tiempo hasta el año 2028 e incluso hasta 2030, aunque, en este caso, se ha pedido hasta diciembre de 2027, y se quiere que esté todo finiquitado antes.

Un momento de la visita a las obras este viernes. / INFORMACIÓN

Con el 72 % al cierre de 2026

Los plazos siempre han sido el principal hándicap de este proyecto a juzgar por los antecedentes. La firma del acta de replanteo se firmó a principios del pasado mes de diciembre, con cierto retraso respecto a lo ideado inicialmente. Incluso primero se apuntó al comienzo de las obras en 2024 y, luego, en el programa anual de actuación, inversión y financiación del ejercicio 2025 de Pimesa se situó el arranque de la ejecución en el primer trimestre del año pasado. Tampoco ahí se cumplieron las fechas. Sin embargo, en la hoja de ruta de la sociedad pública para 2026, y partiendo del comienzo de los trabajos en la recta final del año pasado, se planteaba que este ejercicio se cerraría con un grado de ejecución del 72%. Con ello, y cumpliéndose los 20 meses de plazo que se han fijado para la construcción del inmueble, debería ser una realidad en el primer semestre de 2027, año en el que precisamente se celebrarán las próximas elecciones municipales. Unos términos que coincidirían con los datos ofrecidos este viernes, aunque lo que pidió el consejo en febrero es que se le diera margen hasta diciembre de 2027.

El patio central que tendrá el edificio. / INFORMACIÓN

Hasta 76 viviendas

El proyecto contempla la construcción de 76 viviendas individuales de uno, dos y tres dormitorios, con una superficie útil que va de los 44 a los 74 metros cuadrados; dos locales comerciales sin uso establecido; y 75 plazas de aparcamiento. La edificación está formada por una planta sótano, planta baja y seis alturas más, aunque la última planta retranqueada más de tres metros del frente a la calle de su situación, todas ellas unidas por dos escaleras y dos ascensores, y una planta de cubierta para suministros, placas solares y tendederos. En total, hay 13 casas por planta, salvo en la séptima, donde habrá once.

Zona común que compartirán los vecinos del primer edificio de alquiler joven de iniciativa municipal en Elche / INFORMACIÓN

Gran patio central

No obstante, uno de los aspectos diferenciadores del edificio que promueve Pimesa será el gran patio central sobre el que pivota el edificio, y que tendrá una doble función: social, como lugar de encuentro vecinal; y bioclimática, de forma que ayude a mantener una temperatura estable en la construcción a lo largo del año, y proporcione iluminación y ventilación natural. En este sentido, las viviendas se sitúan en manzana cerrada pero esponjada sobre el patio central.

“Apuesta decidida”

Tras la turné por la zona de este viernes, Pablo Ruz destacó que esta promoción “representa una apuesta decidida por facilitar el acceso a la vivienda a los jóvenes que necesitan alternativas reales en el actual contexto del mercado inmobiliario”, y recordó que se trata de una actuación estratégica para seguir ampliando la oferta de vivienda asequible en la ciudad y dar respuesta a una de las principales demandas de la ciudadanía. Mientras, Sebastián Fernández puso en valor el trabajo conjunto entre las distintas administraciones para hacer posibles proyectos que contribuyan a incrementar el parque de vivienda asequible y facilitar el acceso a una casa a los jóvenes. Lo hicieron, en cualquier caso, cuando aún no se han detallado los criterios que regirán el acceso a este tipo de inmuebles en Elche, más allá de que irán dirigidos a jóvenes.