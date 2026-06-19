El operativo policial en el mercadillo del estadio del Elche interviene más de 25 toneladas de artículos pirateados

“Merche / Futbolín”. Ese es el nombre que se le ha dado a la operación desarrollada el pasado domingo 7 de junio en el mercadillo del estadio Martínez Valero del Elche, en el que intervinieron 200 agentes de la Policía Nacional junto a efectivos de la Europol, la Interpol, la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) y la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (Olaf), así como 100 miembros de la Policía Local, y que llevó a que el recinto se desalojara en torno a las diez de la mañana para comenzar con los registros. Ahora, según las cifras ofrecidas por el Cuerpo Nacional de Policía, la investigación ha permitido desmantelar 62 puestos ambulantes presuntamente dedicados a la comercialización de productos falsificados. Además, en el marco de la actuación, se ha detenido a 90 responsables de las paradas inspeccionadas y a los tres principales responsables de la empresa encargada de gestionar el mercadillo, y se intervinieron más de 25 toneladas de mercancía entre prendas de vestir, calzado y bolsos supuestamente pirateados. La macroactuación también se llevó a cabo en otros puntos del territorio nacional como Madrid, Barcelona, Málaga y Dénia, y, según los datos ofrecidos el miércoles por la Dirección General de la Policía dependiente del Ministerio del Interior, permitió intervenir más de 66.000 camisetas y conjuntos de selecciones nacionales de fútbol falsificados en total.

La redada de falsificaciones del mercadillo del Martínez Valero en Elche, el pasado 7 de junio. / Héctor Fuentes

Presencia generalizada

Las pesquisas desarrolladas durante los últimos meses, según fuentes policiales, permitieron detectar la presencia continuada y generalizada de numerosos puestos dedicados a la venta de productos falsificados de reconocidas marcas nacionales e internacionales. La investigación se vio reforzada por la denuncia presentada por una entidad especializada en la protección de marcas comerciales, así como por los numerosos dispositivos de vigilancia realizados por los agentes de Policía Judicial de la Comisaría de Elche. Durante estas rondas, se comprobó que la comercialización de productos que reproducían ilícitamente signos distintivos, logotipos y marcas registradas de reconocido prestigio era habitual.

La redada de falsificaciones del mercadillo del Martínez Valero en Elche, el pasado 7 de junio. / Héctor Fuentes

Mundial

La investigación policial se focalizó en una parte importante de la mercancía que se ofrecía en los puestos vinculada con la celebración del Campeonato Mundial de Fútbol 2026 que tiene lugar en Estados Unidos, México y Canadá. De hecho, el grueso de los productos falsificados estaban relacionados con el torneo, hasta el extremo de haber equipaciones completas de selecciones nacionales de los países participantes, aunque también había otras correspondientes a los clubes donde habitualmente juegan los futbolistas participantes en la cita futbolística. Ahora bien, por encima de todo, y como era de esperar, era considerablemente alto el número de reproducciones de las distintas versiones oficiales de la equipación oficial de la selección española.

La redada de falsificaciones del mercadillo del Martínez Valero en Elche, el pasado 7 de junio. / Héctor Fuentes

De todo tipo

No obstante, no sólo se intervinieron camisetas deportivas. Entre los efectos incautados se encontraban otras prendas de vestir, calzado deportivo, bolsos, relojes, dispositivos electrónicos y otros artículos que imitaban productos de marcas de reconocido prestigio internacional, junto a esas miles de camisetas, equipaciones deportivas, chándales y otras prendas textiles que reproducían sin autorización los emblemas y distintivos de numerosas selecciones nacionales y otros clubes de fútbol.

Tráiler donde se cargaron las falsificaciones. / María Pomares

De los puestos a la organización

Asimismo, durante el operativo, fueron detenidas 90 personas como presuntas responsables de delitos contra la propiedad industrial, al encontrarse al frente de los puestos inspeccionados, junto a los dos administradores y el encargado de la sociedad responsable de la gestión y explotación del mercadillo. Según la investigación, estas tres personas ejercían funciones directas de organización, control y supervisión sobre el recinto, interviniendo en la asignación de los puestos, la gestión de los cobros, el control de los accesos y la coordinación de los servicios auxiliares.

Al respecto, las pesquisas policiales revelaron que, pese a su posición de responsabilidad y al carácter continuado y generalizado de la venta de productos falsificados, existió por su parte cierta permisividad durante años en el desarrollo de esta actividad ilícita, obteniendo presuntamente un beneficio económico directo o indirecto, motivo por el cual fueron detenidos también como responsables de un delito contra la propiedad industrial.

Los accesos cortados por la Policía Local de Elche. / Héctor Fuentes

De los más concurridos

Desde la Policía Nacional pusieron el acento en que este mercadillo está considerado uno de los más importantes y concurridos de la Comunidad Valenciana, y subrayaron que reúne habitualmente cerca de 200 puestos ambulantes en los que se comercializan productos textiles, artículos de bisutería y relojería, dispositivos electrónicos, productos hortofrutícolas y otros de diversa naturaleza alimenticia. También recordaron que su celebración tiene lugar durante la mañana de los domingos en los que el Elche CF no disputa encuentros en su estadio, y congrega a numerosos visitantes procedentes de diferentes puntos de la provincia. En este sentido, apuntaron también que la actividad se venía desarrollando en la zona de aparcamiento que rodea el estadio Martínez Valero, en virtud de una concesión otorgada a una empresa privad para la explotación de un mercadillo ambulante.

La redada de falsificaciones del mercadillo del Martínez Valero en Elche, el pasado 7 de junio. / Héctor Fuentes

Sin relación con el Elche CF

“Sin embargo, a pesar de que la ubicación comprendía el recinto externo del campo de fútbol, la investigación policial determinó que el Elche Club de Fútbol estaba completamente desvinculado de la gestión ordinaria del mercadillo, y tampoco era partícipe de las actividades desarrolladas por los vendedores de los puestos instalados en el recinto, correspondiendo íntegramente la gestión, organización y explotación de esta actividad a una empresa de gestión privada”, indicaron desde el Cuerpo Nacional de Policía. Incluso apostillaron que “conviene destacar que la institución del Elche CF, desde el momento que tuvo conocimiento de la investigación policial, mostró su plena colaboración con los agentes encargados del caso, facilitando así a los investigadores la persecución de la actividad ilícita que se venía desarrollando”.

Personación

Desde la propia entidad franjiverde explicaban en declaraciones a este periódico solo un día después de la redada que, desde la Policía Nacional, se le pidió colaboración al club para poder acometer esta macroactuación, y que eso es lo que hicieron: ofrecer toda la ayuda que estaba al alcance de su mano, sobre todo en cuanto a accesos al aparcamiento del campo de fútbol, por la configuración que tiene en estos momentos el vallado tras la última reforma. Lo hicieron, además, dejando claro que, desde el Elche CF, poco más podían hacer, entre otras cuestiones, porque el mercadillo es ajeno al club, está organizado por una sociedad distinta. Significativo es que en marzo de 2023 se abrió un conflicto entre los organizadores y la entidad deportiva que derivó en el cierre del mercado primero, y en una demanda en el juzgado después, hasta que la Justicia, unos meses más tarde, decretó que se debía reanudar la actividad en el parking del campo de fútbol. Un conflicto que se produjo después de que el Elche, en la nueva era de Christian Bragarnik, considerara que había “presuntas irregularidades” en el contrato firmado en 2011 por la entidad y la mercantil que gestiona los puestos. Ahora, según indicaron desde la Policía Nacional, y tras este operativo, el club estudia la posibilidad de personarse en la causa judicial derivada de estos hechos.