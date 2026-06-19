Estas son las prohibiciones para acceder a las playas de Elche en la noche de San Juan
Habrá controles preventivos de la Policía Local en los accesos al litoral, y también test de alcoholemia durante la noche
Ni hogueras ni mucho menos botellones en las playas de Elche en la noche del 23 al 24 de junio, cuando se celebra la noche de San Juan, la más larga del año, y que, tradicionalmente, ha estado envuelta en leyendas de hechizos y brujas. Por eso, para evitar que a nadie de se le ocurra hacer fuego en el litoral y evitar el consumo libre de alcohol, el Ayuntamiento de Elche y la Policía Local establecerán un dispositivo especial, que contará con 45 agentes, en el que no faltarán los drones, y que tendrá como principal objetivo garantizar la seguridad ciudadana, preservar el entorno natural y asegurar que las playas permanezcan en perfectas condiciones.
Disfrute y conservación
Los encargados de presentar el operativo fueron la edil de Turismo, Irene Ruiz, y el intendente de la Policía Local Antonio Alemañ. Uno y otro recordaron que, un año más, está totalmente prohibido encender hogueras en cualquiera de las playas del término municipal. “Es fundamental compatibilizar el disfrute de una de las noches más especiales del año con la conservación de nuestro litoral y la seguridad de las personas”, señaló Irene Ruiz. La concejala destacó, además, la importancia de proteger espacios naturales sensibles y evitar que al día siguiente los usuarios encuentren restos peligrosos como brasas, clavos, maderas o cristales.
Las unidades
Mientras, Antonio Alemañ especificó que el dispositivo estará integrado por agentes de Policía Comunitaria, Unidad Rural de Seguridad, Equipos Operativos de Seguridad, Unidad Marina, Unidad Canina y Unidad de Medio Aéreos. Además, se establecerán controles preventivos en los accesos a las playas para evitar la entrada de materiales destinados a realizar hogueras, así como controles de tráfico y alcoholemia durante la noche, como viene sucediendo en los últimos años.
Las zonas
El operativo se centrará especialmente en las zonas de Arenales del Sol, El Carabassí, El Altet, La Marina y El Pinet, con vigilancia permanente a pie de playa y apoyo de drones para detectar posibles incidencias, y prevenir actos vandálicos, botellones, incendios o conductas que puedan poner en riesgo la seguridad de los asistentes. Será a partir de las 18 horas del martes cuando se procederá al corte de accesos al entorno de El Carabassí para facilitar la movilidad y garantizar la actuación de los servicios de emergencia.
Limpieza
En cuanto al dispositivo de limpieza, el Ayuntamiento de Elche pondrá en marcha un operativo especial en las playas a partir de las cinco de la mañana del 24 de junio, con una veintena de trabajadores y maquinaria específica para que el litoral recupere la normalidad en las mejores condiciones posibles. En paralelo, con motivo de las Fiestas de San Juan en el barrio de El Raval, también se activará un dispositivo especial de limpieza formado por más de 30 operarios, que realizarán labores diarias en los distintos actos festivos, con especial atención a la noche de la Cremà del próximo 24 de junio.
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