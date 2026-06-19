El PSOE reclama en Elche reforzar la seguridad de los peatones en la calle Verónica tras un atropello reciente

El Grupo Municipal Socialista de PSOE ponía este viernes el foco en la necesidad de mejorar la seguridad en la calle Verónica tras las recientes obras de conversión a plataforma única, después de que se haya registrado un atropello hace apenas unos días en la zona. La concejala María José Martínez denunciaba la ausencia de medidas básicas tras la actuación urbanística y exigía al gobierno de Ruz la adopción de medidas urgentes para garantizar la protección de los peatones.

Martínez advertía de que, tras la finalización de los trabajos de reurbanización, no se han repintado los pasos de peatones que existían previamente ni se han incorporado elementos de protección en una vía especialmente estrecha. Esta situación, señalaba, resulta especialmente grave en un entorno que ha pasado a ser de plataforma única y en el que la convivencia entre vehículos y peatones exige una regulación clara. La edil subrayaba que la ausencia de señalización adecuada compromete la movilidad segura y genera riesgos añadidos en un tramo muy transitado del barrio.

Reclamación de actuaciones urgentes

En este contexto, la concejala socialista ha reclamado que se repinten los pasos de peatones necesarios y que se instalen bolardos u otros elementos de protección que permitan separar de forma efectiva las zonas de circulación de vehículos y el espacio peatonal. Según ha insistido, estas actuaciones son imprescindibles para dar por concluida la intervención urbanística.

Calle Verónica en Elche, donde el PSOE requiere medidas urgentes para proteger a los peatones / INFORMACIÓN

Martínez ha pedido al alcalde Ruz que “termine bien las cosas” y complete una obra que, a su juicio, no puede considerarse finalizada mientras persistan deficiencias en señalización y seguridad.

Especial impacto en colectivos vulnerables

La edil del Grupo Municipal Socialista ponía el acento en que por la calle transitan principalmente personas mayores, además de personas con movilidad reducida, usuarios de sillas de ruedas y familias con carritos de bebé. En este sentido, ha defendido que las calles de plataforma única deben garantizar la prioridad peatonal, pero también convertirse en espacios plenamente seguros. “Las calles de plataforma única deben garantizar la prioridad peatonal, pero para ello también tienen que ser espacios seguros”, señalaba la concejala María José Martínez.

La dirigente socialista insistía en que la falta de elementos de protección y de señalización adecuada incrementa la exposición al riesgo de los usuarios más vulnerables, especialmente en un entorno donde la convivencia entre tráfico rodado y peatones es constante.

La concejal María José Martínez en la calle Verónica de Elche / INFORMACIÓN

Atropello reciente y preocupación vecinal

La denuncia se produce después de que hace apenas unos días se registrara un atropello en la misma calle, siempre según información del PSOE, un hecho que ha intensificado la preocupación del grupo socialista y de los vecinos de la zona. Martínez considerabaincomprensible que, tras una actuación urbanística de estas características, no se hayan repuesto los pasos de peatones ni reforzado las medidas de seguridad previstas inicialmente.

La concejala ha insistido en que la situación actual exige una respuesta inmediata para evitar nuevos incidentes y garantizar que la vía cumpla con las condiciones adecuadas para su uso cotidiano.