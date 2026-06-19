El Raval planta la Hoguera más deportiva de Elche

La Capital Mediterránea del Deporte 2026 ya preside la Hoguera Mayor de San Juan del Raval. El monumento, plantado en el solar contiguo a la iglesia de San Juan, convierte este año el deporte, la inclusión, la salud y la convivencia en el eje central de una de las citas festivas más singulares del barrio. A su lado, la Hoguera Infantil reivindica el derecho de los niños a crecer en un entorno seguro y a perseguir sus sueños, con una gran cigüeña que protege a un bebé como imagen principal. Ambas hogueras ya pueden verse en El Raval y permanecerán expuestas hasta la noche del próximo 24 de junio, cuando se celebrará la tradicional Cremà: primero la Infantil, a las 23.30 horas, y después la Mayor, a las 12 de la madrugada. La edil de Festejos, Inma Mora, y el concejal de Deportes, José Antonio Román, visitaban este viernes los monumentos, que forman parte de la programación organizada por la Comisión de Fiestas del Raval.

Los concejales de Fiestas y Deportes visitaron este viernes las hogueras del barrio ilicitano de San Juan / INFORMACIÓN

Elche 2026, entre llamas

La Hoguera Mayor, obra del artista José Manuel García Esquiva, está dedicada a la capitalidad deportiva que ostenta Elche bajo el lema “En la vida como en el deporte”. El monumento alcanza los 7,2 metros de altura y está presidido por el anagrama de Elche 2026, con una composición de colores vivos que reproduce el símbolo de la Capital Mediterránea del Deporte y lo eleva sobre diferentes escenas vinculadas a la práctica deportiva.

El conjunto incorpora referencias a varias disciplinas. En la base aparecen figuras que representan el movimiento, la competición y el esfuerzo físico, con deportistas en acción sobre plataformas decoradas con motivos azules. Una de las escenas más visibles es la de un deportista en silla de ruedas, que introduce el mensaje del deporte adaptado y la inclusión. También aparecen figuras relacionadas con el ciclismo, la carrera y otras prácticas deportivas como el kárate, en una lectura festiva de los valores que la ciudad quiere proyectar durante este año.

La composición se completa con elementos que aluden a los hábitos saludables y a la relación entre actividad física y bienestar. La presencia de un médico dentro del monumento simboliza, según la explicación municipal, la importancia del ejercicio para la salud. El resultado es una hoguera que no se limita a celebrar un título institucional, sino que intenta trasladar la idea de que el deporte forma parte de la vida cotidiana, de la educación en valores y de la convivencia.

La hoguera que no se limita a celebrar un título institucional, sino que intenta trasladar la idea de que el deporte forma parte de la vida cotidiana de Elche / V. L. Deltell

Inma Mora señaló durante la visita que la hoguera “representa un momento único para nuestra ciudad y refleja el compromiso de Elche con el deporte, la inclusión y los hábitos de visa saludables”. La edil puso en valor especialmente el guiño al deporte inclusivo mediante la figura del deportista en silla de ruedas y la presencia del médico como símbolo de la actividad física asociada a la salud.

Por su parte, José Antonio Román agradeció que la Capital Mediterránea del Deporte sea la protagonista de la hoguera de este año y destacó que el monumento representa “la pasión, el esfuerzo y los éxitos deportivos que está viviendo la ciudad”. La elección del tema conecta la celebración tradicional de San Juan con uno de los grandes ejes promocionales de Elche durante 2026.

Una infancia protegida

La Hoguera Infantil, titulada “La vida es un sueño, hazlo realidad”, cambia el registro deportivo por una lectura más emocional y familiar. El monumento está presidido por una gran cigüeña que envuelve y protege a un bebé entre sus alas, una imagen que ocupa el centro de la composición y que funciona como metáfora del cuidado, la protección y el derecho de la infancia a desarrollarse en un entorno seguro.

Los monumentos están ubicados en el solar situado junto a la iglesia de San Juan en Elche / V. L. Deltell

La escena infantil se completa con diferentes figuras de animales de estética amable y colores suaves, pensadas para conectar con los más pequeños. En torno a la cigüeña aparecen personajes infantiles sobre nubes y bases elevadas, con una composición que refuerza la idea de sueño, imaginación y fantasía. Frente al tono más institucional y deportivo de la Hoguera Mayor, la Infantil apuesta por un lenguaje visual más cercano al cuento, con figuras redondeadas y un mensaje centrado en la protección de los niños.

El lema resume el sentido del monumento: la infancia debe poder crecer con seguridad, desarrollar sus capacidades y perseguir sus proyectos vitales. La hoguera convierte esa idea en una escena simbólica, con la cigüeña como figura protectora y los animales como acompañamiento lúdico.

La ubicación de ambos monumentos, junto a la iglesia de San Juan, refuerza además el carácter vecinal de la celebración. El solar del Raval se convierte estos días en punto de encuentro para residentes, visitantes y curiosos, que pueden acercarse a contemplar los detalles de las hogueras antes de su quema. Las figuras ya han empezado a atraer la atención de quienes pasan por la zona, especialmente por el contraste entre el gran anagrama deportivo de la Mayor y la escena de la cigüeña en la Infantil.