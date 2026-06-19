El reto viral más guarro obliga ya a aplazar la apertura de una piscina pública en Elche por heces cuando aún no ha empezado la temporada

El Ayuntamiento de Elche ha venido intensificando las medidas de seguridad en las piscinas municipales descubiertas en los últimos años para evitar actos incívicos y vandalismo, y, en particular, la “gracia”, bastante asquerosa por cierto, de defecar en el agua. Sin embargo, en esta ocasión, los primeros incidentes se han producido cuando aún ni siquiera se ha estrenado oficialmente la campaña de verano en las instalaciones públicas. Tanto es así que, a solo unas horas de que se abra la temporada este sábado, desde la Concejalía de Deportes informaban de que la apertura de la piscina municipal de Palmerales, prevista para este sábado, se retrasaba finalmente hasta la 13 horas, cuando, en teoría, debía abrir a las 10 horas, como el resto de recintos.

Un bañista en una piscina pública de Elche, en una imagen de archivo. / Matías Segarra

Heces en el agua

Desde el bipartito de PP y Vox indicaban que esta medida se adopta tras detectarse nuevos actos vandálicos en las instalaciones. Concretamente, apuntaban a la presencia de heces en el agua, lo que ha provocado la alteración de los parámetros de seguridad y calidad exigidos para el baño. Por este motivo, añadían estas mismas fuentes, ha sido necesario aplicar de forma inmediata un tratamiento de choque y realizar las correspondientes labores de control y recuperación de la calidad del agua, con el fin de garantizar la seguridad de todos los usuarios. Una defecación en piscinas públicas que, en los últimos años, se ha extendido por toda España, formando parte de un reto viral lamentable. Ahora en Elche han aparecido heces incluso antes de abierta la temporada.

El alcalde de Elche y el concejal de Deportes, este jueves en las instalaciones de Carrús. / INFORMACIÓN

Condena pública

Con estos puntos de partida, desde el área de Deportes aprovecharon para condenar rotundamente este tipo de comportamientos incívicos que perjudican al conjunto de la ciudadanía, generan costes adicionales para las arcas públicas y obligan a retrasar la prestación de un servicio destinado al disfrute de todos los vecinos y vecinas. “Lamentamos las molestias ocasionadas, y agradecemos la comprensión y colaboración de la ciudadanía”, señalaron desde el Ayuntamiento.

Un socorrista en una de las piscinas municipales de Elche. / Matías Segarra

Inauguración de la campaña

Estos hechos se producían solo un día después de que tanto el alcalde, Pablo Ruz, como el responsable municipal de Deportes, José Antonio Román, visitaran las instalaciones de Carrús para dar cuenta de la campaña de baño que se inaugura este mismo sábado a las 10 horas. Una temporada que incorpora varias novedades, como más horario de apertura, una nueva tarjeta escolar para regular las bonificaciones y un refuerzo de la seguridad en las instalaciones descubiertas para evitar incidentes como los de Palmerales.

Así las cosas, las siete piscinas públicas abrirán desde este sábado y hasta el 6 de septiembre de 10 a 20 horas, lo que supone ampliar entre dos y tres horas diarias el tiempo de uso respecto a temporadas anteriores, y que todas tengan un horario unificado de diez horas. No obstante, Palmerales abrirá o a las 13 horas, precisamente por el vandalismo.

Cámaras conectadas con la Policía Local

Asimismo, esta campaña se caracteriza por la instalación de cámaras de videovigilancia en los recintos exteriores para prevenir accesos no autorizados, actos vandálicos y conductas incívicas fuera del horario de apertura, como ha ocurrido en Palmerales, cuando aún no había entrado en funcionamiento el sistema. Los dispositivos está previsto que estén conectados directamente con la Policía Local e incorporarán sistemas de alarma para detectar entradas no autorizadas cuando las instalaciones estén cerradas al público. En este sentido, fue la semana pasada cuando la junta de gobierno local adjudicó el contrato para el suministro e instalación de hasta diez cámaras de videovigilancia en las piscinas exteriores, y, para aligerar, incluso los servicios municipales estuvieron unos días antes acondicionando los espacios.

El alcalde y el edil de Deportes el jueves en Carrús. / INFORMACIÓN

Nueva tarjeta digital

Por otra parte, el acceso a las piscinas incorporará este verano la nueva Tarjeta Escolar Digital, que permitirá la entrada gratuita a los menores de hasta 14 años empadronados y escolarizados en Elche. Mientras, para los estudiantes de 15 a 18 años, la tarjeta dará la posibilidad de acceder a una bonificación del 50%. Hasta ahora, el acceso gratuito beneficiaba de forma general a menores de esa franja de edad, lo que había generado una elevada afluencia de usuarios procedentes de otras localidades, bien porque en sus municipios no existen este tipo de servicios o porque las tarifas son más elevadas, lo que, de paso, generaba determinadas quejas, de ahí que se haya optado por regular esta cuestión. Los interesados deben acceder a la plataforma tarjetaescolar.elche.es, introducir el DNI del alumno, la fecha de nacimiento y una dirección de correo electrónico. A partir de esos datos, recibirán de forma inmediata un código QR personal que servirá como acreditación de acceso a las piscinas. Según fuentes municipales, hasta el momento se han registrado más de 1.200 tarjetas escolares, aunque lo previsible es que esas cifras vayan aumentando con el inicio de la campaña de baño.

Otras medidas

Además, en 2023, cuando ya se dieron capítulos de vandalismo por parte de algunos usuarios en las piscinas de las pedanías, se instalaron alarmas conectadas a la Policía Local en las instalaciones y cámaras de seguridad para poder cumplir con la normativa vigente, y también se anunció poco después la puesta en marcha de vigilancia privada y de sanciones para quien incumpliera las normas en Elche. Un planteamiento que llegó después de que hace ahora tres años, y recién llegado el nuevo bipartito a la Plaça de Baix, se detectaran numerosos destrozos en algunas piscinas descubiertas, así como el reto viral de defecar en el agua que se extendió ese verano y los siguientes por toda España y que implicaba grabarlo y publicarlo en redes sociales. Eso es lo que obligó incluso a cerrar las piscinas del Parque Deportivo, para poder acometer una limpieza en profundidad de estas instalaciones. Un reto que el año pasado, a la altura de julio, ya había obligado a echar la persiana en hasta 300 instalaciones de toda España. En Elche, sin embargo, parece que esta vez ha empezado pronto esta “gracia” tan guarra.