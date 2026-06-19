La solución del Conservatorio de Elche a corto plazo: adecuación del centro actual y traslado parcial a Jayton

Han sido años y años de reivindicaciones en el Conservatorio Profesional de Música de Elche, con promesas de por medio de que se construiría un nuevo centro, pero que, de momento, se han quedado solo en eso: en promesas. Por eso mismo, y con el festival celebrado en la Torre dels Vaïllos como detonante, la comunidad educativa explotó hace unas semanas. Hasta el punto de que el Ejecutivo local de Pablo Ruz ha movido ficha ipso facto. Primero anunció que, de cara al curso 2027-2028, podrían trasladarse al nuevo centro sociocultural de Jayton, que, a la sazón, pasará a llamarse Maestro Alfredo Javaloyes, como aprobó este jueves la junta de gobierno local. Mientras tanto, se aceleraría con las obras del nuevo edificio en el solar que hoy hace las veces de aparcamiento en Candalix. Sin embargo, este viernes, tras la reunión mantenida con la comunidad educativa, parece que se optará por una solución intermedia.

El alcalde, en un momento de la reunión con la comunidad educativa del Conservatorio, este viernes. / INFORMACIÓN

Reunión con la comunidad educativa

Eso es lo que parece que se puso encima de la mesa tras la reunión del alcalde de Elche y la concejala de Educación, María Bonmatí, con representantes de la comunidad educativa del Conservatorio en el Centro de Congresos. En el encuentro participaron miembros del equipo directivo, y representantes del claustro de profesores, de las familias y del alumnado. Durante el cónclave, Ruz explicó en detalle el proyecto del futuro centro sociocultural de Jayton, en el corazón de Carrús, y el ofrecimiento realizado la pasada semana por el Ayuntamiento para que el Conservatorio pueda trasladar provisionalmente parte de su actividad a las nuevas instalaciones una vez estén disponibles.

El Conservatorio, en una imagen de archivo. / INFORMACIÓN

A medio camino

La comunidad educativa, según indicaron desde el Ejecutivo local, valoró la propuesta y estudiará las distintas alternativas planteadas. No obstante, se puso sobre la mesa una posible solución intermedia que combine la reparación de las actuales instalaciones del Conservatorio con el uso de determinados espacios del futuro centro de Jayton, como el auditorio y algunas aulas, para atender necesidades puntuales de la actividad docente. Con ello, no se produciría una distorsión importante en el traslado de profesorado y alumnado. Entre otras cosas, porque el Conservatorio de Música está en la avenida del Alcalde Vicente Quiles Fuentes, junto a la UMH, y Jayton en Carrús, lo que, en algunos casos, como parece ser que expresaron algunos de los afectados, podría complicar los desplazamientos.

En este contexto, el Ayuntamiento de Elche reiteró su compromiso con la mejora de las condiciones del Conservatorio y confirmó una inversión cercana a los 100.000 euros destinada a actuaciones de reparación y adecuación de las instalaciones actuales.

Obras del centro sociocultural de Jayton, en una imagen de la semana pasada. / Áxel Álvarez

Disposición total

Pablo Ruz, de hecho, según subrayaron desde su equipo al final del encuentro, trasladó a los representantes de la comunidad educativa la total disposición del bipartito a seguir trabajando de manera coordinada y permanente con el profesorado, las familias y el alumnado, con el objetivo de encontrar la mejor solución posible para garantizar el correcto desarrollo de la actividad educativa y responder a las necesidades del Conservatorio. “El Consistorio continuará manteniendo reuniones de trabajo con la comunidad educativa durante las próximas semanas para avanzar en una propuesta consensuada que permita dar respuesta a los retos actuales del centro y planificar su futuro con las mayores garantías”, indicaron desde el Ejecutivo municipal.

Diseño del auditorio del centro sociocultural de Jayton, en el barrio de Carrús en Elche / INFORMACIÓN

Deficiencias

La comunidad educativa del Conservatorio lleva años denunciando no sólo la falta de espacio en las actuales instalaciones, también numerosas deficiencias en el edificio, con hasta goteras, techos cayéndose y grandes grietas. Por eso mismo, todo volvió a reventar hace unas semanas, cuando se denunció la rapidez con la que se había actuado la Torre dels Vaïllos para celebrar un festival musical, mientras que el centro seguía deteriorándose.

El actual Conservatorio de Elche, en una imagen de archivo. / Antonio Amorós

Primer ofrecimiento

Ante ello, el primer ofrecimiento de Ruz fue Jayton, una vez acabadas las obras en 2027, lo que permitiría a los usuarios del Conservatorio disponer de unos 1.300 metros cuadrados distribuidos en tres plantas, un almacén adicional de 300 metros en el aparcamiento subterráneo y el uso compartido de un auditorio con más de 500 butacas, foso hidráulico y equipamiento escénico. Así las cosas, el Conservatorio desarrollaría fundamentalmente su actividad entre semana, mientras que la programación municipal se concentraría habitualmente durante los fines de semana en el nuevo centro sociocultural. El regidor ilicitano incluso planteó que la colaboración podría extenderse también a la organización de audiciones abiertas a la ciudadanía.

Con la vista puesta en Candalix

El alcalde de Elche, en cualquier caso, subrayó la semana pasada, cuando hizo este anuncio, que este traslado temporal no sustituiría el proyecto definitivo previsto en el entorno de Candalix. Tanto es así que el Ayuntamiento quiere iniciar por su cuenta los primeros pasos administrativos para la nueva sede aunque la Generalitat todavía no haya delegado las competencias ni comprometido formalmente su financiación, lo que complica de momento el inicio de la ejecución del nuevo edificio. Sea como fuere, parece que, de momento, se va a optar por una solución intermedia, que permita la adecuación de las actuales instalaciones y, al mismo tiempo, que se pueda utilizar el nuevo centro que se llamará Maestro Alfredo Javaloyes, en honor al autor del “Himno de Elche” y el célebre pasodoble “El abanico”.