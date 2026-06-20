Sin chiringuitos en las playas de Elche en pleno verano

Los chiringuitos de las playas de Elche llegarán este verano con retraso. La ausencia de estos servicios en Arenales del Sol, El Altet, El Carabassí, El Pinet, La Marina y El Rebollo ha generado dudas y quejas entre vecinos y usuarios del litoral ilicitano, que se preguntan si este año llegarán a abrir, cuando normalmente lo hacen entre marzo y mayo. La concejala de Turismo y Playas, Irene Ruiz, asegura que sí habrá actividad, aunque admite que el procedimiento se ha demorado por la necesidad de volver a licitar todos los lotes y por la autorización previa de Costas.

«Sí que va a haber chiringuitos; de hecho estamos ahora mismo inmersos en el proceso de adjudicación», explica la edil en declaraciones a INFORMACIÓN. Ruiz señala que la apertura del último sobre, correspondiente a la oferta económica, se produjo la pasada semana y que hubo propuestas para todos los lotes. «Estaban todos los lotes, o sea, había oferta para todos los lotes, con lo cual ninguno se ha quedado desierto», afirma.

Los chiringuitos suelen tener licencia de apertura entre marzo y octubre, pero este año no podrán entrar en funcionamiento hasta julio. | ÁXEL ÁVAREZ

Costas autorizó tarde

La concejala sitúa el origen del retraso en la finalización del contrato anterior. Según explica, este año ya no existía posibilidad de prorrogar la adjudicación anterior, por lo que el Ayuntamiento ha tenido que iniciar de nuevo todo el expediente para los nueve chiringuitos previstos en el litoral ilicitano.

«Este año se ha retrasado porque ya no había posibilidad de ampliación del contrato de adjudicación», apunta Ruiz. «Ya todas las prórrogas se habían consumido y este año teníamos que volver a sacar la licitación de todos los lotes, o sea, de los nueve chiringuitos o kioscos», añade.

La edil aclara que el Ayuntamiento no podía sacar adelante la nueva licitación sin el visto bueno de Costas, al tratarse de instalaciones ubicadas en dominio público marítimo-terrestre. Ese permiso, según Ruiz, llegó más tarde de lo previsto. «Costas nos dio esa autorización muy tarde, nos la dio a finales de abril. Entonces, nosotros no hemos podido sacar la licitación porque no teníamos el permiso de Costas», indica.

La concejala sostiene incluso que una de las instalaciones llegó a estar en riesgo por la falta de autorización. «De hecho, uno de los chiringuitos, creo que el de La Marina, ha estado en peligro de no poder adjudicarse porque Costas no nos daba el permiso», señala.

Una bañista en una de las playas de Elche, en una imagen de este fin de semana. | ÁXEL ÁVAREZ

Unos días

El procedimiento se encuentra ahora en la fase de requerimiento de documentación a las empresas que han presentado oferta. Después deberán cumplirse los plazos de exposición pública y los trámites propios de la contratación administrativa.

Ruiz calcula que la apertura podría llegar a principios de julio, aunque admite que el calendario será ajustado. «En 15 días va a ser muy ajustado, pero yo creo que en unos 20 días, para principios de julio, si no pasa nada y la contratación pública no hace de las suyas, yo creo que vamos a poder tener los chiringuitos», afirma.

La demora ha generado malestar entre usuarios habituales de las playas, especialmente en Arenales del Sol, El Altet, El Carabassí, El Pinet, La Marina y El Rebollo. Algunos vecinos lamentan que estos establecimientos no estén disponibles desde el inicio del calor y recuerdan que prestan un servicio complementario para bañistas, visitantes y residentes durante la temporada alta.

Los chiringuitos forman parte de los servicios de temporada que tradicionalmente acompañan a la actividad del litoral ilicitano. Además de la oferta de bebidas y restauración, los lotes incluyen zonas de hamacas y sombrillas, con superficies que varían en función de la playa, el mes y la temporada.

Los paquetes

La nueva licitación contempla nueve lotes por un importe máximo de 270.000 euros y con posibilidad de prórroga de un año, siempre que se cumplan los pagos del canon y Costas dé su autorización. Arenales del Sol concentra tres de las instalaciones, cuatro si se suma la playa del Carabassí, una de las más demandadas del término municipal. Los chiringuitos deberán mantener una estética homogénea, con casetas de madera, materiales naturales, colores neutros y hamacas blancas, con el objetivo de reducir el impacto visual en la costa. También se fijan limitaciones sonoras y no se permiten actuaciones en directo.

Con carácter general, las zonas de hamacas y sombrillas podrán funcionar de lunes a domingo entre las 9 y las 21 horas. Los chiringuitos tendrán horario de apertura de 9 a las doce horas de la noche, mientras que la música podrá estar activa desde las 11 horas hasta la medianoche. Cada quiosco contará con una superficie de 70 metros cuadrados, incluida la terraza. Las áreas de hamacas y sombrillas se moverán entre 210 y 630 metros cuadrados. La mayor superficie corresponde a El Carabassí, mientras que otros espacios de Arenales y La Marina rondarán los 420 metros cuadrados.

El lote de El Carabassí es el de mayor canon, con 75.814,77 euros, y un periodo de explotación de 7 meses y medio, del 15 de marzo al 31 de octubre. También figuran entre los importes más elevados uno de Arenales del Sol, con 66.375 euros, y el de La Marina, con 58.660,27 euros.

La duración de la temporada variará según la ubicación. Dos de los tres chiringuitos de Arenales del Sol y el de La Marina podrán funcionar hasta el 30 de noviembre. El resto lo hará hasta finales de octubre, salvo el de El Altet, cuya autorización se extenderá hasta finales de septiembre.

El Ayuntamiento ilicitano confía en que la adjudicación pueda resolverse en las próximas semanas y que los establecimientos estén operativos a comienzos de julio. Hasta entonces, las playas de Elche afrontan el arranque de la temporada sin unos servicios que cada verano forman parte de la imagen habitual del litoral ilicitano y que muchos esperan.