Un kit para detectar párkinson y nuevos mensajeros celulares, proyectos que despegan desde la UMH de Elche

Un kit para favorecer el diagnóstico temprano del párkinson a partir de biomarcadores en sangre, una propuesta biotecnológica basada en exosomas vegetales procedentes de frutas, verduras y plantas, y una plataforma de inteligencia artificial para automatizar expedientes de seguridad cosmética figuran entre los proyectos distinguidos de la 15ª Maratón de Creación de Start-ups de la Universidad Miguel Hernández de Elche. El Parque Científico de la UMH ha reconocido seis iniciativas en una edición marcada por la diversidad de sectores y por el intento de convertir conocimiento científico, tecnológico y empresarial en soluciones con salida al mercado.

Los proyectos galardonados han sido Plantil World, Kilikia, Agenda100, OrAIsi, Eat With Us y Phytosome Biotech. La convocatoria ha reunido casi un centenar de solicitudes vinculadas a cerca de 80 ideas innovadoras. Tras el proceso de selección, 42 iniciativas impulsadas por 71 emprendedores accedieron al programa, 29 llegaron ante el jurado durante la primera etapa y doce alcanzaron la final. Los reconocimientos y premios especiales se aproximan en conjunto a los 40.000 euros.

Las propuestas

Entre las propuestas con mayor proyección científica destaca Kilikia, impulsada por la neurocientífica Ani Gasparian y el bioestadístico Álvaro Morcuende. El proyecto plantea un kit formado por un lector, un disco en el que se introduce sangre del paciente y un programa informático capaz de interpretar los niveles de biomarcadores para estimar si el riesgo de párkinson es bajo, medio o alto. La iniciativa ha recibido uno de los premios de 3.250 euros de Banco Santander, uno de los galardones de 4.000 euros de Santander X Spain Awards – Startup Universitaria 2026 y asesoramiento de AEPA.

Gasparian explica que el objetivo es anticiparse al diagnóstico clínico actual, que suele llegar cuando ya existe daño neuronal. «La idea vino un poco de ahí: intentar ayudar a esas personas, detectar, hacer un cribado, detectar la enfermedad antes para poder intervenir antes», resume la investigadora. El proyecto aspira a alcanzar una sensibilidad y especificidad superiores al 90 %, aunque sus promotores advierten de que necesitarán más muestras, desarrollo tecnológico y financiación externa. En una primera fase calculan una necesidad aproximada de medio millón de euros, y el desarrollo final podría requerir en torno a 700.000 euros adicionales en un horizonte de tres o cuatro años.

La segunda iniciativa científica destacada es Phytosome Biotech, liderada por la profesora Nuria Martí Bruñà, del Instituto de Investigación, Desarrollo e Innovación en Biotecnología Sanitaria de Elche y del Departamento de Tecnología Agroalimentaria de la UMH. El proyecto trabaja con exosomas vegetales extraídos de frutas, verduras y plantas para emplearlos como transportadores naturales de ingredientes bioactivos en cosmética, dermatología, nutricosmética y, en una fase posterior, bebidas funcionales.

Martí explica que estos exosomas actúan como vehículos para mejorar la absorción de compuestos como ácido hialurónico, vitaminas, antioxidantes o antiinflamatorios. «Nosotros lo que vamos a vender son transportes, medios de transporte», resume la investigadora, que compara el sistema con un camión capaz de cargar el principio activo que demande cada laboratorio o clínica. Phytosome Biotech ha obtenido dos reconocimientos de 2.000 euros cada uno, concedidos por Laboratorios Quinton y Cajamar-Caja Rural, y sus promotores confían en que los primeros productos puedan llegar al mercado en aproximadamente un año si logran financiación para escalar la producción.

Representantes de los proyectos ganadores del XV Maratón de Creación de Start-ups de la UMH de Elche / INFORMACIÓN

Inteligencia artificial

La tecnología aplicada al sector cosmético aparece también entre las propuestas premiadas con OrAIsi, fundada por Gonzalo Canales Mateo, licenciado en Farmacia, farmacéutico formulista, evaluador de seguridad, propietario de una oficina de farmacia en Santa Pola, creador del laboratorio de formulación magistral Farmacia Canales Esteve y cofundador del laboratorio cosmético Finadero. La plataforma automatiza mediante inteligencia artificial parte del trabajo regulatorio, toxicológico y documental vinculado a los expedientes de seguridad cosmética.

Canales explica que estos expedientes son documentos legales previos al lanzamiento de un producto y que actualmente se elaboran de forma muy manual, con búsquedas, cálculos y hojas de Excel que pueden tardar semanas. «Yo lo que hago es comprimir todo ese trabajo tedioso de cálculos y búsquedas», señala el fundador, que subraya que la herramienta mantiene la supervisión humana en las fases críticas. OrAIsi ha recibido 3.250 euros de Banco Santander y un reconocimiento adicional de 2.000 euros del Parque Científico de la UMH, además de otros premios recientes en foros del sector beauty.

En el ámbito de la hostelería, Eat With Us, impulsada por los programadores alicantinos Diego Bellido y Javier Bernaola, plantea una herramienta digital para unificar en un solo sistema las comandas, reservas, pagos, carta digital, horarios de camareros y otras funciones de gestión en restaurantes. La solución funciona desde cualquier equipo con conexión a internet, aunque incorpora un modo offline para seguir operando si falla la red. El proyecto ha recibido uno de los tres premios de 4.000 euros de Santander X Spain Awards–Startup Universitaria 2026.

Bellido y Bernabola explican que la idea nació «tras observar cómo un fallo en el sistema de un restaurante convertía el servicio en un caos. Nosotros tenemos integrado todo eso para que entre solo información en nuestro sistema», explican los promotores, que quieren reducir duplicidades y pérdidas de datos. La plataforma se plantea como un software «as a service», con una cuota mensual, y prevé incorporar inteligencia artificial para ayudar a los cocineros a priorizar pedidos y optimizar tiempos de cocina.

Centralización

Otra de las iniciativas premiadas es Agenda100, desarrollada por Pau Marí Bernard y Alberto Ripoll. La plataforma está dirigida a peluquerías, barberías, centros de estética, médico-estética y, en fase de expansión, negocios de salud como fisioterapia o gimnasios. Su objetivo es centralizar agenda, clientes, cobros, documentación, fichajes, horarios y turnos de trabajadores en una sola herramienta, evitando que pequeñas empresas tengan que recurrir a varias aplicaciones desconectadas.

Marí y Ripoll explican que el proyecto nació tras desarrollar una aplicación a medida para una clínica estética de La Hoya y detectar que muchas soluciones del mercado eran poco intuitivas o estaban alejadas de negocios acostumbrados al papel. «Lo centralizamos todo en una», resumen los fundadores, que destacan el uso de inteligencia artificial para analizar datos, reorganizar citas y ayudar al negocio a aumentar la facturación. Agenda100 ha obtenido 3.250 euros de Banco Santander, otro premio de 4.000 euros de Santander X Spain Awards – Startup Universitaria 2026 y un servicio de mentoring concedido por Convotis Iberia.

El sexto proyecto premiado es Plantil World, de José Armando Lillo, una iniciativa vinculada a la jardinería que combina venta online, comunidad digital y desarrollo de productos propios. Su propuesta principal es Evoter, un tutor modular para plantas trepadoras que permite diferenciar el riego de las raíces aéreas y el del sustrato, evitando encharcamientos y pudrición. El proyecto se complementará con una línea de sustratos premium para distintas familias de plantas.

Lillo explica que la idea surgió al detectar un problema habitual en plantas como filodendros, anthuriums o monsteras, que necesitan tutores húmedos pero sufren si el exceso de agua cae al sustrato. «Lo que he conseguido es poder tener la parte de las raíces aéreas siempre húmeda», señala el emprendedor, que ya ha construido una comunidad de más de 20.500 seguidores entre Instagram y TikTok y unos 1.200 miembros en Telegram. Plantil World ha recibido 3.250 euros de Banco Santander, 2.000 euros en Santander X Spain Awards – Proyectos Emprendedores Universitarios 2026 y el nuevo premio del Centro Comercial Habaneras, valorado en 2.000 euros.

Premios y jurado

Banco Santander repartirá en total 27.000 euros durante esta etapa final. La entidad ha concedido los cuatro premios de 3.250 euros a Kilikia, Agenda100, Plantil World y OrAIsi; el reconocimiento de 2.000 euros para Plantil World dentro de Santander X Spain Awards – Proyectos Emprendedores Universitarios 2026; y los tres premios de 4.000 euros de Santander X Spain Awards – Startup Universitaria 2026 para Kilikia, Agenda100 y Eat With Us.

La selección de los ganadores ha correspondido a un jurado integrado por representantes de las entidades colaboradoras y del ecosistema emprendedor. Han participado el responsable de Instituciones de Alicante en Banco Santander, Juan Ángel Piñero; el miembro del comité asesor de la Cátedra Responsabilidad Social de la Empresa y Sostenibilidad Polo Club UMH, Jesús Valero; y la directora de Marketing de Convotis Iberia, Alba López. También formaron parte del jurado la directora de Investigación de Laboratorios Quinton, Ana Brotons; la representante de VegaBaja Packaging, Belén Carballeira; la directora de Zona Alicante Sur en Cajamar, Laura Vera; el director de oficina de Cajamar Elche, Serxio Martínez; la directora de Marketing del Centro Comercial Habaneras, Marina Tormo; y el director del Área de Emprendimiento del Parque Científico de la UMH, Javier Sancho.

La 15ª edición confirma la trayectoria de los programas de emprendimiento del Parque Científico de la UMH, que desde su puesta en marcha ha asesorado a cerca de 1.900 emprendedores con más de 1.200 proyectos empresariales, ha distribuido más de un millón de euros en financiación a través de premios y ha contribuido a impulsar alrededor de 170 empresas innovadoras. La diversidad de los proyectos ganadores resume el objetivo de la convocatoria: acompañar ideas con base científica, tecnológica o empresarial para que puedan transformarse en soluciones reales en sectores tan distintos como la salud, la cosmética, la restauración, la belleza, la jardinería o la gestión digital de pequeños negocios.