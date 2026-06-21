Elche se suma al plan del Gobierno de recuentos nocturnos de personas sin hogar

Hace ahora tres años, en noviembre de 2023, se hizo el primer recuento nocturno de personas sin hogar en Elche, dentro de un plan impulsado por el Gobierno de España que también se desarrolló en otros municipios como Alicante. Aquel estudio contó con la colaboración de un centenar de voluntarios de varias ONG, como Conciénciate, Elche Acoge, Cáritas o Cruz Roja, junto a la Policía Local de Elche, y acabó concluyendo que en el término municipal había 96 personas en la calle. Un número que, sin embargo, se ha ido reduciendo, sobre todo por la incorporación de nuevos recursos, como, por ejemplo, el centro de pernocta de la Fundación Conciénciate, que se inauguró en diciembre de ese mismo año. Ahora, el Ayuntamiento de Elche ha decidido sumarse a la segunda edición de recuentos nocturnos de personas sin hogar 2026 promovido por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, dentro de la Estrategia Nacional para la Lucha contra el Sinhogarismo en España 2020-2030.

Información de primera mano

El objetivo del recuento nocturno que se hizo en 2023 era disponer de información de primera mano sobre el número y principales características de las personas afectadas por situación de sinhogarismo, para, de forma coordinada con las entidades del tercer sector integradas en la Comisión Local de Personas Sin Hogar, visibilizar y defender los derechos de las personas sin hogar promoviendo acciones conjuntas que permitieran mejorar su situación de exclusión social.

Una persona en la calle resguardada con un paraguas a principios de este año en Elche. / Áxel Álvarez

Para otoño

Unos fines similares a los que se persiguen ahora, en este nuevo recuento que se hará en otoño, después de que el pasado 20 de marzo se recibiera comunicación del Servicio de Políticas contra el Sinhogarismo, y el Ayuntamiento haya decidido sumarse. Un apoyo que, como ocurrió en la primera edición, implica compartir la misión del proyecto, y cuantificar el número de personas sin hogar durante una noche concreta, contemplando tanto las personas que se encuentran en calle como aquellas que pernoctan en centros y servicios con alojamiento destinados a personas sin hogar. En paralelo, se pretenden conocer las principales características sociodemográficas, en cuanto a edad, sexo y origen de las personas localizadas, y analizar sus condiciones de vida en lo que respecta a las causas y procesos de pérdida del hogar, relaciones sociales, nivel formativo, actividad, utilización de servicios y prestaciones públicas y estado de salud.

Para que las cifras obtenidas de todos los municipios sean comparables, los ayuntamientos se comprometen a adoptar la propuesta metodológica común para el análisis de las situaciones de exclusión residencial en España planteada por el propio ministerio.

El Centro de Pernocta de la Fundación Conciénciate de Elche. / Áxel Álvarez

Más municipios

La edil de Acción Social, Celia Lastra, de hecho, resalta la importancia de este tipo de censos, sobre todo si se adhirieran todos los municipios. En el caso de la Comunidad Valenciana, en la última edición participaron junto a Elche y Alicante también las ciudades de Castellón, València, Gandia y Torrent. Más ciudades, en opinión de Lastra, porque, más que nada, eso permitiría tener una radiografía completa e impulsar recursos compartidos en un momento dado.

Alejandro Ruiz, de Cáritas, con la edil Celia Lastra, en una imagen de archivo. / INFORMACIÓN

Cifras relativamente estables

Sea como fuere, y por lo que respecta a Elche, la concejala del PP pone el foco en que el volumen de personas que duermen en estos momentos en la calle ha pasado de 96 a unas 27, aunque la cifra puede oscilar entre las 25 y 30 personas. Un número que, afirma, se ha mantenido relativamente estable, aunque organizaciones como Cáritas y Cruz Roja en los últimos meses han venido elevando la cifra actual a 60 personas.

Camas habilitadas para el frío, durante el pasado invierno, para personas sin hogar. / INFORMACIÓN

Seguimiento personalizado

Lastra, en este sentido, destaca que el plan impulsado por Acción Social para incorporar el pasado mes de febrero a dos técnicos para acercar los recursos disponibles a quienes pernoctan en la vía pública ha permitido que haya un seguimiento exhaustivo y personalizado de estas personas de lunes a viernes, a lo que se suman los recursos que tienen disponibles Cáritas, Conciénciate y Elche Acoge.

Es más, la concejala afirma que, en cuestión de días, en el marco de la Mesa de las Personas Sin Hogar, se podrá hacer un balance de lo que ha implicado este programa municipal impulsado gracias al apoyo del Consell. No obstante, la edil explica que, en términos generales, muchas de las personas que duermen hoy bajo las estrellas ya estaban en el censo de 2023, y, en muchos casos, tienen patología dual, por lo que presentan enfermedad mental y adicciones.

Una persona busca comida en un contenedor en Elche / Áxel Álvarez

Dos perspectivas

El objetivo de este programa es tratar de hacer un seguimiento personalizado para tratar de lograr que estas personas dejen de dormir en la calle. Por ello, una trabajadora social y una técnica de integración social se encargan del trabajo de campo, dentro de una iniciativa con una doble vertiente. Por un lado, lo que se busca es conocer en profundidad la realidad de estas personas, sus historias de vida y las circunstancias que les han llevado a una situación de exclusión social severa. Por otra parte, se persigue acercar los servicios sociales municipales a este colectivo, informándoles de los recursos disponibles y de las prestaciones a las que pueden acceder.

Con dificultades

Dos pilares en los que se apoya este programa y con el que tratan de salir desde la Administración al encuentro de estas personas que en no pocas ocasiones rechazan utilizar los recursos disponibles por diferentes motivos, entre ellos, la dificultad para adaptarse a las normas de los centros o por problemas relacionados con adicciones y enfermedades mentales. Todo, además, desde la colaboración con el resto de organizaciones de Elche, y tratando de establecer vínculos de confianza con quienes están en esta situación tras haberse visto envueltos en problemas económicos sobrevenidos, adicciones y falta de apoyo familiar, lo que dificulta aún más su proceso de recuperación social.