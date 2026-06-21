El Misteri d’Elx presenta a las personalidades electas y al portaestandarte de las representaciones de agosto de 2026

La Junta Rectora del Patronato del Misteri d’Elx ha presentado este domingo a las personalidades que desempeñarán los cargos de Portaestandarte y Electos en las representaciones de agosto de 2026. Los nombramientos han recaído en la notaria Teresa Vadillo Casero, como Portaestandarte, y en el abogado José Sánchez Roca y el procurador de los tribunales Francisco Javier García Mora, como Electos.

El acto, celebrado en la Casa de la Festa, ha estado presidido por la vicepresidenta del Patronato, María Teresa Botella, y ha contado con la asistencia de la concejal de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Elche, Irene Ruiz.

Durante su intervención, María Teresa Botella recordó que la presentación de los cargos de Electos y Portaestandarte constituye una tradición documentada desde 1609, cuando el entonces Consell de la Vila asumió la organización de La Festa y acordó designar a las personas encargadas de colaborar en su desarrollo. Con el paso del tiempo se incorporó la figura del Portaestandarte, conformándose así la tríada de cargos honoríficos que ha llegado hasta nuestros días.

La vicepresidenta destacó el profundo arraigo histórico y el valor simbólico de estas distinciones, que permiten a quienes las ostentan participar activamente en las representaciones y vivir desde un lugar privilegiado el desarrollo de la obra.

Teresa Vadillo Casero es notaria titular en Elche desde hace más de veinticinco años y miembro del Ilustre Colegio Notarial de Valencia. Su notaría dio fe pública del sorteo de invitaciones de las representaciones extraordinarias celebradas en 2021 tras la pandemia.

Por su parte, José Sánchez Roca es abogado afincado en Elche desde 1965 y cuenta con una amplia trayectoria institucional y profesional en la ciudad. Fue concejal de Relaciones Públicas y Turismo del Ayuntamiento de Elche, etapa durante la que también representó a la corporación municipal en el Patronato del Misteri d’Elx.

Francisco Javier García Mora ejerce como procurador de los tribunales desde 1984 y ha desarrollado toda su trayectoria profesional en Elche. Además, formó parte de la Junta Rectora del Patronato del Misteri d’Elx entre 2010 y 2018 como responsable de la Comisión de Protocolo.

La nueva Portaestandarte agradeció la confianza depositada en su persona y aseguró recibir esta designación "con entusiasmo, responsabilidad y mucha alegría". Asimismo, recordó su primera asistencia al Misteri d’Elx hace veinticinco años y afirmó que "el Misteri siempre emociona".

José Sánchez Roca expresó su sorpresa y gratitud por el nombramiento y señaló que se siente "encantadísimo de poder estar allí en estos momentos y de que se hayan acordado de mí para desempeñar este cargo". También subrayó que la Virgen de la Asunción constituye "nuestro faro guía en todo esto".

Por su parte, Francisco Javier García Mora destacó que el Misteri d’Elx representa "fe, cultura, arte, tradición, esfuerzo y constancia", recordando tanto el XXV aniversario de la proclamación por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad como los recientes actos conmemorativos celebrados en la ciudad.

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La concejala de Cultura, Irene Ruiz, felicitó a los designados y destacó que sus nombres "ya formaban parte de la historia del Misteri, pero ahora este cargo honorífico reconoce todo lo que ya habéis hecho por él". Asimismo, señaló que quienes forman parte del Misteri d’Elx "son familia de todo Elche".