Cuatro cortos nacidos en las aulas de Elche sacan a la luz una realidad preocupante: las adicciones

La prevención de las adicciones puede abordarse desde muchos ámbitos, pero pocas veces se hace dando la palabra directamente a quienes conviven cada día con esa realidad. Esa es precisamente la filosofía de Cinema Acción, una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Elche a través de la Concejalía de Sanidad y la Unidad de Prevención de Conductas Adictivas (UPPCA), que culminará el próximo viernes 26 de junio con la proyección pública de cuatro cortometrajes elaborados íntegramente por jóvenes del municipio.

El proyecto, que ha involucrado a estudiantes de varios institutos de las pedanías ilicitanas, busca utilizar el lenguaje audiovisual como herramienta de sensibilización, reflexión y prevención frente a las conductas adictivas que afectan a adolescentes y jóvenes. Los trabajos realizados se exhibirán a partir de las 19 horas en el auditorio del Centro de Congresos Ciutat d’Elx con entrada gratuita hasta completar el aforo.

El cine como herramienta educativa

Lejos de las campañas tradicionales de concienciación, la propuesta apuesta por convertir a los propios jóvenes en protagonistas del mensaje. Son ellos quienes han diseñado las historias, elaborado los guiones, participado en el rodaje y dado forma a unas producciones que pretenden abrir el debate sobre situaciones cada vez más presentes entre la población juvenil.

La concejala de Sanidad, Inma Mora, destacó durante la presentación de la iniciativa que Cinema Acción se ha convertido en “uno de los proyectos más especiales que desarrolla la UPCA”, precisamente porque permite conocer de primera mano cómo perciben los adolescentes los riesgos asociados a las adicciones y las consecuencias que estas pueden generar en sus vidas.

Los autores de los cortometrajes con la edil de Sanidad este lunes en el ayuntamiento de Elche / INFORMACIÓN

Según explicó la edil, la principal fortaleza de esta experiencia reside en que son los propios participantes quienes construyen el mensaje desde su perspectiva. “Son ellos quienes trasladan sus inquietudes y reflexiones a través de historias creadas desde su propia realidad, convirtiéndose en agentes de sensibilización para otros jóvenes”, señaló.

La propuesta pretende fomentar una reflexión colectiva que vaya más allá de la simple advertencia sobre los riesgos del consumo o de determinados comportamientos adictivos. El objetivo es promover el pensamiento crítico y favorecer espacios de diálogo entre iguales mediante herramientas cercanas a las nuevas generaciones.

Participación de varias pedanías

Los cuatro cortometrajes han sido desarrollados por alumnado procedente de diferentes núcleos del término municipal. Han participado estudiantes de institutos de Torrellano y La Hoya, así como jóvenes de Las Bayas, Valverde y Matola, lo que ha permitido dar una dimensión más amplia al proyecto y favorecer el intercambio de experiencias entre participantes de distintas pedanías.

Durante varios meses, los jóvenes han trabajado en todas las fases del proceso creativo. Desde la concepción inicial de las historias hasta la grabación de las escenas, pasando por la planificación, la interpretación y la construcción narrativa de cada propuesta audiovisual.

La experiencia no solo les ha permitido acercarse al mundo cinematográfico, sino también analizar situaciones que forman parte de la realidad cotidiana de muchos adolescentes. A través de este trabajo han podido debatir sobre los riesgos de determinadas conductas, las presiones sociales o la importancia de adoptar hábitos saludables.

La técnica de la UPCA, Sandra Díez, agradeció especialmente la implicación mostrada tanto por los participantes como por sus familias durante todo el proceso. Además, quiso destacar “el talento, la creatividad y el compromiso” demostrados por los jóvenes que han formado parte de la iniciativa.

Díez subrayó que el proyecto permite abordar la prevención desde una perspectiva mucho más próxima al público al que va dirigida. En lugar de recibir mensajes elaborados por adultos, los adolescentes encuentran historias creadas por otros jóvenes con inquietudes y experiencias similares, algo que facilita la identificación y potencia el impacto educativo de los contenidos.

Historias creadas desde la realidad juvenil

Dos de los participantes en el proyecto, Irene Sellés y Sergio Miralles, estudiantes del IES La Hoya, explicaron durante la presentación que la iniciativa les ha permitido descubrir cómo funciona el proceso de creación de un cortometraje mientras reflexionaban sobre una problemática que afecta a numerosos jóvenes.

Ambos coincidieron en destacar el carácter práctico y participativo de la experiencia, así como la oportunidad de trabajar en equipo para construir mensajes de concienciación dirigidos a personas de su misma edad.

“Hemos intentado contar historias cercanas y realistas que inviten a la reflexión y al diálogo sobre las adicciones”, señalaron los estudiantes.

Sus palabras resumen el espíritu de una iniciativa que apuesta por la educación preventiva desde la participación activa y el protagonismo juvenil. Frente a discursos alejados de la realidad cotidiana de los adolescentes, Cinema Acción plantea una mirada construida desde dentro, utilizando el cine como vehículo para expresar preocupaciones, emociones y experiencias.

La proyección del próximo viernes supondrá el punto culminante de este proceso creativo. Será el momento en que los jóvenes puedan mostrar al público el resultado de meses de trabajo y comprobar cómo sus mensajes llegan a otros estudiantes, familias y ciudadanos.

Desde el Ayuntamiento destacan que este tipo de iniciativas forman parte de la estrategia municipal de prevención impulsada por la UPPCA, una unidad que trabaja de forma continuada para promover hábitos de vida saludables y prevenir conductas de riesgo entre la población juvenil.

Con la exhibición de estos cuatro cortometrajes, Elche volverá a poner el foco en la importancia de escuchar a los jóvenes y convertirlos en parte activa de las soluciones frente a problemas que les afectan directamente. Una apuesta por la participación, la creatividad y la concienciación que tendrá su escaparate el próximo 26 de junio en el Centro de Congresos, donde los asistentes podrán comprobar cómo el cine puede convertirse también en una poderosa herramienta de transformación social.