Elche cierra un mayo de récord en ocupación hotelera y el sector pide mejoras en el taxi

Un mayo de récord en todos los sentidos, con una tasa de ocupación hotelera del 90 %. Eso es lo que firmaron los hoteles el mes pasado en Elche, según el balance definitivo de la Asociación de Empresas Turísticas de Elche (AETE), gracias al tirón del turismo vacacional en un mayo en el que la meteorología ha acompañado, pero también en parte por el empuje que empiezan a tener los visitantes extranjeros. Hasta el punto de que los nacionales siguen siendo el primer mercado, pero los procedentes de otros países ya suponen el 44,6 %, con el Reino Unido, una vez más, como principal emisor. Todo en un contexto en el que el precio medio por habitación se situó en 86,26 euros, lo que implica un incremento de 5,66 euros respecto a la tarifa de 2025, aunque en muchos casos se sigue sin compensar el aumento de costes. Además, la red de transportes y, en particular, el servicio de taxi sigue siendo la principal asignatura pendiente de la ciudad, como denuncian desde la patronal turística ilicitana, desde donde reivindican más medidas.

Turistas en el Parque Municipal el pasado verano. / Áxel Álvarez

Pulverizando registros

El pasado abril Elche firmaba su mejor mes hotelero del año, con una ocupación media que alcanzó el 84,5%, confirmando, así, el tirón turístico de la ciudad durante la primavera, y especialmente la Semana Santa, y produciéndose un importante salto respecto a marzo, cuando la ocupación se quedó en el 78%, aunque sin recuperar del todo los niveles del año pasado, ya que el dato de abril se quedó dos décimas por debajo del obtenido en el mismo mes de 2025. Ahora bien, mayo ha pulverizado todos los registros. El cierre de datos definitivo de AETE refleja una tasa de ocupación hotelera del 90 %, una cifra que supera en 2,8 puntos porcentuales la alcanzada en el mismo mes de 2025 y que también es la más alta de lo que va de año.

La tasa más alta de la serie histórica

No sólo eso: además, es la tasa más alta de la serie histórica para mayo, algo que la presidenta de AETE, Lucía Candel, atribuye a las buenas temperaturas que se han registrado en mayo, junto al efecto tractor que está teniendo el aeropuerto Alicante-Elche. Hasta el extremo de que, desde el colectivo, ponen el foco en las cifras récord alcanzadas por la terminal, que en mayo sumó 2.070.599 pasajeros, con un alza interanual del 11,9%, acumulando en los cinco primeros meses de 2026 un total de 7.937.610 pasajeros. “De todos los visitantes que pasan por el aeropuerto, viene a Elche una parte pequeña con relación a otros destinos, pero también se nota”, indica Candel.

Turistas extranjeros bajan del trenet turístico de Elche, en imagen de archivo. / Áxel Álvarez

Motivación vacacional

La situación es tal que desde la patronal sostienen que el buen tiempo reinante a lo largo del mes ha animado las reservas y los fines de semana han concentrado las mayores ocupaciones, con valores por encima del 95 %. En este sentido, la motivación predominante ha sido la vacacional (54,5 %), mientras que la clientela de negocios ha supuesto el 45,5%, una tendencia que en los meses de invierno, por motivos obvios, se suele invertir, pese a los esfuerzos del sector para desestacionalizar el turismo en Elche.

Procedencias

En cuanto a procedencia, los visitantes nacionales han sido mayoría, con un 55,4%, frente a un 44,6% de turistas internacionales, que, de nuevo, un mes más crecen. De los viajeros internacionales destacan los procedentes del Reino Unido (22,7 %), seguidos de los llegados de Francia (15,6 %), Alemania (9,4 %), Italia (8,7 %), Países Bajos (8,7 %), Bélgica (6,5 %), Polonia (5,5 %), Irlanda (4,1 %), o Suecia (3,0 %), lo que explica la importancia que le da AETE al tráfico del aeropuerto.

La presidenta de AETE, Lucía Candel. / INFORMACIÓN

Tendencia sostenida

Por eso mismo, y con estos puntos de partida, junio se prevé que mantenga el buen tono que está caracterizando esta primera mitad del año, y que suceda lo mismo en julio y agosto, a juzgar por las reservas que se han ido haciendo. No en vano, desde AETE admiten que “el panorama internacional sigue generando incertidumbres por la inestabilidad que suponen los conflictos bélicos abiertos, algo que hasta la fecha ha supuesto una oportunidad por el turismo prestado de destinos más expuestos y que parece que se mantendrá en el corto plazo”. En un contexto, además, el turismo nacional, con datos referidos a abril, refleja una tasa de ocupación del 58,5%, mientras los precios medios se situaron en los 122,26 euros y la estancia media en 2,87 días.

La junta directiva de AETE. / INFORMACiÓN

Empleados

No obstante, el precio medio por habitación en Elche se situó en 86,26 euros, lo que supone un incremento de 5,66 euros respecto a la tarifa de 2025, compensando en parte el crecimiento de costes al que se enfrentan las empresas turísticas, pero no todo, y, además, sigue por debajo de la media nacional. Como explica la presidenta de AETE, en muchos casos esa subida no llega a cubrir la subida de gastos a la que se enfrentan los establecimientos hoteleros, en cuanto a materias primas, suministros y personal. Un factor al que se suman las dificultades con las que se encuentran a la hora de encontrar trabajadores formados y comprometidos con el sector, algo que, sin embargo, como matiza Lucía Candel, sí están contribuyendo a paliar ciclos formativos como los que ofrece el IES Tirant lo Blanch, aunque los altos índices de absentismo laboral y la alta rotación de empleados aún es un hándicap.

Transporte

Un problema al que suman otro que empieza a ser estructural para el sector turístico de la provincia en general y de Elche en particular: el del transporte, sobre todo por lo que respecta a los taxis. La propia Lucía Candel relata que el pasado sábado ella misma pudo comprobar en primera persona que pedir un taxi empieza a ser misión imposible, cuando, oficialmente, aún no se ha iniciado la temporada alta. De ahí que insista en la necesidad de continuar adoptando medidas para poner freno a esta situación que se arrastra desde hace años, sobre todo en temporada estival. “Se ha ido mejorando algo con las medidas que se han ido implementando, pero sigue siendo insuficiente, y eso que aún no ha llegado julio y agosto, que suelen ser los meses más conflictivos”, subraya la presidenta de AETE.