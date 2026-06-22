Elche Ciudad Cardioprotegida se cuela entre los grandes referentes sanitarios

El Hospital Universitario del Vinalopó convirtió este lunes su decimosexto aniversario en una reivindicación de la innovación, la humanización y el compromiso social como pilares de la atención sanitaria. El centro hospitalario celebró una nueva edición de los premios Defensores de la Salud, unos galardones que reconocen a profesionales, pacientes, entidades e instituciones que contribuyen a mejorar la calidad asistencial y el bienestar de la sociedad. Entre los distinguidos de este año figuraba el proyecto Elche Ciudad Cardioprotegida, impulsado por el Ayuntamiento ilicitano, que recibió el premio a la educación y prevención en salud.

El Hospital Universitario del Vinalopó convirtió este lunes su decimosexto aniversario en una reivindicación de la innovación, la humanización y el compromiso social / V. L. Deltell

La ceremonia reunió a representantes institucionales, responsables sanitarios y entidades sociales de toda la comarca. Entre los asistentes estuvieron el alcalde de Elche, Pablo Ruz; el alcalde de Aspe, Antonio Puerto; la concejala de Sanidad, Inma Mora; la edil Aurora Rodil y representantes institucionales de distintos municipios integrados en el Departamento de Salud del Vinalopó.

Una gala más abierta y con más reconocimientos

El director gerente del Departamento de Salud del Vinalopó, Rafael Carrasco, explicó que la organización había decidido dar un nuevo impulso a estos galardones ampliando el número de reconocimientos, al considerar que "cada vez son más las personas y entidades que trabajan para conseguir una sanidad más cercana, más amable, más humana y siempre por y para el paciente”.

El Hospital Universitario del Vinalopó convirtió este lunes su decimosexto aniversario en una reivindicación de la innovación, la humanización y el compromiso social / V. L. Deltell

Carrasco destacó que los premiados representan distintas formas de contribuir al sistema sanitario, desde la investigación y la innovación hasta la solidaridad o la experiencia de los propios pacientes. Durante su intervención institucional recordó que “estos premios no solo reconocen trayectorias, sino también formas de mirar la salud: más humanas, más innovadoras y más conectadas con la realidad de las personas, poniendo en valor la capacidad de transformar la atención sanitaria desde la cercanía y la mejora continua”.

El responsable del hospital subrayó además que el interés creciente por estos reconocimientos refleja una evolución de la propia sociedad, cada vez más implicada en iniciativas destinadas a mejorar la atención sanitaria y la calidad de vida de los pacientes.

Elche, reconocida por su apuesta cardioprotegida

Uno de los premios más destacados de la jornada fue el concedido al proyecto Elche Ciudad Cardioprotegida, desarrollado por la Concejalía de Sanidad del Ayuntamiento de Elche. La iniciativa recibió el galardón a la educación y prevención en salud por su apuesta por la instalación de desfibriladores semiautomáticos con carga solar en espacios públicos del municipio.

La concejala de Sanidad, Inma Mora, fue la encargada de recoger el reconocimiento. Según destacó, el proyecto “refleja el compromiso de este equipo de gobierno con la salud, la prevención y el bienestar de nuestros ciudadanos”. La edil agradeció además al Hospital Universitario del Vinalopó la concesión del premio.

Mora recordó que la estrategia municipal parte de la idea de que la protección de la salud no depende únicamente de hospitales y centros sanitarios. “Desde el inicio de este mandato entendimos que la salud no sólo se protege en los hospitales y centros sanitarios, sino también desde las administraciones públicas, acercando recursos, formación y herramientas que permitan salvar vidas”, afirmó.

El alcalde entregó un premio a un joven que evitó un suicidio en Elche / V. L. Deltell

La responsable municipal señaló que el Ayuntamiento ha impulsado la colocación de desfibriladores en espacios públicos, instalaciones deportivas, edificios municipales y zonas de gran afluencia de personas, complementando esta red con acciones de formación y sensibilización dirigidas a la ciudadanía.

“Nuestro objetivo es convertir Elche en una ciudad cada vez más segura, preparada y comprometida con la atención rápida ante una emergencia cardíaca. Porque cada minuto cuenta y porque una actuación rápida puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte”, aseguró Mora, quien añadió que este premio sirve de estímulo para seguir reforzando las políticas de salud pública y la colaboración con los profesionales sanitarios.

El sistema implantado por el Ayuntamiento se basa en tótems autónomos alimentados mediante energía solar, capaces de funcionar sin conexión eléctrica. Estos equipos incorporan sistemas de refrigeración, alarmas acústicas, comunicación remota y telecontrol, además de realizar autochequeos automáticos cada doce horas para verificar el estado de baterías, electrodos y circuitos internos. También disponen de kits de intervención y dispositivos de ayuda para la reanimación cardiopulmonar.

Ocho historias para entender la salud

La edición de este año distinguió a ocho premiados en categorías muy diferentes, reflejando la amplitud del concepto de salud que promueve el hospital. En la categoría de historia del paciente fue reconocida Amelia García, presentada como ejemplo de dignidad y acompañamiento familiar. El premio a la intervención ejemplar recayó en Marouane Abatouy, por una actuación marcada por la rapidez de reacción y la solidaridad.

En la categoría de historia del paciente fue reconocida Amelia García, presentada como ejemplo de dignidad y acompañamiento familiar / V. L. Deltell

La Fundación Juegaterapia recibió el reconocimiento a la solidaridad y humanización sanitaria por su trabajo para transformar la experiencia hospitalaria infantil mediante el juego y la adaptación de los espacios asistenciales. La psicóloga María Esclapez obtuvo el galardón a la divulgación en salud por acercar la salud mental a nuevas generaciones.

En el ámbito de la innovación sanitaria fue premiado el Proyecto Avatar VR, centrado en la utilización de realidad virtual para el tratamiento de alucinaciones auditivas. Por su parte, Sycai Medical recibió el reconocimiento a la investigación aplicada con impacto en la salud gracias a sus avances en el diagnóstico precoz del cáncer abdominal mediante inteligencia artificial.

La categoría de profesional sanitario del año distinguió a María Teresa Carceller, por su trayectoria en el Centro de Salud El Toscar y su contribución al desarrollo de la atención primaria en Elche.

Antes del acto también intervino el alcalde de Elche, Pablo Ruz, quien calificó la jornada como “un honor” para el Ayuntamiento y defendió la importancia de reconocer a quienes contribuyen a mejorar la atención sanitaria. El regidor afirmó que los galardonados son “los propios campeones de la salud” porque ayudan “con su propia vida y su compromiso a que las cosas funcionen mejor”.

Por su parte, Aurora Rodil, médica de profesión y actualmente concejala del Ayuntamiento de Elche, expresó su satisfacción por regresar al hospital donde desarrolló parte de su carrera profesional. “Siempre estoy feliz de volver a mi casa”, afirmó, al tiempo que destacó los proyectos de crecimiento previstos para el centro sanitario y aprovechó para reivindicar mejoras laborales para el colectivo médico.