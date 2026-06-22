La Junta Gestora del Palmeral da luz verde a la construcción de 69 viviendas sociales en Elche y a la reforma de Porta de la Morera

Catorce meses después de que el Gobierno valenciano anunciara la adjudicación de las obras para construir en Elche 69 viviendas sociales en Los Palmerales, dentro del Plan Vive, una iniciativa que busca movilizar el suelo público para facilitar el acceso a pisos asequibles, la Junta Gestora del Palmeral ha dado luz verde a la licencia de edificación. Todo en el marco de una reunión de la que se dio cuenta después a través de un comunicado, dentro de la dinámica que parece que empieza a imponerse en los últimos días de informar de las cuestiones urbanísticas a través de notas de prensa, como también ocurrió el viernes con el edificio de alquiler asequible de Travalón. Junto al inmueble situado junto a la Ciudad de la Justicia, la Junta Gestora del Palmeral también dio el plácet al proyecto de urbanización y mejora de la calle Porta de la Morera, donde hace unas semanas Aigües d’Elx ya empezó con los trabajos preparatorios.

La reunión celebrada este lunes en el Ayuntamiento de Elche. / INFORMACIÓN

Zona Unesco

“La Junta Gestora del Palmeral se ha reunido este lunes y ha desbloqueado el proyecto de construcción del edificio de 69 viviendas protegidas y aparcamiento en la calle Abogados de Atocha, junto a la Ciudad de la Justicia, al tratarse de zona Unesco”, indicaron desde el Ejecutivo local cerca del mediodía. “De esta forma, en la comisión técnica celebrada este lunes por la mañana, se ha aprobado la licencia de edificación de las 69 viviendas de promoción pública de la Generalitat Valenciana, tras la emisión el pasado mes de que pasarán a formar parte del parque público de vivienda, gestionado a través de la Entidad de Vivienda y Suelo (Evha)”.

Licencia de obras

Posteriormente, desde el bipartito de PP y Vox explicaron a preguntas de este periódico que esta demora responde a que ha sido recientemente cuando se ha remitido la documentación. Ahora, tras recibir luz verde por parte de la Junta Gestora del Palmeral, el siguiente paso será aprobar la licencia de obras en la junta de gobierno local, algo que, a priori, se podría producir la próxima semana a más tardar, incluso esta si fuera posible, si no hay cambio de planes.

Uno de los actuales edificios del barrio de los Palmerales de Elche / Matías Segarra

Asequibles

La parcela en cuestión está situada en la calle Abogados de Atocha, en Los Palmerales. La empresa Albaluz Desarrollos Urbanos S L resultó adjudicataria para construir las 69 viviendas, dentro del Plan Vive de la Generalitat, que reserva un 40 % de las viviendas protegidas para jóvenes de hasta 35 años, además de la adaptación de las rentas para facilitar el acceso a estos inmuebles.

Plataforma única

Por otra parte, la Junta Gestora del Palmeral aprobó el proyecto de urbanización y mejora de la calle Porta de la Morera, también en zona Unesco. “Los trabajos apuestan por la transformación de todo el entorno con la colocación de plataforma única y la eliminación de barreras arquitectónicas para hacerlo más moderno y accesible”, recordaron desde el equipo de gobierno.

La reunión celebrada este lunes en el Ayuntamiento de Elche. / INFORMACIÓN

Alumbrado y aceras

El proyecto incluye la renovación del alumbrado, mejora de aceras, plantación de nuevo arbolado y reposición de palmeras, con la instalación de una gran jardinera. Las actuaciones se extienden desde la calle Eugenio d’Ors, a la altura del Huerto de Ripoll, hasta la calle Antonio Sansano Fenoll, e incluirá también la calle Beethoven, hasta el solar de la Hiladora, donde se proyecta un geriátrico. Los trabajos comenzaron el pasado mes de mayo con las mejoras previas de la red de abastecimiento de agua potable realizada por la empresa mixta Aigües d’Elx, y es ahora cuando se da este permiso, que hace posible empezar con el grueso de los trabajos, una vez finalizado el curso escolar, que es lo que se quería para evitar afecciones al tráfico y a los accesos de los colegios cercanos, especialmente Salesianos y el CEIP Hispanidad.

Aspecto que presentará tras la remodelación la calle Porta de la Morera, en Elche / INFORMACIÓN

Algo más de 1,1 millones de euros

La actuación, valorada en algo más de 1,1 millones de euros, se materializa prácticamente un año después de que el bipartito de PP y Vox anunciara en julio de 2025 la transformación, un retraso que el alcalde de Elche, Pablo Ruz, hace un mes atribuyó precisamente a la demora en la obtención de permisos de la Conselleria de Cultura debido a la afección sobre el Palmeral. De ahí que haya sido necesario que pasara por la junta, algo que, en opinión de Ruz, no son más que trabas administrativas que no termina de entender porque, según defendió a finales de mayo, en la línea de lo que ha hecho para actuaciones similares, “no impacta en los huertos” ni altera su esencia patrimonial, ya que la intervención se limita a la implantación de plataformas únicas, la renovación de infraestructuras hidráulicas, y la mejora estética y funcional del entorno.

Ocho meses de plazo

En este caso, el plazo previsto para la obra es de ocho meses, aunque desde el Ejecutivo municipal esperan que el pavimento principal quede ejecutado para septiembre, para, de esta forma, tratar de minimizar las molestias en el entorno, sobre todo para los vecinos y vecinas, pero también para la comunidad educativa de los centros del entorno. Entre los cambios, destaca el traslado y adecuación de una parada de autobús junto al Huerto del Cura, una reivindicación ligada al uso turístico de esa área. La nueva ubicación pretende facilitar la llegada de visitantes de forma más directa al Jardín Histórico Huerto del Cura de Elche y mejorar la seguridad peatonal en la zona de acceso, según indicó Ruz a finales de mayo, cuando empezaron los trabajos de Aigües d’Elx.