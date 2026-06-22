Manuel Roche, nuevo alcalde de la pedanía de Elche de Arenales del Sol

La pedanía costera de Arenales del Sol inicia una nueva etapa institucional con el nombramiento de Manuel Roche como alcalde pedáneo. El alcalde de Elche, Pablo Ruz, ha designado al nuevo representante vecinal para asumir la interlocución entre el Ayuntamiento y los residentes de una de las zonas con mayor crecimiento poblacional del término municipal, especialmente durante los meses estivales.

El relevo se produce tras el cese, el pasado mes de abril, de Alejandro García Raduán, quien había desempeñado esta responsabilidad durante los últimos años. La presentación oficial del nuevo alcalde pedáneo tuvo lugar este lunes coincidiendo con el acto de izado de la Bandera Azul en la playa de Arenales del Sol, un escenario elegido por el gobierno municipal para escenificar el inicio de una nueva etapa en la representación vecinal de esta pedanía costera.

Una imagen de Arenales del Sol de esta mañana / INFORMACIÓN

Un relevo en una pedanía en crecimiento

Arenales del Sol se ha consolidado en los últimos años como uno de los núcleos residenciales más dinámicos del municipio de Elche. Aunque durante el verano multiplica su población por la llegada de turistas y propietarios de segundas residencias, cada vez son más los vecinos que residen de forma permanente en la zona y que reclaman una mejora constante de los servicios públicos.

En este contexto, Manuel Roche asume una función que va más allá de la representación simbólica. Su papel será trasladar al Ayuntamiento las demandas de los residentes, actuar como enlace con las distintas concejalías y canalizar las necesidades de una pedanía que afronta retos vinculados a la movilidad, el mantenimiento urbano, la limpieza, la seguridad o la prestación de servicios durante todo el año.

Durante su presentación, Roche agradeció la confianza depositada por el alcalde y el equipo de gobierno municipal para asumir esta responsabilidad. El nuevo alcalde pedáneo aseguró que afronta el cargo con voluntad de servicio y con el objetivo de mejorar la calidad de vida de quienes viven de forma permanente en Arenales.

“Asumo esta responsabilidad con el objetivo de canalizar las demandas de los vecinos y trabajar para hacer de Arenales un lugar cada vez mejor para vivir, especialmente para quienes residimos aquí durante todo el año y necesitamos servicios de calidad”, señaló durante el acto.

Sus palabras reflejan una de las principales reivindicaciones históricas de los residentes permanentes de la zona: disponer de unas prestaciones equiparables a las de cualquier otro núcleo urbano independientemente de la temporada turística.

La figura del alcalde pedáneo

La Alcaldía Pedánea constituye una figura de proximidad entre la administración local y los ciudadanos. Aunque no dispone de competencias ejecutivas propias, sí desempeña un papel relevante como transmisor de las inquietudes vecinales y colaborador directo del Ayuntamiento en cuestiones relacionadas con el funcionamiento cotidiano de la pedanía.

En municipios con amplios términos territoriales, como ocurre en Elche, los alcaldes pedáneos se han convertido en una pieza clave para detectar necesidades, trasladar incidencias y facilitar la comunicación con los vecinos.

El nombramiento de Roche llega además en un momento especialmente significativo para Arenales del Sol. La pedanía afronta el inicio de la temporada alta turística, un periodo en el que se incrementa notablemente la presión sobre los servicios públicos y en el que cuestiones como la limpieza de playas, el tráfico, los aparcamientos o la seguridad adquieren una relevancia especial.

La elección del acto de izado de la Bandera Azul para formalizar la presentación también tiene una carga simbólica. Arenales del Sol cuenta con uno de los arenales más reconocidos del litoral ilicitano y cada verano se convierte en uno de los principales puntos de atracción turística del municipio.

La presencia del nuevo alcalde pedáneo en este acto supone una primera toma de contacto pública con vecinos y visitantes en uno de los momentos de mayor visibilidad para la pedanía.

Coordinación con los vecinos y el Ayuntamiento

El concejal de Pedanías, Pedro José Sáez, fue el encargado de dar la bienvenida oficial a Manuel Roche y de trasladarle los mejores deseos para esta nueva etapa.

El edil destacó la importancia de mantener una relación fluida entre la administración y los residentes para continuar mejorando la calidad de vida en Arenales del Sol. En este sentido, puso el acento en la necesidad de seguir trabajando de manera conjunta para responder a las necesidades de una población cada vez más diversa y numerosa.

Sáez subrayó la conveniencia de “seguir trabajando de manera coordinada con los vecinos para que Arenales del Sol continúe ofreciendo calidad de vida, buenos servicios y las mejores condiciones tanto a residentes como a visitantes”.