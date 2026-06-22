El concurso que transforma en arte las rocas, fósiles y paisajes de Elche

La geología de Elche y su entorno volverá a ponerse delante del objetivo de decenas de aficionados y amantes de la fotografía gracias a una nueva edición de “Capturando el pasado”. El Museo Paleontológico de Elche (MUPE) ha abierto la convocatoria de la tercera edición de este concurso fotográfico, una iniciativa que invita a descubrir y retratar la riqueza geológica y paleontológica del municipio y de las comarcas cercanas.

El certamen, que ya ha comenzado a recibir imágenes, permanecerá abierto hasta el próximo 19 de julio y se enmarca dentro de las actividades de la III Semana Cultural del MUPE, una programación con la que la entidad busca acercar el conocimiento científico a la ciudadanía a través de propuestas divulgativas y participativas.

La convocatoria llega además después de la experiencia acumulada durante las dos ediciones anteriores, que permitieron reunir decenas de fotografías centradas en fósiles, paisajes y elementos geológicos del entorno ilicitano.

Un concurso para mirar el territorio con otros ojos

La iniciativa pretende que los participantes observen el territorio desde una perspectiva diferente y descubran aspectos del paisaje que a menudo pasan desapercibidos para la mayoría de la población.

Las fotografías deberán tener como protagonista la geología del entorno de Elche y sus alrededores, aunque las posibilidades temáticas son amplias. Los participantes podrán presentar imágenes de fósiles conservados en el propio museo, restos paleontológicos visibles en elementos arquitectónicos de la ciudad o paisajes donde los rasgos geológicos cobren especial relevancia.

Cartel del III Concurso de Fotografía MUPE Elche / INFORMACIÓN

Desde la organización destacan que el objetivo no es únicamente premiar la calidad fotográfica, sino también fomentar el interés por un patrimonio natural que forma parte de la identidad del territorio. La propuesta busca acercar al público conceptos como la geodiversidad y poner en valor elementos que ayudan a comprender la evolución geológica de la comarca a lo largo de millones de años.

La convocatoria coincide además con un momento de creciente interés por la divulgación científica y la conservación del patrimonio natural, ámbitos en los que el MUPE desarrolla buena parte de su actividad durante todo el año.

Dos imágenes por participante

El concurso mantiene un formato accesible para facilitar la participación ciudadana. Cada concursante podrá presentar un máximo de dos fotografías, una limitación que pretende favorecer la selección de trabajos especialmente cuidados y representativos de la temática propuesta.

Las bases completas y toda la información relativa a la participación están disponibles en la página web del museo, donde también se detallan los requisitos técnicos que deben cumplir las imágenes y los plazos establecidos para la presentación de las obras.

La recepción de trabajos ya está abierta y concluirá el domingo 19 de julio, fecha a partir de la cual el jurado comenzará el proceso de valoración de las fotografías presentadas.

La organización espera repetir la buena acogida de años anteriores y aumentar la participación en una edición que vuelve a combinar ciencia, patrimonio y creatividad.

La fotografía se ha convertido en los últimos años en una herramienta eficaz para acercar el conocimiento científico a públicos muy diversos. Gracias a ella, elementos geológicos aparentemente cotidianos adquieren una nueva dimensión y permiten despertar el interés por aspectos del territorio que habitualmente pasan inadvertidos.

Divulgación científica y participación ciudadana

Más allá de la competición, “Capturando el pasado” forma parte de una estrategia más amplia orientada a impulsar la divulgación del patrimonio paleontológico y geológico del municipio.El concurso se integra dentro de la programación de la III Semana Cultural del MUPE y guarda también relación con la reciente celebración de la Museum Week, uno de los mayores eventos internacionales de divulgación cultural en entornos digitales y que cuenta con la colaboración de la UNESCO.

La participación del museo ilicitano en iniciativas de este tipo responde a su apuesta por acercar la ciencia a la sociedad mediante formatos accesibles y atractivos para todos los públicos.

Uno de los principales objetivos del certamen es contribuir a la difusión de la geodiversidad del término municipal de Elche, un concepto que engloba la variedad de elementos geológicos presentes en un territorio y que constituye una parte esencial de su patrimonio natural.

Desde el MUPE consideran que conocer ese patrimonio es el primer paso para protegerlo y valorarlo adecuadamente. Por ello, la fotografía se plantea como una herramienta capaz de generar nuevas miradas sobre el entorno y fomentar la implicación ciudadana en su conservación.

La tercera edición de “Capturando el pasado” cuenta además con el respaldo de la Diputación de Alicante a través de la “Convocatoria de subvenciones a Fundaciones y a otras entidades sin fin de lucro de Alicante” para la realización de actividades culturales durante 2026.

La Fundación Cidaris, entidad gestora del Museo Paleontológico de Elche, ha sido una de las beneficiarias de estas ayudas, que permiten impulsar proyectos de divulgación científica y cultural dirigidos a la ciudadanía.