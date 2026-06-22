Así ha conseguido la Policía Local de Elche convertirse en modelo nacional de bienestar animal

La Unidad Especializada en Protección Animal y Medio Ambiente (UEAM) de la Policía Local de Elche ha recibido el Galardón Nacional a las Buenas Prácticas en Protección Animal, una distinción concedida en Madrid durante la jornada “Proteger y cuidar: el papel de los servicios policiales en la defensa de los animales”. El reconocimiento pone en valor el trabajo específico que desarrolla la UEAM en la prevención, intervención y seguimiento de situaciones relacionadas con el bienestar animal, así como su papel en una realidad social cada vez más sensible hacia la defensa de los animales.

El premio reconoce el modelo de trabajo de una unidad que actúa ante posibles casos de maltrato, abandono, tenencia irresponsable o cualquier otra circunstancia que pueda afectar a la protección animal.

Una unidad especializada

La UEAM se ha consolidado dentro de la Policía Local como una unidad con funciones específicas en materia de protección animal y medio ambiente. Su labor combina actuaciones preventivas, intervención ante requerimientos ciudadanos y seguimiento de casos que pueden afectar al bienestar de los animales. Este trabajo incluye desde avisos por posibles situaciones de abandono hasta actuaciones relacionadas con la tenencia irresponsable o con episodios que pueden derivar en maltrato.

El galardón nacional recibido en Madrid supone un respaldo a una forma de trabajo basada en la cercanía con la ciudadanía, la especialización de los agentes, la coordinación con otros servicios y la respuesta policial ante problemas que, además de afectar a los animales, inciden también en la convivencia vecinal.

La protección animal ha ganado peso en los últimos años dentro de las políticas públicas y de la actuación municipal. En ese contexto, la Policía Local de Elche sitúa este ámbito como parte de un servicio público moderno, próximo y comprometido, capaz de atender no solo emergencias o incumplimientos, sino también situaciones que requieren sensibilidad, seguimiento y coordinación.

Todos los premiados en la jornada de defensa de los derechos de los animales donde la Policía Local de Elche fue reconocida / INFORMACIÓN

La Jefatura de la Policía Local destaca que luchar por el bienestar de los animales forma parte del ADN del cuerpo. No se trata únicamente de una obligación legal y ética, sino de una cuestión que repercute directamente en la convivencia y en la calidad de vida de la ciudadanía. La atención a animales en riesgo, la intervención ante conductas incívicas o la respuesta a vecinos que alertan de posibles situaciones de abandono forman parte de un trabajo que conecta seguridad, salud pública y bienestar comunitario.

Aunque la UEAM es la unidad reconocida con el premio, el cuerpo policial subraya que muchas de estas actuaciones comienzan con la intervención de patrullas ordinarias. Los agentes de distintos turnos detectan situaciones de riesgo, atienden avisos en la vía pública, recogen información o colaboran con servicios municipales para que cada caso pueda ser atendido de forma adecuada.

Trabajo de toda la plantilla

El reconocimiento recibido por la UEAM se extiende, por tanto, al conjunto de la Policía Local. La protección de los animales no depende solo de una unidad especializada, sino también de la implicación de la plantilla en su actividad diaria. Los requerimientos ciudadanos, la vigilancia del espacio público, la detección de animales en situación vulnerable y la colaboración con otros departamentos municipales forman parte de una labor colectiva.

Desde la Policía Local se insiste en que este tipo de intervenciones contribuyen a mejorar la convivencia y la seguridad en la ciudad. Las actuaciones relacionadas con animales no solo buscan protegerlos ante situaciones de riesgo, sino también ordenar la relación entre vecinos, propietarios, cuidadores, colonias felinas y espacios públicos.

El Galardón de Buenas Prácticas en Protección Animal para la Policía Local de Elche / INFORMACIÓN

La atención a la tenencia irresponsable, por ejemplo, tiene un impacto directo en la convivencia diaria. También lo tienen la detección de animales abandonados, el seguimiento de casos que pueden afectar a su bienestar o la respuesta ante comportamientos que generan problemas en la vía pública. La especialización de la UEAM permite abordar estas situaciones con mayor precisión, pero el trabajo inicial o complementario de otros agentes resulta igualmente necesario.

La concesión del galardón se interpreta como una validación externa de ese modelo. El premio destaca las buenas prácticas desarrolladas desde Elche en un ámbito en el que la coordinación institucional, la formación y la sensibilidad resultan fundamentales. La unidad no actúa de manera aislada, sino dentro de una red de colaboración que permite dar respuestas más ordenadas y eficaces.

La Policía Local de Elche entiende que la protección animal forma parte de las responsabilidades de una administración cercana. La defensa de los animales se vincula así con una ciudad más respetuosa, con mejores condiciones de convivencia y con una mayor capacidad de respuesta ante las necesidades vecinales.

Colaboración municipal

Uno de los aspectos destacados por la Jefatura es la importancia de la colaboración institucional. El reconocimiento también pone de manifiesto el trabajo conjunto entre la Policía Local de Elche, la Concejalía de Sanidad y la veterinaria municipal del Ayuntamiento, considerados pilares fundamentales para que este tipo de actuaciones puedan desarrollarse con éxito.

Esa coordinación permite intervenir de forma más eficaz cuando se detectan situaciones de riesgo, cuando es necesario valorar el estado de un animal o cuando hay que activar recursos municipales. La protección animal exige respuestas que no siempre son exclusivamente policiales, por lo que la relación entre áreas municipales resulta clave para evitar duplicidades, agilizar decisiones y garantizar que cada caso se atienda con criterios técnicos.

A esa colaboración se suma el trabajo con las integrantes del proyecto CES, especialmente en los servicios derivados de la gestión, control y seguridad de las colonias felinas. Este proyecto resulta fundamental para ordenar la presencia de gatos comunitarios, atender sus necesidades y responder también a las inquietudes vecinales que puedan surgir en torno a estas colonias. La cooperación con las cuidadoras y con los servicios municipales facilita respuestas respetuosas con el bienestar animal y, al mismo tiempo, compatibles con la convivencia en el espacio público.

El equilibrio entre protección, salubridad, seguridad y atención vecinal es uno de los puntos centrales de este tipo de actuaciones. El premio nacional refuerza ahora el compromiso de la UEAM y de toda la Policía Local de Elche con la mejora continua de sus procedimientos.