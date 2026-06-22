El PSOE pide pactar el futuro de la vivienda pública en Elche

La vivienda vuelve a situarse en el centro del debate político en Elche. El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Héctor Díez, ha propuesto la creación de una Mesa de la Vivienda que reúna a representantes políticos, sindicatos, técnicos municipales y colectivos vecinales para consensuar el modelo de promoción residencial que debe desarrollarse en los solares públicos de la ciudad. La iniciativa surge tras el reciente anuncio del alcalde, Pablo Ruz, sobre la construcción de alrededor de 400 viviendas en seis parcelas municipales y pretende abrir una reflexión colectiva sobre el futuro de una cuestión que, según los socialistas, tendrá consecuencias durante décadas.

Díez considera que las decisiones relacionadas con el uso del suelo público y la promoción de vivienda protegida no deberían adoptarse de forma unilateral, sino mediante el diálogo y el acuerdo entre las diferentes sensibilidades presentes en la ciudad. A su juicio, se trata de actuaciones estratégicas que afectan al desarrollo urbano y que, además, implican modificaciones del planeamiento vigente.

Propuesta de una Mesa de la Vivienda

El portavoz socialista defendió la necesidad de crear un espacio permanente de participación donde se analicen las distintas alternativas para impulsar vivienda asequible en Elche. Según explicó, el objetivo es debatir tanto el futuro de los solares municipales disponibles como el modelo que debe aplicarse para garantizar el acceso a la vivienda.

“Entendemos que se trata de cuestiones muy importantes para el futuro de nuestra ciudad y este tipo de decisiones requiere de consensos y que nos informen al resto de grupos políticos, que nos enteramos por la prensa. Por ello solicitamos la puesta en marcha de la Mesa de la Vivienda, para tratar con diálogo el futuro y modelo de la construcción de vivienda pública en los solares municipales que existen hoy en día”, afirmó.

La propuesta llega en un momento en el que la vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones sociales. El incremento de los precios tanto de compra como de alquiler ha dificultado el acceso a una vivienda para amplias capas de la población, especialmente jóvenes y familias trabajadoras.

Para el dirigente socialista, cualquier estrategia municipal debería partir de un amplio consenso que incluya a los principales agentes sociales y económicos de la ciudad. En este sentido, insistió en que partidos políticos, sindicatos y asociaciones vecinales deben poder aportar sus propuestas antes de tomar decisiones que condicionarán el desarrollo residencial de Elche durante los próximos años.

Críticas al modelo de cesión a promotores privados

Uno de los principales argumentos planteados por Díez se centra en el sistema de colaboración público-privada impulsado por el gobierno municipal para promover viviendas en suelo público.

El portavoz socialista cuestionó especialmente aquellos modelos en los que la administración cede parcelas municipales a empresas privadas y únicamente recupera una parte de las viviendas construidas. Según explicó, esta fórmula no garantiza suficientemente la creación de un parque público estable y permanente.

“Nosotros apostamos por un modelo de vivienda asequible y pública permanente construida en los solares municipales, porque toda la vivienda sería propiedad pública y no privada. Por eso es necesario que se cree una mesa de debate y se consensúen estas decisiones con el máximo número posible de partidos, sindicatos, colectivos vecinales y no se haga con anuncios en prensa y de forma totalmente unilateral”, señaló.

Díez hizo referencia expresa al anuncio realizado por el alcalde sobre la construcción de unas 400 viviendas en seis parcelas cuyo uso actual no es residencial. Según indicó, todavía se desconocen aspectos fundamentales del proyecto, como la calificación concreta de esos terrenos o el destino dotacional que tienen en la actualidad.

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“En un medio de comunicación el alcalde lanza este anuncio pero no sabemos qué uso dotacional tienen esas parcelas que quiere modificar, si son educativas, sociales... y qué modelo de vivienda quiere implementar en esos solares. Además, se trata de una cuestión a medio y largo plazo ya que de aquí a que se construyan viviendas pueden pasar muchos años. Por eso pedimos consenso y diálogo en torno a la vivienda en nuestra ciudad y no ceder parcelas públicas a promotores privados”, afirmó.

El dirigente socialista considera que el modelo que actualmente impulsa el gobierno local favorece en exceso la participación privada. “El modelo que sigue este gobierno es el de dar el suelo a la empresa privada y solo tener de retorno un 20% de la vivienda, y el resto se la queda el promotor que pone precios de 255.000 euros sin plaza de garaje ni trastero, un precio poco asequible, además de llevarse beneficios de millones de euros. El modelo tiene que ser vivienda pública asequible, construida desde la administración pública con instrumentos como PIMESA y que sea permanente”, sostuvo.

Travalón y las ayudas a la vivienda

Como alternativa, el portavoz socialista puso como ejemplo el edificio de 76 viviendas de alquiler asequible que actualmente se construye en el barrio de Travalón. Según recordó, ese proyecto fue impulsado durante el anterior mandato municipal y cuenta con financiación procedente de los fondos europeos Next Generation.

“Fue una apuesta del gobierno del PSOE y Compromís para los que obtuvimos fondos europeos de Next Generation y cuyo modelo es la línea que se debe seguir, ya que es PIMESA quien promueve y comercializa”, indicó.

Además de defender la promoción pública directa, Díez reiteró la necesidad de mantener y reforzar las medidas de apoyo a quienes tienen dificultades para acceder o conservar una vivienda. Entre ellas citó las ayudas para el pago del IBI, los programas de rehabilitación de edificios y la creación de nuevas líneas de apoyo al alquiler destinadas a personas trabajadoras.

El portavoz socialista también reclamó un mayor control sobre algunas promociones construidas con financiación pública dentro de programas de regeneración urbana. Según explicó, existen casos en los que viviendas beneficiadas por ayudas públicas terminan incorporándose al mercado del alquiler con precios elevados. Por este motivo, pidió intensificar las labores de inspección y vigilancia para garantizar que los recursos públicos destinados a vivienda cumplan realmente la función social para la que fueron concebidos.