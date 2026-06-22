La Rondalla Crevillentina lleva su música y tradición hasta Sax

La Rondalla Crevillentina ha vuelto a convertirse en embajadora de la cultura musical de Crevillent fuera de sus fronteras. La agrupación participó recientemente en la localidad alicantina de Sax en una nueva edición de la XXIII Campanya de Concerts d’Intercanvis Musicals, una iniciativa impulsada por la Generalitat Valenciana que fomenta el intercambio artístico entre entidades musicales de distintos municipios de la Comunitat.

La cita tuvo además un significado especial para los integrantes de la formación crevillentina. Apenas unas semanas antes, el pasado 11 de mayo, el Consell de la Generalitat Valenciana acordó declarar las Orquestas y Rondallas de Pulso y Púa de la Comunitat Valenciana como Bien de Interés Cultural (BIC) de carácter inmaterial, un reconocimiento que pone en valor décadas de trabajo de estas agrupaciones en la conservación y difusión de una de las expresiones musicales más características del territorio valenciano.

La Rondalla Crevillentina, en plena actuación en Sax / Lidia Adsuar Serna / Juan Vilches

El desplazamiento hasta Sax permitió a la Rondalla Crevillentina compartir escenario con la Coral Rondalla ADP de Sax, entidad anfitriona de un encuentro que reunió a representantes institucionales, aficionados a la música y miembros de la Federación de Orquestas y Rondallas de Pulso y Púa de la Comunidad Valenciana.

Un reconocimiento para la cultura musical valenciana

La participación de la Rondalla Crevillentina en este intercambio estuvo marcada por el reciente reconocimiento otorgado por la Generalitat Valenciana a las agrupaciones de pulso y púa. La distinción como Bien de Interés Cultural supone un importante respaldo a una tradición musical que forma parte del patrimonio cultural valenciano y que ha logrado mantenerse viva gracias al trabajo desarrollado durante décadas por cientos de músicos aficionados y profesionales.

Desde la organización destacan que este reconocimiento llega como resultado de la labor que las distintas agrupaciones integradas en la Federación de Orquestas y Rondallas de Pulso y Pua de la Comunidad Valenciana han venido realizando en defensa de este patrimonio musical. Su trabajo ha permitido preservar repertorios tradicionales, promover nuevas composiciones y acercar este género a generaciones cada vez más jóvenes.

La declaración como BIC inmaterial reconoce precisamente ese esfuerzo colectivo y la contribución cultural de unas formaciones que continúan siendo protagonistas de la vida social y cultural de numerosos municipios valencianos.

En este contexto, el intercambio celebrado en Sax adquirió una dimensión especial al convertirse en una de las primeras actuaciones de la Rondalla Crevillentina tras conocerse esta importante distinción institucional.

Un concierto compartido en el auditorio municipal

Para participar en la campaña de intercambios, los componentes de la Rondalla Crevillentina se desplazaron hasta Sax, donde fueron recibidos por los integrantes de la Coral Rondalla ADP de Sax. El encuentro tuvo como escenario el auditorio municipal de la localidad, espacio elegido para celebrar el concierto conjunto entre ambas entidades musicales.

La primera parte de la actuación corrió a cargo de la formación crevillentina. La Rondalla Crevillentina abrió el concierto interpretando nueve piezas de su repertorio, ofreciendo al público una muestra representativa de su trabajo musical y de la riqueza del repertorio que viene desarrollando en los últimos años.

La actuación fue seguida por numerosos asistentes que llenaron el auditorio para disfrutar de una jornada dedicada a la música de cuerda y al intercambio cultural entre ambas localidades.

Al finalizar la intervención de la agrupación crevillentina tuvo lugar uno de los momentos más simbólicos de la jornada. El presidente de la Coral Rondalla ADP de Sax, Antonio Gil García, hizo entrega al presidente de la Rondalla Crevillentina, Juan Ramón Carreres Candela, de una miniatura del castillo de Sax, uno de los principales símbolos patrimoniales de la localidad.

Como muestra de agradecimiento y de hermanamiento entre ambas entidades, la asociación crevillentina correspondió al gesto con la entrega de una alfombra con el escudo de la villa de Crevillent.

Como muestra de agradecimiento y de hermanamiento entre ambas entidades, la asociación crevillentina correspondió al gesto con la entrega de una alfombra con el escudo de la villa de Crevillent / Lidia Adsuar Serna / Juan Vilches

Estos intercambios de obsequios forman parte de una tradición habitual en este tipo de encuentros y simbolizan los lazos culturales que se generan entre las agrupaciones participantes y los municipios que representan.

Autoridades y próxima cita en Crevillent

La segunda parte del concierto estuvo protagonizada por la Coral Rondalla ADP de Sax, que ofreció al público un recorrido por algunas de las composiciones que forman parte habitual de su repertorio.

El evento contó además con una destacada representación institucional. Entre los asistentes se encontraba la alcaldesa de Sax, Laura Estevan Antolín, acompañada por varios miembros de la corporación municipal. También asistió José Garrido, natural de Crevillent e integrante de la directiva de la Federación de Orquestas y Rondallas de Pulso y Pua de la Comunidad Valenciana.

La presencia de representantes institucionales y federativos puso de manifiesto la relevancia que siguen teniendo estas agrupaciones dentro de la vida cultural valenciana y el interés por mantener vivas las tradiciones musicales vinculadas al pulso y púa.

Tras la conclusión del concierto, los participantes se trasladaron a la Casa de Cultura de Sax, donde se ofreció un refrigerio de convivencia. En este encuentro informal estuvieron presentes la alcaldesa y otras autoridades locales, que pudieron compartir impresiones con los componentes de la Rondalla Crevillentina y conocer de primera mano la actividad que desarrolla la agrupación.

Los representantes crevillentinos aprovecharon la ocasión para invitar oficialmente a sus anfitriones a la segunda parte del intercambio musical, que tendrá lugar próximamente en Crevillent.

Será entonces cuando la Coral Rondalla ADP de Sax devuelva la visita realizada por la formación crevillentina y participe en un nuevo concierto conjunto que servirá para culminar este intercambio cultural promovido por la Generalitat Valenciana.