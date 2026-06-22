Cinco banderas azules y más servicios en las playas de Elche

Elche ha dado este lunes el pistoletazo de salida oficial a la temporada de verano en su litoral con el tradicional izado de las banderas azules en la playa de Arenales del Sol. El acto, encabezado por el alcalde, Pablo Ruz, sirvió para poner en valor "la calidad ambiental, la seguridad y los servicios de unas playas que vuelven a situar al municipio entre los referentes de la costa valenciana", destacan fuentes municipales.

Arenales del Sol fue el escenario elegido para una ceremonia en la que también participaron la concejala de Turismo, Irene Ruiz; el edil de Pedanías, Pedro José Sáez; y el nuevo alcalde pedáneo de Arenales, Manuel Roche. Con este acto simbólico, el Ayuntamiento quiso visualizar el inicio de una campaña estival para la que "ya se encuentran operativos los principales dispositivos de atención, mantenimiento y seguridad en todo el litoral ilicitano", especificaron.

Cinco distintivos que avalan la calidad del litoral

Elche ha revalidado este año las cinco banderas azules que ondearán en las playas de El Altet, Arenales del Sol, Carabassí, La Marina y Pesqueres-El Rebollo. Se trata de un reconocimiento internacional que certifica la excelencia en aspectos relacionados con la calidad de las aguas, la seguridad de los usuarios, la gestión medioambiental y los servicios que se ofrecen a residentes y visitantes.

A estas distinciones se suma nuevamente el reconocimiento obtenido por el Aula de la Naturaleza del Clot de Galvany, que vuelve a ser distinguida como Centro Azul, una acreditación que premia la labor educativa y de divulgación ambiental desarrollada en este espacio natural de referencia.

Durante el acto, Pablo Ruz destacó la importancia de mantener estos reconocimientos y el esfuerzo que realiza el municipio para conservar unos estándares de calidad cada vez más exigentes.

Una de las banderas azules de las playas de Elche / INFORMACIÓN

El alcalde aseguró que “la ciudad da la imagen al mundo de lo que somos, una ciudad que cuida sus playas y que hace del litoral un eje vertebrador de su oferta turística”. Sus palabras ponen de relieve el peso que tienen las playas dentro de la estrategia turística de Elche. Con cerca de nueve kilómetros de costa, el municipio cuenta con algunos de los espacios naturales y arenales mejor valorados de la provincia.

Más socorristas y ampliación horaria

La llegada del verano coincide con la plena activación del dispositivo municipal de salvamento y socorrismo. Aunque el servicio ya se encuentra operativo desde principios de junio, el Ayuntamiento ha aprovechado el inicio oficial de la temporada para recordar el importante despliegue humano y material que estará disponible durante los próximos meses.

El operativo cuenta con siete puestos distribuidos a lo largo del litoral y un equipo integrado por 31 profesionales, entre coordinadores, socorristas, personal sanitario y especialistas encargados de las motos acuáticas de rescate.

Como novedad destacada, el servicio ampliará su horario durante los meses de julio y agosto. Los puestos de vigilancia permanecerán activos hasta las 20 horas, una hora más que en temporadas anteriores. Durante junio y septiembre el horario continuará siendo de 10 a 19 horas.

La medida responde al aumento de afluencia que experimentan las playas durante las semanas centrales del verano y busca reforzar la seguridad de los bañistas en las franjas de mayor ocupación.

También se mantienen los servicios de baño accesible en Arenales del Sol y La Marina, donde se han incorporado nuevas zonas de sombra destinadas a personas con movilidad reducida y a sus acompañantes. Estas actuaciones forman parte de la apuesta municipal por garantizar que el disfrute del litoral esté al alcance de todos los usuarios.

Con respecto a los chiringuitos, Ruiz indicaba que los nueve establecimientos previstos para esta temporada ya han sido adjudicados tras solicitar la autorización de Costas y comenzarán a abrir progresivamente en lo próximos días una vez concluyan los trámites administrativos. La edil ha destacado que las instalaciones incorporarán mejoras en las canalizaciones de agua, electricidad y evacuación, “fundamentales para garantizar la conservación ambiental del litoral y mantener nuestras banderas azules”.

Los responsables del Ayuntamiento de Elche acudían este lunes a Arenales del Sol para izar la primera bandera azul / INFORMACIÓN

Más limpieza

La preparación de la temporada ha incluido además "numerosas actuaciones de acondicionamiento y mejora de las playas". Según los datos municipales, la dotación de aseos públicos alcanza ya las 18 unidades distribuidas por todo el litoral.

Asimismo, el Ayuntamiento ha reforzado las tareas de mantenimiento y limpieza, con un total de 128 actuaciones más respecto al verano anterior. Estas intervenciones se han centrado en mejorar el estado general de los arenales y de los accesos.

Entre los trabajos realizados destacan la instalación de pasarelas en todos los accesos a las playas, la colocación de nuevas plataformas para los servicios de socorrismo, equipamientos específicos para las zonas accesibles, labores de nivelación de arena y la renovación de elementos de señalización.

Otro de los aspectos que se mantiene durante todo el año es el sistema de balizamiento de aproximadamente nueve kilómetros de costa. Esta infraestructura permite compatibilizar el uso recreativo de las playas con la práctica de actividades deportivas y garantiza una mayor seguridad para los bañistas.

En este sentido, también continúa operativo durante los doce meses del año el canal de nado en aguas abiertas de Arenales del Sol, una instalación que se ha consolidado como uno de los principales atractivos para deportistas y aficionados a la natación.