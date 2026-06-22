Seguridad ciudadana
Santa Pola limita las hogueras de San Juan a dos playas... y otras prohibiciones
El dispositivo especial movilizará a 36 policías y restringirá el fuego a espacios vigilados para evitar riesgos y daños ambientales
Santa Pola celebrará la próxima noche de San Juan bajo estrictas medidas de control. El Ayuntamiento ha decidido restringir la realización de hogueras a dos únicas zonas habilitadas en todo el término municipal, ubicadas en las playas de Levante y Gran Playa, con el objetivo de garantizar la seguridad, proteger el entorno litoral y evitar conductas de riesgo durante una de las noches más multitudinarias del año.
La medida forma parte del dispositivo especial diseñado por la Concejalía de Playas para la madrugada que transcurre entre el martes 23 y el miércoles 24 de junio. Fuera de estas dos áreas específicamente delimitadas, valladas y vigiladas, estará totalmente prohibido encender fuego en cualquier otro punto de la costa santapolera.
El operativo previsto por el Ayuntamiento contempla además una intensa vigilancia policial para garantizar el cumplimiento de las normas y evitar incidentes durante una celebración que cada año congrega a miles de personas en las playas del municipio.
Dos espacios delimitados para concentrar la celebración
La principal novedad del dispositivo consiste en la concentración de todas las hogueras autorizadas en dos zonas concretas del litoral. Tanto la playa de Levante como Gran Playa dispondrán de espacios acotados donde los asistentes podrán mantener viva una de las tradiciones más arraigadas de la noche de San Juan.
Sin embargo, el Consistorio ha querido dejar claro que el permiso para encender hogueras no supone una autorización generalizada para cualquier actividad relacionada con el fuego. Las zonas estarán perfectamente delimitadas y sometidas a un control permanente por parte de los agentes de seguridad.
Desde la Concejalía de Playas explican que el objetivo es compatibilizar la celebración de esta festividad con la protección de los espacios costeros y la prevención de situaciones que puedan derivar en accidentes o daños medioambientales.
La experiencia de años anteriores ha llevado a reforzar las medidas de control en una noche especialmente sensible por la elevada afluencia de público, la acumulación de materiales combustibles y la proximidad de zonas naturales de gran valor ecológico.
Por ello, cualquier hoguera que se realice fuera de los espacios autorizados será considerada una infracción y podrá dar lugar a la correspondiente actuación policial.
Prohibidos el alcohol, las brasas y los materiales peligrosos
Además de limitar los lugares donde se podrá encender fuego, el Ayuntamiento ha establecido una serie de restricciones destinadas a reforzar la seguridad durante la celebración.
Uno de los aspectos más destacados es la prohibición expresa de cocinar en la playa. No estará permitido realizar brasas ni utilizar las hogueras para preparar alimentos. Los asistentes únicamente podrán consumir productos previamente elaborados o alimentos precocinados.
La normativa municipal también veta el consumo de bebidas alcohólicas en las playas durante la celebración. Según ha informado el Ayuntamiento, las personas que sean detectadas realizando esta práctica podrán ser denunciadas por los agentes encargados del dispositivo.
La vigilancia se centrará igualmente en evitar la introducción de materiales que puedan incrementar los riesgos asociados al fuego. Por este motivo, estará prohibido utilizar en las hogueras elementos que contengan clavos o cristales, materiales que posteriormente pueden quedar ocultos en la arena y generar peligros para los usuarios de las playas.
Tampoco se permitirá el lanzamiento de petardos ni el uso de farolillos voladores, una práctica que en los últimos años ha sido objeto de creciente preocupación debido al riesgo de incendios y a su impacto ambiental.
Las restricciones buscan minimizar los peligros asociados a una noche en la que la concentración de personas y la presencia de fuego multiplican las posibilidades de incidentes si no se adoptan medidas preventivas.
Amplio despliegue policial en todo el litoral
Para garantizar el cumplimiento de todas estas normas, Santa Pola desplegará un importante operativo de seguridad integrado por 36 efectivos de la Policía Local, además de miembros de la Guardia Civil.
Los agentes estarán distribuidos por las zonas autorizadas para controlar los accesos, supervisar el desarrollo de la celebración y actuar ante cualquier comportamiento que incumpla las normas establecidas.
Una parte importante del dispositivo se centrará en impedir la entrada de materiales considerados peligrosos para las hogueras. Los controles permitirán detectar elementos no autorizados antes de que accedan a los espacios habilitados.
La vigilancia no se limitará únicamente a las playas donde se permite encender fuego. La Policía Local controlará también los accesos al resto del litoral santapolero, donde la realización de hogueras estará totalmente prohibida.
El objetivo es evitar que se reproduzcan concentraciones espontáneas en otros puntos de la costa y garantizar que toda la actividad relacionada con la noche de San Juan se concentre en los espacios previstos por el Ayuntamiento.
La coordinación entre administraciones también jugará un papel relevante. El dispositivo contempla la colaboración entre la Policía Local de Santa Pola y la Policía Local de Elche para supervisar especialmente los accesos a las playas naturales a través del Camino del Cabo, una zona que tradicionalmente registra una elevada afluencia de visitantes durante estas fechas.
La protección de estos enclaves naturales constituye una de las prioridades de las autoridades locales, que pretenden evitar la realización de hogueras en espacios especialmente sensibles desde el punto de vista ambiental.
La noche de San Juan continúa siendo una de las celebraciones más populares del calendario estival en la provincia de Alicante. Sin embargo, la creciente preocupación por la seguridad, la conservación del litoral y la convivencia ciudadana ha llevado a numerosos municipios a establecer limitaciones y dispositivos específicos para compatibilizar la tradición con la protección del entorno.
Seis normas para la jornada más mágica
1.- Hogueras solo en zonas autorizadasÚnicamente en las playas de Levante y Gran Playa. Espacios delimitados, vallados y vigilados por la Policía Local.
2.- Prohibido hacer fuego fuera de las áreas habilitadas. No se permite encender hogueras en el resto del término municipal ni en otras playas.
3.- Prohibido cocinar o hacer brasas. No se pueden preparar alimentos con fuego. Solo está permitido consumir comida precocinada.
4.- Prohibido el consumo de alcohol. No se permite beber bebidas alcohólicas en las playas durante la celebración. Las infracciones podrán ser sancionadas.
5.- Prohibido el uso de material peligroso en las hogueras. No se permiten objetos con clavos ni cristales.
6.- Prohibidos petardos y farolillos voladores. No se pueden lanzar artificios pirotécnicos ni globos de fuego.
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