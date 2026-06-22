Shantjoti Kaur, historiadora: "María Magdalena fue una discípula de enorme importancia dentro del movimiento de Jesús"

Shantjoti Kaur, historiadora, escritora e impulsora de círculos de mujeres, visita Elche para presentar este martes a las 19 horas en la librería Ali i Truc su último ensayo, María Magdalena, una imagen verdadera. Lo hace coincidiendo con su asistencia al pionero I Congreso Internacional de Culto a la Diosa de la UMH de Elche, centrado en el feminismo espiritual. Kaur reflexiona en esta entrevista sobre la figura de la discípula de Jesús, los orígenes del cristianismo y el papel de las mujeres en la tradición religiosa con una idea clara: "María Magdalena fue una figura mucho más relevante de lo que se ha contado"

¿Qué le llevó a escribir María Magdalena, una imagen verdadera?

Como historiadora llevaba muchos años interesada en los orígenes del cristianismo y en la figura de María Magdalena. Me encontré con muchas teorías contradictorias y con interpretaciones que no me convencían. Quise realizar un análisis crítico de las fuentes y plantear una hipótesis propia basada tanto en la investigación histórica como en mi experiencia espiritual.

La autora con su ensayo sobre María Magdalena / INFORMACIÓN

¿Por qué considera importante revisar la historia desde una perspectiva diferente a la tradicional?

Porque la historia nunca está completamente cerrada. Cada generación vuelve a leer las fuentes y formula nuevas preguntas. No se trata de cambiar el pasado, sino de comprenderlo mejor. En el caso de María Magdalena, durante mucho tiempo se aceptaron determinadas interpretaciones sin cuestionarlas y hoy contamos con herramientas históricas que nos permiten analizar esas tradiciones de una forma más rigurosa.

Conclusión

¿Cuál es la principal conclusión a la que llega?

Que sabemos mucho menos de María Magdalena de lo que solemos creer. Hay muy pocas fuentes históricas fiables, pero sí suficientes indicios para afirmar que fue una discípula de enorme importancia dentro del movimiento de Jesús y que posteriormente su figura fue reinterpretada y, en muchos aspectos, desdibujada.

Usted cuestiona algunas de las visiones más populares sobre ella.

Sí. No encuentro base histórica para afirmar que fuera la esposa de Jesús ni una sacerdotisa de Isis. Son teorías muy extendidas, pero las fuentes no permiten sostenerlas. Mi intención no es sustituir un mito por otro, sino analizar críticamente qué podemos saber realmente de ella.

¿Qué imagen cree que se ha transmitido erróneamente durante siglos?

La identificación de María Magdalena con una prostituta arrepentida es muy tardía. No aparece en los evangelios. Esa asociación se consolida siglos después y acaba condicionando toda la percepción popular de su figura. Sin embargo, los evangelios sí le conceden un papel destacado. Está presente en momentos decisivos. Permanece junto a la cruz cuando otros discípulos han desaparecido y es la primera testigo de la resurrección. Ese hecho es tan importante que los evangelistas no pudieron ignorarlo.

Cercanía con Jesús

En el libro plantea que incluso pudo haber desempeñado un papel mayor del que reflejan los textos.

Sí. Hay elementos que invitan a pensar que tuvo una relación de gran cercanía con Jesús. Por ejemplo, las distintas versiones sobre la unción previa a la pasión muestran ciertas contradicciones que merecen ser analizadas. Mi impresión es que existe una cierta incomodidad en las fuentes a la hora de explicar algunos aspectos de esa cercanía.

La escritora Shantjoti Kaur presenta este martes a las 19 horas en la librería Ali i Truc de Elche su libro "María Magdalena, una imagen verdadera" / INFORMACIÓN

Uno de los asuntos más llamativos de su ensayo es la reflexión sobre Pablo de Tarso.

Para mí es una de las cuestiones más fascinantes. Pablo desarrolla una cristología extraordinariamente madura pese a no haber conocido personalmente a Jesús. Eso me lleva a preguntarme de dónde procede parte de ese conocimiento y quiénes pudieron transmitirle determinadas enseñanzas.

¿Le sorprende que Pablo apenas mencione a María Magdalena?

Muchísimo. Resulta difícil entender que una mujer que aparece en los evangelios con un papel tan relevante desaparezca prácticamente de sus escritos. Es una ausencia que merece ser estudiada y que plantea preguntas muy interesantes sobre la transmisión de las primeras tradiciones cristianas.

¿Cree que hubo una intención de minimizar su importancia?

No puedo afirmarlo con certeza, pero sí creo que existieron dinámicas culturales y religiosas que favorecieron una visión más limitada de las mujeres. Lo que intento hacer es invitar al lector a reflexionar sobre esas contradicciones y sobre aquello que pudo quedar fuera del relato dominante.

Sur de Francia

También cuestiona algunas tradiciones muy populares relacionadas con Francia y la Magdalena...

Sí. He investigado mucho sobre ellas e incluso terminé parte del libro en el sur de Francia. Son historias fascinantes desde el punto de vista cultural y simbólico, pero no existen pruebas documentales sólidas que permitan afirmar que María Magdalena viajara allí o que las reliquias que se le atribuyen sean auténticas.

¿Qué importancia concede entonces a María Magdalena dentro del cristianismo primitivo?

Creo que fue una figura esencial. Ya en los primeros siglos se la denomina "apóstol de los apóstoles". No es una figura secundaria. Es una de las personas clave para comprender los orígenes del cristianismo y la transmisión del mensaje de Jesús.

¿Qué cree que habría ocurrido si la figura de María Magdalena hubiera recibido desde el principio el mismo reconocimiento que otros discípulos?

Es difícil saberlo, pero probablemente la percepción del papel de las mujeres dentro de la tradición cristiana habría sido diferente. María Magdalena ocupa un lugar destacado en los relatos evangélicos y, sin embargo, durante siglos ese protagonismo quedó en un segundo plano. Recuperar su importancia histórica también ayuda a comprender mejor la diversidad que existió en los orígenes del cristianismo.

Actual tras 2.000 años

¿Por qué considera que sigue despertando tanto interés dos mil años después?

Porque representa muchas cuestiones que siguen siendo actuales: el papel de las mujeres, la relación entre espiritualidad y poder, la búsqueda de la verdad histórica y también la necesidad de reconciliar razón y experiencia espiritual.

La autora cree que la Magdalena representa la fidelidad a las propias convicciones y la capacidad de mantenerse firme incluso en los momentos más difíciles / INFORMACIÓN

¿Hasta qué punto la figura de María Magdalena puede servir hoy como referente para las mujeres?

Creo que puede ser un referente muy poderoso porque representa la fidelidad a las propias convicciones y la capacidad de mantenerse firme incluso en los momentos más difíciles. Más allá de las interpretaciones religiosas, es una mujer que aparece en los evangelios tomando decisiones, acompañando a Jesús hasta el final y asumiendo un papel protagonista cuando otros desaparecen.

Estos días también acude en Elche al congreso internacional de espiritualidad femenina. ¿Qué le parece una iniciativa como esta?

Me parece excepcional. Creo que Elche tiene un enorme valor simbólico para acoger un encuentro de estas características. Es importante abrir espacios de reflexión sobre espiritualidad femenina, recuperar tradiciones olvidadas y generar diálogo desde perspectivas académicas, culturales y sociales. Que un congreso de estas características se celebre aquí me parece una noticia magnífica para la ciudad.

¿Qué espera que encuentre el lector en su libro?

Sobre todo preguntas. No pretendo imponer una verdad absoluta. Me interesa que el lector se acerque a María Magdalena con una mirada crítica, abierta y respetuosa, y que descubra a una mujer cuya importancia histórica y espiritual probablemente fue mucho mayor de lo que durante siglos se ha contado.