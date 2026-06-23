El Ayuntamiento de Elche da luz verde a un préstamo de 4,9 millones para financiar el edificio de alquiler asequible de Travalón

La empresa municipal Pimesa ya ha activado los trámites para pedir un préstamo por 4,9 millones de euros para financiar el edificio de 76 viviendas en régimen de alquiler asequible en Travalón, en el número 6 de la calle Maestro Ángel Llorca. De hecho, el pasado 8 de junio presentó el escrito en el Ayuntamiento pidiendo la autorización preceptiva para poder acceder a un crédito del Programa ICO Vivienda y Regeneración Urbana y Rural 2022-2025, con una operación que se quiere hacer directamente a través de la Dirección de Financiación Corporativa e Institucional del Instituto de Crédito Oficial (ICO) dependiente del Ministerio de Economía, con la vista puesta en que se puedan ir abonando las cuotas una vez acabada la ejecución del inmueble, rebautizado como El Araceli, con el cobro de los arrendamientos.

El edificio de alquiler asequible que se está construyendo en Travalón. / INFORMACIÓN

Apoyo europeo

Fue a finales de abril del año pasado cuando se firmó el acuerdo de la denominada comisión bilateral entre el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Elche para la construcción del edificio a través de Pimesa, en el marco de unas obras financiadas en parte con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de los Next Generation de la Unión Europea (UE). Eso mismo hizo posible que se asignaran 2,9 millones de euros con cargo a los fondos europeos para una obra valorada en total en 7,8 millones de euros. Así las cosas, faltaban 4,9 millones de euros, que es la cantidad que se quiere cubrir con el préstamo del ICO.

Foto de familia de la visita, que se hizo de tapadillo, sin convocatoria previa, el viernes. / INFORMACIÓN

Autorización necesaria

Para ello, la sociedad pública pone el foco en que “esta actuación responde a la necesidad de ampliar el parque público de tales viviendas, a fin facilitar el acceso a la vivienda a colectivos y personas con dificultades económicas, en cumplimiento de los principios de cohesión social, igualdad y servicio público que deben regir la actuación municipal”. Lo justifica en estos términos porque las operaciones de endeudamiento de las sociedades mercantiles dependientes del sector público local requieren la oportuna autorización por el pleno del Ayuntamiento de Elche.

Un momento de la visita a las obras el pasado viernes viernes. / INFORMACIÓN

Con el plácet

No obstante, el informe de la Intervención municipal del pasado 17 de junio de 2026 relativo al impacto de la operación “informa favorablemente la autorización por parte del pleno del Ayuntamiento para que la empresa municipal Pimesa concierte la operación de crédito descrita, dado que resulta jurídicamente procedente y económicamente viable”. Es más, se añade que “cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, cumple el principio de prudencia financiera y no genera riesgo financiero para la Hacienda municipal”. Entre otras cosas, porque, como se resalta, la mercantil no tiene en vigor ninguna otra operación de endeudamiento, y el ahorro neto correspondiente a los resultados de la actividad ordinaria de los ejercicios 2024 y 2025 arroja cifras positivas, con 452.057 euros y 863.300 euros, respectivamente.

La recreación del patio central con el que contará el edificio de alquiler asequible situado en Travalón. / INFORMACIÓN

Hasta 25 años

En el informe municipal se apunta a un periodo de amortización de 25 años con carencia de amortización de capital durante el plazo de construcción del edificio, con un máximo de dos años. El pago de cuotas será mensual, con el TAE al 3,00 %, y un tipo de interés nominal del 2,95952 %. “En el informe del jefe del servicio de Gestión Inmobiliaria y Comercial de Pimesa, se concluye que del análisis económico-financiero de los ingresos y costes de la promoción del Edificio El Araceli para la construcción de 76 viviendas energéticamente eficientes con destino a alquiler asequible en la calle Maestro Ángel Llorca número 6 queda justificado que con los ingresos por los alquileres se cubren la totalidad de los costes necesarios para su desarrollo, estableciéndose el punto de equilibrio en el alquiler - y cobro efectivo del importe del arrendamiento- del 77,41 % de las viviendas ofertadas”, se explicita en el documento municipal. La empresa pública incluso apuntaba en los dosieres iniciales a un porcentaje medio de ocupación del 90% durante todo el periodo de explotación, fijado en 50 años.

La recreación del patio central con el que contará el edificio de alquiler asequible situado en Travalón. / INFORMACIÓN

Al 30 % de la ejecución

Estos trámites llegan cuando la ejecución de las obras, según los datos que dieron el pasado viernes desde el Ayuntamiento de Elche, está al 30 %, tras una visita del alcalde de Elche, Pablo Ruz, y el secretario autonómico de Vivienda de la Generalitat Valenciana, Sebastián Fernández. Eso mismo permitiría que el edificio fuera una realidad en el primer semestre del próximo año.

La idea, de hecho, es que los trabajos, financiados con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia enmarcado en los fondos Next Generation de la UE, puedan estar acabados el próximo 30 de julio de 2027, aunque el consejo de administración de Pimesa acordó en febrero solicitar a la Generalitat Valenciana una prórroga hasta el 31 de diciembre de 2027 para la ejecución y la justificación de los trabajos, al tiempo que pedía al Consell el abono de la subvención de la UE concedida, por importe de 2,9 millones de euros.

Pisos y aparcamientos

El proyecto contempla la construcción en Elche de 76 viviendas individuales de uno, dos y tres dormitorios, con una superficie útil que va de los 44 a los 74 metros cuadrados; dos locales comerciales sin uso establecido; y 75 plazas de aparcamiento. La edificación está formada por una planta sótano, planta baja y seis alturas más, aunque la última planta retranqueada más de tres metros del frente a la calle de su situación, todas ellas unidas por dos escaleras y dos ascensores, y una planta de cubierta para suministros, placas solares y tendederos. En total, hay 13 casas por planta, salvo en la séptima, donde habrá once.