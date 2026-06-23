Compromís denuncia la arbitrariedad de Educación en Elche para la asignación de la lengua base

La portavoz del grupo municipal de Compromís, Esther Díez, denunciaba este martes que “tal y como advertimos, la consulta de lengua base de los centros educativos que llevó a cabo la Conselleria de Educación en el mes de marzo se ha traducido en un caos en los centros educativos y no ha respetado las decisiones mayoritarias de las familias en cuanto a la elección de lengua”. Díez apuntaba que “en el caso de nuestro municipio, hay colegios como Candalix en el que el alumnado que en el próximo curso entrará en Infantil de 3 años eligió de manera mayoritaria el valenciano como lengua base, más del 80 por ciento, y han sido asignados en aula en castellano”. En concreto, aseguraba que “sólo cuatro familias eligieron la lengua base en castellano como primera opción, mientras que hay 10 niños y niñas en lista de espera para entrar en el aula en valenciano”.

Sin garantías

“Desde Compromís advertimos de que esta consulta era un circo sin garantías y el tiempo nos ha dado la razón, el único objetivo del PP en la Generalitat era atacar el valenciano y desviar la atención de los problemas reales en educación y ahora esta ocurrencia se traduce en pérdida de diversidad en las aulas y en las disparidades en el mismo nivel porque se relega el criterio pedagógico en la creación de los grupos”, señalaba la portavoz municipal.

El colegio Candalix de Elche es uno de los que mayores problemas tiene, según Compromís / Antonio Amorós

Además, Esther Díez exponía que “el colmo es que una consulta que se supone que tenía como objetivo respetar la libertad de las familias a la hora de decidir la consulta base ignore totalmente los resultados e impida que el alumnado se matricule en la lengua que escogió”. “En lugar de atender las necesidades reales que tienen los centros educativos, vemos cómo el PP en la Generalitat se ha dedicado a gastar dinero en medidas que sólo buscaban crispar y que están generando verdaderos problemas para las familias y el profesorado”, destacaba.

"No más caos"

En este sentido, la portavoz municipal afirmaba que “la comunidad educativa merece unos dirigentes que den solución a los problemas de la educación pública en lugar de generar más caos y que se dediquen a bajar ratios, contratar más profesorado, climatizar las aulas y mejorar los colegios e institutos, que es lo que están pidiendo las familias y el profesorado en las calles”.

“Exigimos al alcalde, Pablo Ruz, que de una vez atienda a estas cuestiones y eleve a Conselleria las demandas de la comunidad educativa ilicitana y, en el caso del centro Candalix, que medie con el Gobierno valenciano para hacer realidad con criterio pedagógico la elección de las familias”, concluía la edil.