El compromiso del CEU con el talento: 9,7 millones de euros para acceder a la Universidad

Terminar Bachillerato, superar la PAU y elegir una carrera obliga a responder varias preguntas a la vez: qué estudiar, dónde hacerlo y cómo afrontar el coste de los próximos años. Para muchas familias de la provincia de Alicante, la última cuestión puede condicionar las anteriores antes incluso de comparar titulaciones, prácticas o salidas profesionales. La Universidad CEU Cardenal Herrera ha destinado durante el curso 2025-2026 un total de 9,69 millones de euros a becas y ayudas al estudio, un 16% más que el año anterior. “Tres de cada diez estudiantes de la institución desarrollan ya su formación con algún tipo de apoyo económico”, asegura Higinio Marín, rector de la CEU UCH.

Una inversión que se ha duplicado en cuatro cursos

La dotación ha pasado de 4,75 millones de euros en 2022-2023 a los 9,69 millones actuales. Entre ambos ejercicios ascendió primero a 5,53 millones y después a 8,35 millones, curso en el que se incorporó además un millón extraordinario para estudiantes y familias afectados por la dana de octubre de 2024.

A juicio de Paco Sánchez, gerente de la Universidad, “la evolución refleja una política que combina el reconocimiento del rendimiento académico con la atención a circunstancias económicas, familiares y personales diferentes. Para quienes desean estudiar en la provincia, la oferta de la CEU UCH en Elche y Alicante permite acceder a titulaciones de Salud, Derecho, Empresa, Marketing, Educación o análisis de datos sin asumir necesariamente los gastos añadidos de trasladarse a otra ciudad”.

Vivienda, desplazamientos y manutención forman parte de las cuentas familiares. Disponer de distintas líneas de apoyo amplía el margen para elegir universidad por su proyecto formativo y no únicamente por su coste.

CEU Merit: apoyar el esfuerzo durante toda la carrera

El CEU Merit Program constituye la principal apuesta de la Universidad por los estudiantes de nuevo ingreso con buen expediente. Contempla hasta cien becas con reducciones del 75% o del 100% de los honorarios académicos. Para solicitarlas se exige, como punto de partida, una media mínima de 7 en primero de Bachillerato o de un Ciclo Formativo de Grado Superior.

La selección no se limita a las calificaciones. También se valoran los idiomas, las actividades sociales y extracurriculares, la renta familiar y determinadas situaciones de discapacidad. La ayuda puede mantenerse durante toda la titulación si el alumno supera los créditos matriculados y conserva la media establecida: un 7 en la modalidad del 75% y un 8,25 en la de gratuidad total, con condiciones específicas para dobles grados y movilidad internacional.

Un mapa de ayudas para necesidades diferentes

Becas Fundación San Pablo CEU de ayuda al estudio. Pueden solicitarlas tanto los alumnos de nuevo ingreso como quienes ya estudian en la Universidad. La renta familiar y el expediente son los principales criterios. En convocatorias anteriores, la ayuda media ha sido de 1.500 euros por beneficiario y el próximo plazo se abrirá a partir de mediados de septiembre.

Becas de colaboración. Permiten compaginar los estudios con una experiencia formativa en laboratorios, bibliotecas, servicios académicos, actividades culturales o apoyo a la movilidad. Además de la ayuda económica, aportan competencias y un primer contacto con tareas vinculadas al entorno profesional.

Becas por Matrícula de Honor. Quienes acceden desde Bachillerato con esta calificación obtienen la gratuidad total del primer curso. Durante el grado, cada Matrícula de Honor lograda en una asignatura genera una exención equivalente a esos créditos para el curso siguiente.

Becas del Ministerio y ayudas de la Generalitat Valenciana. Los alumnos de la CEU UCH pueden concurrir a estas convocatorias en las condiciones establecidas para el conjunto del sistema universitario. Estudiar en una universidad privada no excluye por sí mismo el acceso a ayudas públicas.

Bonificaciones para familias numerosas. La Universidad aplica una reducción del 30% en la cuota de matrícula a las familias numerosas de categoría general y del 60% a las de categoría especial. El convenio con la federación autonómica añade plazas con descuentos específicos.

Becas CEU-CONCAPA. El acuerdo contempla 50 becas para cursar gratuitamente el primer año de cualquier titulación a estudiantes procedentes de centros asociados con una media de Sobresaliente o Matrícula de Honor en Bachillerato. La gratuidad puede mantenerse con una media de 7.

CEU Apoyo a Deportistas. Combina becas, tutorización y flexibilidad académica para que deportistas de élite, alto nivel o alto rendimiento puedan compatibilizar entrenamientos, concentraciones y competiciones con sus estudios.

Becas con instituciones y empresas. La Universidad colabora con entidades como Fundación ONCE, Banco Santander o Caixa Popular en convocatorias para estudiantes con discapacidad, movilidad, emprendimiento o jóvenes de Derecho, Empresa y Marketing con rendimiento académico y compromiso social.

Becas para víctimas del terrorismo. Ofrecen la gratuidad total de los estudios a víctimas pertenecientes a la asociación autonómica y a sus descendientes directos, dentro de las condiciones previstas.

Entrar, continuar y terminar

Para Álvaro Antón, vicerrector del CEU en el campus de Elche, “una beca puede abrir la puerta de la universidad, pero su efecto más importante aparece cuando también ayuda a permanecer en ella. Muchas convocatorias no se limitan al primer curso: se renuevan si se mantiene el rendimiento o acompañan al estudiante en distintas etapas”. Los 9,7 millones de euros resumen el esfuerzo económico de la CEU UCH, “pero detrás de la cifra hay estudiantes con expedientes brillantes, familias que necesitan apoyo, deportistas que compatibilizan dos carreras y alumnos que encuentran en una beca de colaboración una primera experiencia profesional”, asegura Sánchez.

Y es que, “a las puertas del acceso a la universidad para muchos estudiantes que han acabado el Bachillerato, conocer estas opciones amplía el mapa. Elegir universidad exige hacer cuentas, pero el compromiso del CEU con las becas persigue que esas cuentas no sean las únicas que decidan”, concluye Antón.