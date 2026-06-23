El contenedor marrón sitúa a Elche entre las ciudades más limpias de España

El despliegue del contenedor marrón en todo el municipio ha colocado a Elche entre las ciudades españolas más avanzadas en gestión de residuos. La medida ha sido una de las claves para la concesión de la Escoba de Platino, el máximo galardón nacional en limpieza urbana, que el alcalde, Pablo Ruz, entregó simbólicamente este lunes a los trabajadores de UTE Elche como reconocimiento a su labor diaria. El regidor visitó las instalaciones del parque de maquinaria de la empresa concesionaria para compartir con la plantilla una distinción que reconoce tanto la excelencia del servicio municipal de limpieza como la implantación de la recogida selectiva de materia orgánica en todo el término municipal. El acto sirvió para poner en valor el trabajo de los profesionales que, cada día, hacen posible el funcionamiento de uno de los servicios públicos más visibles para la ciudadanía.

El alcalde se dirige a los trabajadores de UTE Elche para transmitirles su felicitación por el galardón conseguido / INFORMACIÓN

La recogida orgánica, decisiva para el reconocimiento

La extensión del contenedor marrón por barrios y pedanías ha supuesto uno de los mayores cambios en la gestión de residuos desarrollados en los últimos años en Elche. Esta apuesta por la separación de la materia orgánica ha permitido al municipio avanzar en los objetivos europeos de reciclaje y sostenibilidad, además de mejorar los porcentajes de recuperación de residuos. Precisamente, esta implantación ha sido uno de los aspectos más valorados por el jurado encargado de conceder la Escoba de Platino. El galardón distingue aquellas iniciativas capaces de generar un impacto positivo tanto desde el punto de vista ambiental como en la prestación de los servicios públicos.

La recogida selectiva de residuos orgánicos constituye uno de los grandes retos de los municipios españoles en los próximos años. Elche ha logrado extender este sistema a todo su territorio, facilitando la participación vecinal mediante nuevos puntos de recogida y campañas de sensibilización orientadas a mejorar la separación de residuos en origen. La implantación del contenedor marrón ha ido acompañada de una modernización progresiva del servicio municipal, reforzando la capacidad de la ciudad para responder a las exigencias medioambientales actuales y futuras.

El alcalde reconoce el trabajo de la plantilla

Durante la visita a las instalaciones de UTE Elche, Pablo Ruz quiso compartir el reconocimiento con los trabajadores que prestan el servicio. El alcalde entregó el galardón a la plantilla y agradeció su esfuerzo constante para mantener la ciudad en condiciones óptimas de limpieza. Ruz destacó “la incansable labor e implicación para conseguir que Elche sea una de las ciudades más limpias del país”, unas palabras con las que puso el foco en la importancia del factor humano detrás de cualquier mejora del servicio.

La recogida selectiva de residuos orgánicos constituye uno de los grandes retos de los municipios españoles en los próximos años / INFORMACIÓN

El alcalde también subrayó que la obtención de este reconocimiento adquiere una relevancia especial por las características climáticas del territorio. Según indicó, la distinción “tiene mayor valor tratándose de una zona del sur, donde muy pocas localidades han conseguido el premio, ya que la climatología complica las labores de limpieza”. Las altas temperaturas, la escasez de lluvias durante buena parte del año y la constante acumulación de polvo hacen que el mantenimiento de las calles y espacios públicos presente mayores dificultades que en otros puntos del país. Por ello, desde el Ayuntamiento consideran que el premio reconoce no solo la calidad del servicio, sino también la capacidad de adaptación de la plantilla a unas circunstancias especialmente exigentes.

La visita institucional contó además con la presencia del concejal de Servicios Públicos, Claudio Guilabert; el gerente de UTE Elche, Alberto Bleda; y el jefe del servicio, José Luis Orellana, quienes acompañaron al alcalde durante el acto celebrado en el parque de maquinaria.

Un galardón de referencia nacional

La Escoba de Platino está considerada la máxima distinción española en materia de limpieza urbana y gestión medioambiental. El Ayuntamiento recibió oficialmente el reconocimiento el pasado 10 de junio durante la celebración de la Feria Internacional de Urbanismo y Medio Ambiente. Los premios son concedidos por la Asociación Técnica para la Gestión de Residuos y Medioambiente, una entidad que distingue periódicamente las mejores prácticas desarrolladas por administraciones públicas y empresas relacionadas con la limpieza urbana. El objetivo de estos galardones es reconocer la excelencia de los servicios municipales y poner en valor aquellas iniciativas capaces de generar beneficios sociales, económicos y ambientales para la ciudadanía.