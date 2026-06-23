Elche renueva cinco paradas para hacer más accesible el autobús con una inversión de 190.000 euros

El Ayuntamiento de Elche ha iniciado las obras de renovación de cinco paradas del autobús urbano con el objetivo de mejorar la accesibilidad, modernizar las instalaciones y reforzar la calidad de un servicio que continúa ganando peso en los desplazamientos diarios de miles de ilicitanos. La actuación, impulsada por la Concejalía de Servicios Públicos, cuenta con una inversión superior a los 190.000 euros y permitirá adaptar varios puntos estratégicos de la red a las necesidades de personas con movilidad reducida, además de incorporar nuevos elementos informativos y de protección para los usuarios.

Los trabajos ya son visibles en diferentes puntos de la ciudad y forman parte de una estrategia municipal orientada a seguir mejorando el transporte público urbano, uno de los servicios que más usuarios ha ganado en los últimos años gracias a la ampliación de líneas, el incremento de frecuencias y la modernización progresiva de las infraestructuras.

Obras en Altabix, Jubalcoy y la avenida de Alicante

Las primeras actuaciones se están desarrollando en las paradas 239 y 238, situadas respectivamente en la calle Joséfina Manresa y la avenida de Jubalcoy, junto al Centro Social Altabix-Universidad. A ellas se suma la parada 339, ubicada en la avenida de Alicante, en las inmediaciones de la rotonda de la fuente de Altabix. Se trata de puntos con una elevada afluencia de viajeros debido a su proximidad a zonas residenciales, equipamientos públicos y áreas universitarias. La intervención pretende corregir diferentes deficiencias detectadas y adaptar estos espacios a los estándares actuales de accesibilidad.

Las obras ya han comenzado en la calle Josefina Manresa de Elche / INFORMACIÓN

El concejal de Servicios Públicos, Claudio Guilabert, destacó que el objetivo principal es "mejorar el servicio y sobre todo seguir aumentando la calidad del autobús urbano que es ya el mejor de la provincia de Alicante". La actuación contempla una inversión total de 190.472 euros y dispone de un plazo de ejecución previsto de aproximadamente un mes, por lo que el Ayuntamiento espera que las nuevas instalaciones puedan entrar en funcionamiento durante el verano. Las obras se han planificado para minimizar las molestias a los usuarios habituales del transporte público, manteniendo la operatividad de las líneas mientras avanzan los trabajos de adecuación.

Más accesibilidad y mejor información al viajero

Uno de los aspectos centrales del proyecto es la eliminación de barreras arquitectónicas. Para ello se procederá a la nivelación de las aceras en las zonas de parada, facilitando el acceso a los vehículos y mejorando el embarque y desembarque de pasajeros. Además, se instalará suelo podotáctil, un elemento especialmente diseñado para orientar a las personas con discapacidad visual mediante texturas diferenciadas que permiten identificar zonas de tránsito y puntos de parada.

Las actuaciones incluyen también la adaptación de las plataformas para que coincidan con la altura de las rampas de los autobuses, favoreciendo el acceso de personas usuarias de sillas de ruedas, carritos infantiles o personas con dificultades de movilidad. Otro de los elementos destacados será la incorporación de nuevas marquesinas en aquellos emplazamientos que actualmente carecen de ellas. De esta manera, los usuarios dispondrán de espacios protegidos frente al sol y las inclemencias meteorológicas mientras esperan la llegada de los vehículos. Junto a estas mejoras, el proyecto contempla la instalación de mupis y paneles informativos que permitirán ofrecer información más clara y accesible sobre recorridos, horarios y servicios disponibles.

La plataforma elevada permitirá mejorar la accesibilidad en la parada de Josefina Manresa / INFORMACIÓN

En el caso concreto de la parada situada junto al Centro Social Altabix-Universidad, donde ya existe una marquesina, los trabajos se centrarán especialmente en reforzar los elementos vinculados a la accesibilidad y a la información destinada a los viajeros. La mejora de la experiencia de usuario se ha convertido en una de las prioridades del área de Servicios Públicos, que considera fundamental adaptar las infraestructuras del transporte colectivo a las necesidades de una población cada vez más diversa y envejecida.

Próximas actuaciones en otros barrios y pedanías

Una vez concluyan las intervenciones actualmente en marcha, las obras continuarán en otros dos puntos de la ciudad. Las siguientes actuaciones previstas afectarán a la parada de la calle Orihuela y a la situada en la calle Pintor Sixto Marco, donde también se realizarán mejoras similares en materia de accesibilidad y equipamiento.

Con estas cinco intervenciones, el Ayuntamiento pretende avanzar en la modernización progresiva de una red que cuenta con decenas de puntos distribuidos por el casco urbano y las pedanías. La actuación se enmarca además dentro de una estrategia más amplia que no se limitará al núcleo urbano. Guilabert anunció que el departamento ya trabaja en una nueva fase destinada específicamente a las pedanías del término municipal. Según explicó el edil, "desde el departamento ya trabajamos para elaborar un nuevo proyecto de mejora de la accesibilidad en las paradas de autobús de las pedanías dando respuesta a las necesidades que nos trasladan los propios vecinos".

La intención municipal es extender estas actuaciones a diferentes núcleos rurales donde los usuarios llevan tiempo reclamando mejores condiciones de acceso, zonas de sombra y una mayor comodidad en las áreas de espera. La mejora de las paradas se suma a otras iniciativas desarrolladas durante los últimos años para potenciar el transporte público como alternativa al vehículo privado. El objetivo pasa por ofrecer un servicio cada vez más cómodo, accesible y eficiente, capaz de responder a las necesidades de movilidad de una ciudad que supera los 240.000 habitantes y que cuenta con una amplia red de barrios y pedanías conectadas diariamente mediante autobús urbano.

Con esta nueva inversión, el Ayuntamiento pretende seguir avanzando en esa línea y consolidar una red de transporte adaptada a las exigencias actuales, donde la accesibilidad universal, la información al viajero y la comodidad de uso se conviertan en elementos fundamentales de la experiencia de los usuarios.