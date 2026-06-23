El fuego sorprende a un conductor y calcina su vehículo en minutos en Elche

Un aparatoso incendio registrado este lunes a mediodía junto a las pistas del Polideportivo El Pla de Elche obligó a movilizar a varios servicios de emergencia después de que un vehículo quedara completamente calcinado en uno de los accesos a las instalaciones deportivas. A pesar de la espectacularidad de las llamas y de la densa columna de humo negro que pudo verse desde distintos puntos de la zona, el suceso se saldó sin daños personales y quedó controlado en pocos minutos gracias a la rápida intervención de los equipos desplazados hasta el lugar.

El incidente se produjo en una zona muy transitada, tanto por usuarios del complejo deportivo como por vecinos y conductores que circulaban por el entorno. La intensidad del fuego llamó la atención de numerosos testigos, que observaron cómo el automóvil quedaba envuelto en llamas mientras una gran nube de humo se elevaba sobre el área.

Los Bomberos tuvieron que acudir a sofocar las llamas / INFORMACIÓN

El incendio comenzó tras activar el aire acondicionado

Según explicó posteriormente el propietario del vehículo a los agentes que intervinieron en el operativo, el fuego se originó de forma repentina poco después de poner en funcionamiento el sistema de aire acondicionado del coche. De acuerdo con su relato, el incidente comenzó cuando del vehículo empezó a salir una importante cantidad de humo blanco, una circunstancia que rápidamente derivó en la aparición de llamas en distintas partes del automóvil. La rápida evolución del incendio hizo imposible contenerlo por medios propios y obligó a solicitar la intervención de los servicios de emergencia. En cuestión de minutos, el fuego se extendió por gran parte del vehículo hasta acabar consumiéndolo prácticamente por completo.

Las elevadas temperaturas alcanzadas durante la combustión y las llamas generaron una imagen impactante para quienes se encontraban en las inmediaciones. La columna de humo resultó visible desde diferentes puntos del entorno urbano y obligó a extremar las precauciones para evitar riesgos entre los viandantes. Aunque todavía deberán determinarse con exactitud las causas del siniestro, la versión ofrecida por el conductor apunta a una posible avería surgida tras la activación del sistema de climatización.

El conductor explicó que el fuego comenzó al encender el aire acondicionado del coche, que quedó totalmente calcinado / INFORMACIÓN

Amplio despliegue de emergencias y perímetro de seguridad

Hasta el lugar del incendio se desplazaron de manera inmediata efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos, encargados de extinguir las llamas, además de agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional, que coordinaron las tareas de seguridad y control de la zona. Los agentes establecieron un perímetro de protección alrededor del vehículo afectado para impedir el acceso de curiosos y garantizar la seguridad de las personas que se encontraban en las inmediaciones. La prioridad inicial consistió en evitar que el fuego pudiera propagarse a otros elementos cercanos, especialmente a los vehículos estacionados junto al automóvil siniestrado y a diversos elementos del mobiliario urbano situados a escasa distancia.

La espectacularidad de la gran columna de humo advirtió del incendio a numerosos ilicitanos / INFORMACIÓN

La rápida actuación de los bomberos permitió controlar el incendio antes de que alcanzara mayores dimensiones. Los efectivos trabajaron durante varios minutos para sofocar por completo las llamas y enfriar posteriormente la estructura del vehículo, reduciendo así el riesgo de reactivación. Mientras se desarrollaban las labores de extinción, la zona permaneció acordonada y con presencia permanente de efectivos policiales para garantizar el correcto desarrollo del operativo. Una vez controlada la situación, los agentes comenzaron a recopilar información sobre lo ocurrido y a coordinar las actuaciones posteriores necesarias para devolver la normalidad al entorno.

Daños materiales limitados y rápida recuperación de la zona

Aunque el automóvil quedó totalmente destruido por el fuego, los daños materiales fueron finalmente menores de lo que inicialmente podía esperarse debido a la virulencia de las llamas. La intensidad térmica sí provocó desperfectos en dos farolas del alumbrado público situadas junto al punto donde se encontraba estacionado el vehículo. Asimismo, un toldo perteneciente a un establecimiento próximo también resultó afectado por la cercanía del incendio y por la altura alcanzada por las llamas. Sin embargo, uno de los aspectos más destacados del incidente fue que los vehículos estacionados en las plazas contiguas lograron salvarse sin sufrir daños, evitando así que el siniestro tuviera consecuencias mucho mayores.

El humo se levantó por encima de los edificios de la zona de El Pla en Elche / INFORMACIÓN

Tras la extinción del fuego, una grúa municipal procedió a retirar el coche calcinado y trasladarlo al depósito correspondiente. Paralelamente, operarios de la UTE de limpieza realizaron trabajos de acondicionamiento de la vía para eliminar restos, residuos y materiales afectados por el incendio. Estas actuaciones permitieron recuperar rápidamente la normalidad en la zona y restablecer las condiciones de seguridad para peatones y conductores.

El suceso vuelve a poner de relieve la importancia de la rápida respuesta de los servicios de emergencia ante este tipo de incidentes, especialmente en entornos urbanos donde la proximidad de otros vehículos, instalaciones públicas o establecimientos comerciales puede multiplicar los riesgos. Afortunadamente, en esta ocasión no hubo que lamentar heridos ni entre los ocupantes del vehículo ni entre los numerosos usuarios que a esas horas transitaban por las inmediaciones del Polideportivo El Pla. La situación quedó completamente normalizada pocos minutos después de finalizar las tareas de extinción, limpieza y retirada del automóvil afectado, quedando el incidente reducido finalmente a importantes daños materiales pero sin consecuencias personales.