De los brocateles históricos a los abanicos personalizados: los nuevos trajes de las Reinas y Damas de Elche

Las futuras Reinas y Damas de las Fiestas de Elche ya tienen lista una de las indumentarias que lucirán durante el año de reinado que comenzará oficialmente este sábado. La Sala de Exposiciones de La Calahorra acoge desde este lunes y hasta el próximo viernes una muestra con los segundos trajes de las seis representantes festeras de 2026, un conjunto diseñado nuevamente por el indumentarista valenciano Jorge Fabuel y que incorpora importantes novedades tanto en tejidos como en complementos. La exposición se ha convertido en la antesala de uno de los actos más esperados del calendario festero ilicitano. Será este sábado, a partir de las 20.30 horas, cuando la Plaça de Baix acoja la proclamación oficial de las nuevas Reinas y Damas de las Fiestas de Elche, una ceremonia en la que recibirán las bandas que las acreditarán como máximas representantes de la ciudad durante los próximos doce meses.

Foto de familia de las Reinas y Damas de las Fiestas de Elche con el diseñador, Jaén y miembros del gobierno municipal / V. L. Deltell

La concejala de Festejos, Inma Mora, destacó durante la presentación que la muestra permite acercar a los ilicitanos una parte importante del patrimonio festero de la ciudad antes incluso de la proclamación oficial.

La edil recordó que las seis jóvenes fueron elegidas hace apenas dos semanas y que el próximo sábado iniciarán oficialmente un año que calificó como "de ensueño". Según explicó, la exposición permite contemplar con detalle una indumentaria que posteriormente acompañará a las representantes en centenares de actos. Mora señaló que la muestra incluye no solo los trajes, sino también todos los elementos que forman parte de la indumentaria tradicional. Entre ellos figuran las mantillas, calcetas, enaguas, pololos, joyas, zapatos y las bandas que recibirán durante el acto de proclamación.

Las Reinas y Damas de las Fiestas de Elche comprueban cómo serán las bandas que luzcan a partir del sábado / V. L. Deltell

La responsable municipal puso en valor además la continuidad del trabajo desarrollado por Jorge Fabuel, responsable también de la indumentaria del pasado ejercicio. "Estamos encantadísimos y agradecemos de primera mano que hayas querido aceptar por segundo año consecutivo este reto para vestir a las que serán nuestras reinas y damas durante este año", afirmó. La exposición permanecerá abierta hasta el viernes a las 14 horas en horario habitual del museo, permitiendo que vecinos y visitantes puedan contemplar de cerca cada detalle de los conjuntos confeccionados para las futuras representantes.

Inspiración en los tejidos litúrgicos

El principal protagonismo de la jornada recayó sobre el diseñador valenciano, encargado de explicar las novedades que incorpora la colección de este año. Fabuel destacó el uso de brocateles, un tejido histórico caracterizado por la presencia de metal en su composición y estrechamente vinculado a las vestimentas litúrgicas de los siglos XVII y XIX. El diseñador explicó que se trata de una referencia profundamente ligada a la tradición mediterránea y al patrimonio religioso valenciano. Según detalló, la intención ha sido recuperar esos materiales presentes durante siglos en casullas y ornamentos eclesiásticos para integrarlos ahora en la indumentaria festera.

El diseñador atiende las dudas de las Reinas y Damas de las Fiestas de Elche / V. L. Deltell

La colección incorpora además un importante trabajo de personalización. Los abanicos han sido decorados mediante técnicas inspiradas en la tradicional pintura cerámica valenciana y cada uno de ellos incluye el nombre de su propietaria junto a diferentes motivos florales.

También los zapatos constituyen una de las principales novedades. En lugar de recurrir a modelos forrados, se han confeccionado directamente utilizando los mismos tejidos de los cuerpos de cada uno de los trajes, buscando una integración total entre las distintas piezas. Fabuel reconoció que el proceso de confección ha estado marcado por las prisas derivadas del calendario festero, aunque aseguró que el resultado refleja el esfuerzo realizado durante las últimas semanas. "Ha sido un proceso muy bonito en el que nos hemos podido conocer muy breve, pero muy intenso", señaló el diseñador, quien destacó que ahora comienza la parte más gratificante del trabajo: ver la indumentaria luciendo en las calles de Elche.

Un salto de calidad para la representación festera

Las propias protagonistas también participaron en la presentación. Fue increíble el ansia que tenían durante su visita a La Calahorra. La futura Reina Mayor de las Fiestas de Elche, Laura Rodrigo, mostró su emoción al contemplar terminados los trajes que llevará durante el próximo año. La joven agradeció el trabajo desarrollado por el Ayuntamiento, la Gestora de Festejos Populares y el equipo de confección. "Al ver las telas, me sentí muy emocionada porque nunca podría pensar que esas telas tan maravillosas las iba a llevar yo", explicó. Rodrigo aseguró además que tanto ella como sus compañeras afrontan esta nueva etapa "con la ilusión y sobre todo con el compromiso que se merece nuestra ciudad".

Las festeras contarán con un abanico personalizado cada una / V. L. Deltell

Por su parte, la futura Reina Infantil, Aroa Durá, se mostró igualmente ilusionada con el resultado final de los conjuntos. "Son precioso y yo me siento muy afortunada de poder lucirlo", afirmó.

El presidente de la Gestora de Festejos Populares de Elche, Fernando Jaén, destacó que este año se ha producido "un salto de calidad y de cantidad" en la indumentaria festera. Según explicó, el Ayuntamiento ha atendido las necesidades derivadas de la intensa actividad que desarrollan las representantes durante el año, ampliando el número de piezas disponibles para facilitar su participación en los numerosos actos oficiales. Jaén recordó que las Reinas y Damas pueden llegar a participar en alrededor de 300 actos anuales, tanto dentro como fuera de Elche, lo que obliga a disponer de varias combinaciones de vestuario y de una organización muy cuidada para cada desplazamiento.

La exposición que se puede visitar en La Calahorra supone así el primer contacto público con una indumentaria que durante los próximos meses acompañará a las máximas representantes festeras de la ciudad. El estreno oficial, aunque de la primera indumentaria -se mantiene en secreto hasta el momento crucial- llegará este sábado en la Plaça de Baix, cuando las futuras Reinas y Damas reciban sus bandas y comiencen oficialmente un reinado que las convertirá en la imagen de las fiestas ilicitanas durante todo un año.