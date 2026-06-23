El pregón y una noche de comedias abren las Festes d'Asprelles

Las Festes d'Asprelles 2026 ya tienen todo preparado para dar comienzo este viernes 26 de junio con una programación que combinará tradición, convivencia vecinal, actividades deportivas, cultura popular, música en directo y actos religiosos en honor a San Pedro, patrón de la pedanía. Los festejos se prolongarán hasta el próximo 5 de julio y volverán a convertir el recinto festero en el principal punto de encuentro de vecinos y visitantes.

El arranque oficial llegará este viernes con una jornada marcada por la inauguración del recinto festero y el tradicional pregón de fiestas, que este año correrá a cargo de Rita Blasco, presidenta de la Comisión de Fiestas de San Andrés Apóstol de Las Bayas y vecina estrechamente vinculada a las costumbres y tradiciones del Camp d'Elx. La programación arrancará a las 21 horas con la apertura oficial del recinto. Media hora después tendrá lugar una exhibición y cierre de curso del grupo de baile de las actividades extraescolares del CEIP La Baia, dirigido por la monitora Toñi Simón.

El momento central de la noche llegará a las 22 horas con el pregón. A continuación, el protagonismo pasará al escenario con la tradicional noche de comedias organizada por Asprella Teatre, que representará la obra El Rayo, una función especial con la que el grupo conmemora su trigésimo aniversario.

Deporte, exposición y música para el primer fin de semana

Las actividades continuarán el sábado 27 de junio desde primera hora de la mañana. A las 10 horas se disputará el XIII Campeonato de Fútbol y, dos horas más tarde, el XVI Campeonato de Ping-Pong, ambos con trofeos patrocinados por Cristalería d'Elx. La jornada incluirá además la inauguración de la exposición temática de este año, dedicada a las tradicionales "mates de porxà", una muestra que permitirá conocer algunos de los elementos más característicos de las porxades del Camp d'Elx gracias a la colaboración de vecinos y amigos de la pedanía. La noche estará reservada para la música con la celebración de la gran fiesta FestAsprella Pop Rock 80-90, que contará con la actuación en directo del grupo Sin Demora y una sesión especial a cargo de Ray DJ.

El domingo 28 de junio se desarrollará una de las citas más familiares del programa con la cuarta edición de la Volta a Peu por los caminos de Asprella. La organización recomienda la no participación de niños muy pequeños y personas con movilidad reducida debido a las altas temperaturas previstas. Tras la marcha se ofrecerá un almuerzo vecinal en el recinto festero. Posteriormente, el grupo Trebol Teatro pondrá en escena el espectáculo infantil H2O Festa de l'Aigua. La mañana culminará con la tradicional fiesta de la espuma y una nueva edición de la popular Festa de l'Aigua, una de las actividades más refrescantes y esperadas por los más pequeños. Por la tarde, a partir de las 18.30 horas, tendrá lugar una lotería familiar benéfica organizada en colaboración con la Comisión de Fiestas de Las Bayas. Durante el descanso se ofrecerá una merienda con horchata y fartons para todos los asistentes.

San Pedro, eje central de la programación festiva

La vertiente religiosa de las celebraciones comenzará oficialmente el lunes 29 de junio, festividad de San Pedro. Ese día se celebrará a las 20.30 horas una misa en honor al santo, oficiada por el rector Alejandro Vicente Lucas Nieves en la parroquia de San Andrés y San Pedro de La Baia y Asprella.

Aunque las fiestas continuarán durante los días posteriores, el patrón será también el protagonista de los actos centrales previstos para el último fin de semana. Antes de ello, el miércoles 1 de julio se desarrollará la sesión inaugural del XIV Rural FilmFest, que incluirá la proyección de varios cortometrajes dentro de este certamen cinematográfico especializado en el mundo rural.

Cabasset, romería, verbena y concurso de paellas

El viernes 3 de julio tendrá lugar uno de los actos más populares de las fiestas: el tradicional Sopar de Cabasset. Durante la velada se procederá al nombramiento de los Amics de la Festa 2026, reconocimiento que este año recaerá en Marisa García Antón y Francisco Manuel Díaz Quesada. También se realizará la presentación oficial de la Miss Major 2025-2026 de La Baia-Asprella, María Cecilia Amorós Blasco. La organización ha anunciado además diversas sorpresas preparadas por Festers d'Asprella y Asprella Teatre. Como novedad, habrá servicio de barra para quienes no quieran llevar su propia cena.

El sábado 4 de julio arrancará con el VII Torneo de Ajedrez Festes d'Asprella 2026, organizado por José Antonio Clement. Por la tarde, a las 20.30 horas, tendrá lugar la tradicional romería de San Pedro desde la parroquia hasta el recinto festero. El recorrido estará acompañado por la Colla el Tripilitrop, encargada de amenizar el trayecto con música tradicional de dolçaina y tabalet.

La jornada culminará con una gran verbena amenizada por la orquesta Yomaje, seguida de una chocolatada popular a la una de la madrugada. Durante toda la noche habrá además hinchables infantiles para los más pequeños. Las fiestas concluirán el domingo 5 de julio con una intensa jornada festiva y religiosa. A mediodía se celebrará una misa de campaña en honor a San Pedro en el recinto festero, acompañada de actividades infantiles. Posteriormente se desarrollará el tradicional Concurso de Paellas San Pere, con premios para las mejores elaboraciones y obsequios para el resto de participantes.

El broche final llegará a las 20 horas con el regreso de San Pedro a La Baia acompañado por la banda de música La Sinfónica de Crevillent. A su llegada tendrá lugar la procesión por las calles de la localidad, con la imagen portada por las costaleras de San Pedro y San Andrés, cerrando así diez días de celebraciones que volverán a reunir a vecinos, familias y visitantes en torno a una de las fiestas más arraigadas del Camp d'Elx.