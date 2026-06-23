¡Salvemos la tortuga mora!: La UMH de Elche lidera la estrategia nacional de conservación de la amenazada especie

La Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche se ha situado al frente de uno de los proyectos de conservación más ambiciosos impulsados en los últimos años para proteger a una de las especies más emblemáticas y amenazadas de la fauna española. Investigadores del Área de Ecología de la institución ilicitana lideran la elaboración de la futura Estrategia Nacional para la Conservación de la Tortuga Mora (Testudo graeca), un documento llamado a convertirse en la principal herramienta de coordinación entre administraciones para garantizar la supervivencia de este reptil en el territorio nacional.

La iniciativa, que acaba de cumplir su primer año de desarrollo, persigue un objetivo largamente reclamado por la comunidad científica: unificar criterios y medidas de gestión en las distintas regiones donde habita la especie, ante la ausencia de un marco estatal común que permita afrontar de forma coordinada las amenazas que comprometen su futuro.

Más de dos décadas estudiando una especie emblemática

El proyecto está liderado por el catedrático de Ecología de la UMH Andrés Giménez y coordinado por el investigador Daniel Bruno, con la colaboración de especialistas del Departamento de Ecología de la Universidad de Alicante. Detrás de esta iniciativa se encuentra una trayectoria investigadora de más de un cuarto de siglo dedicada al estudio de la tortuga mora. El Área de Ecología de la UMH comenzó sus investigaciones sobre esta especie en 1999 y desde entonces ha generado una de las mayores bases de conocimiento científico existentes en España. El balance incluye más de 50 artículos científicos y cinco tesis doctorales centradas específicamente en la biología, ecología y conservación de este reptil.

El Área de Ecología de la UMH de Elche comenzó sus investigaciones sobre esta especie en 1999 / INFORMACIÓN

Además, el grupo universitario coordina diferentes programas de ciencia ciudadana y voluntariado ambiental que movilizan cada año a más de un centenar de personas para colaborar en el seguimiento de las poblaciones silvestres. Ese conocimiento acumulado durante décadas es ahora la base sobre la que se construirá una estrategia que pretende transformar los resultados científicos en herramientas útiles para la gestión y la toma de decisiones por parte de las administraciones públicas.

Un reptil amenazado por la transformación del territorio

La tortuga mora constituye una de las especies más representativas del sureste peninsular. Sus poblaciones se distribuyen principalmente por zonas del sureste ibérico, aunque también está presente en espacios como Doñana, las Islas Baleares, Ceuta y Melilla. Sin embargo, la situación de la especie preocupa desde hace años a los especialistas debido al progresivo deterioro de sus hábitats naturales.

Entre las principales amenazas destacan la pérdida y fragmentación del territorio derivadas de la construcción de infraestructuras, la expansión de regadíos, la proliferación de plantas solares y el crecimiento urbanístico. A ello se suman otros problemas vinculados a su popularidad como animal doméstico, una circunstancia que ha generado riesgos sanitarios y situaciones de manejo inadecuado.

Pese a contar con protección legal y a existir abundante literatura científica sobre su estado de conservación, España sigue careciendo de una estrategia estatal que coordine las actuaciones entre las diferentes comunidades autónomas donde vive la especie. Precisamente esa carencia es la que pretende corregir el proyecto impulsado desde Elche.

Diagnóstico compartido entre administraciones y expertos

Durante el primer año de trabajo, el equipo investigador ha desarrollado una intensa labor de análisis y coordinación institucional. Los responsables del proyecto han mantenido reuniones técnicas y encuentros presenciales con la Subdirección General de Biodiversidad Terrestre y Marina del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), así como con representantes de distintas administraciones autonómicas. También han participado entidades de referencia en el ámbito de la conservación como la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE), Ecologistas en Acción y SERBAL, entre otras organizaciones.

Los trabajos han permitido identificar las principales amenazas que afectan actualmente a la tortuga mora. Entre ellas figuran la pérdida de hábitat, el mascotismo, las sueltas incontroladas de ejemplares, la aparición de enfermedades o el impacto de los incendios forestales. Junto a estas amenazas ambientales, los participantes han detectado problemas operativos que dificultan la conservación efectiva de la especie. Entre ellos destacan los retrasos en la aprobación de planes de recuperación, la insuficiente dotación económica destinada a la gestión, la falta de concienciación social o el hacinamiento de ejemplares en algunos centros de recuperación de fauna silvestre.

La UMH de Elche ha generado una de las mayores bases de conocimiento científico sobre Tortuga mora existentes en España / INFORMACIÓN

El segundo año se centrará en redactar la propuesta definitiva

Con gran parte del diagnóstico ya elaborado, el proyecto entra ahora en una nueva fase. Durante el segundo año de ejecución, los investigadores se centrarán en debatir con administraciones, expertos y entidades sociales las posibles soluciones a los problemas detectados. El objetivo será redactar la propuesta normativa definitiva que servirá de base para la futura Estrategia Nacional de Conservación.

El documento incluirá criterios para identificar y delimitar áreas críticas de conservación, así como recomendaciones específicas destinadas a reducir las amenazas humanas y sanitarias que afectan a las poblaciones de tortuga mora. La iniciativa culminará con una jornada nacional de discusión en la que participarán especialistas en la especie, representantes de las comunidades autónomas implicadas y organizaciones conservacionistas que trabajan sobre el terreno.

Una herramienta clave para la biodiversidad española

Los responsables del proyecto consideran que la futura estrategia permitirá avanzar hacia una gestión más homogénea y eficaz de una especie que constituye un importante indicador del estado de conservación de los ecosistemas mediterráneos. La elaboración de esta propuesta cuenta con el respaldo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. El proyecto también dispone de cofinanciación de la propia UMH. Con este trabajo, la universidad ilicitana aspira a convertir décadas de investigación en una herramienta útil para garantizar la supervivencia de una especie cuya conservación se ha convertido en uno de los grandes retos de la biodiversidad española.