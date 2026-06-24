Una compañía de Elche estrena la misma obra con dos repartos en La Llotja

El escenario de la Sala Cultural La Llotja volverá a convertirse esta semana en punto de encuentro para los aficionados al teatro con el estreno de Los días que no llegan, la nueva propuesta del Aula de Teatro de la Compañía Clásica de Comedias de Elche. La obra podrá verse este viernes 26 y sábado 27 de junio a las 20 horas y presenta una singularidad poco habitual en las producciones escénicas locales: cada una de las funciones contará con un reparto diferente, ofreciendo al público dos visiones distintas de una misma historia.

La iniciativa supone la culminación de varios meses de trabajo de los alumnos y alumnas que forman parte de este proyecto formativo impulsado por la compañía ilicitana, una experiencia que combina aprendizaje, creación artística y puesta en escena profesional. El resultado es una propuesta dirigida a todos los públicos que mezcla intriga, emoción y conflictos personales para reflexionar sobre el peso de las decisiones del pasado y las consecuencias que pueden tener los secretos ocultos durante años.

Una familia aparentemente perfecta

La trama de Los días que no llegan gira en torno a una familia norteamericana que, a simple vista, parece representar el ideal de estabilidad y normalidad. Sin embargo, tras esa imagen modélica se esconde un secreto capaz de alterar por completo el equilibrio de sus integrantes.

Momento de un ensayo de la compañía de Elche / INFORMACIÓN

La llegada inesperada de una visita desencadenará una cadena de acontecimientos que sacará a la luz viejas mentiras y verdades silenciadas durante años. Lo que comienza como una situación aparentemente cotidiana acabará provocando profundas transformaciones en la vida de los protagonistas y también en la de las personas que les rodean.

La historia explora temas universales como la confianza, la familia, la culpa o la dificultad de enfrentarse al pasado, cuestiones que convierten la obra en una propuesta cercana para cualquier espectador independientemente de su edad.

El espectáculo apuesta por una narrativa marcada por la tensión dramática y los giros argumentales, elementos que mantienen el interés del público mientras los personajes se enfrentan a situaciones que ponen a prueba sus relaciones personales y sus propias convicciones.

La dirección corre a cargo de Antonio V. Chinchilla, responsable de coordinar un proceso creativo que ha permitido a los participantes desarrollar sus capacidades interpretativas a lo largo de todo el curso.

Dos funciones, dos miradas distintas

Uno de los aspectos más llamativos del montaje reside en la decisión de presentar la obra con dos elencos diferentes. Cada representación contará con un reparto propio, una fórmula poco frecuente que permitirá comprobar cómo distintos intérpretes pueden ofrecer matices diversos a una misma historia. Esta apuesta busca poner en valor el trabajo realizado durante meses por los integrantes del Aula de Teatro y ofrecer a todos ellos la posibilidad de enfrentarse al público en igualdad de condiciones.

La experiencia permitirá además que los espectadores que asistan a ambas funciones descubran interpretaciones distintas de los personajes y nuevas formas de abordar los conflictos planteados por el texto. La iniciativa se ha convertido en uno de los elementos diferenciadores de una producción que pretende mostrar el potencial creativo y artístico desarrollado durante el proceso formativo.

Desde la compañía destacan que esta fórmula supone también un reconocimiento al esfuerzo realizado por los alumnos y alumnas, quienes han trabajado intensamente durante toda la temporada para construir sus personajes y preparar cada escena.

Un proyecto consolidado en la ciudad

Los días que no llegan es el resultado final del trabajo desarrollado por el Aula de Teatro de la Compañía Clásica de Comedias, un proyecto considerado pionero en Elche por su apuesta por la formación continuada en artes escénicas. La iniciativa combina enseñanza y práctica teatral mediante un proceso que se extiende durante todo el curso. Desde el pasado mes de octubre, los participantes han profundizado en diferentes aspectos de la interpretación, entre ellos la construcción de personajes, el análisis dramatúrgico de textos y la preparación de la puesta en escena.

Cartel de la obra "Los días que no llegan" que se interpretará en Elche este viernes y sábado / INFORMACIÓN

El estreno ante el público representa el último paso de un recorrido que permite trasladar al escenario todo el aprendizaje acumulado durante meses de ensayos y trabajo colectivo. La compañía considera fundamental este contacto directo con los espectadores, ya que constituye una experiencia imprescindible dentro del proceso de formación actoral. La representación en La Llotja servirá así para cerrar una nueva edición de un proyecto que busca acercar el teatro a la ciudadanía y fomentar la creación escénica desde una perspectiva participativa.

Las entradas para asistir a cualquiera de las dos funciones ya están disponibles y pueden adquirirse a través de Vivaticket, en la taquilla del Gran Teatro de Elche o en la propia taquilla de La Llotja desde una hora antes del inicio de cada representación.